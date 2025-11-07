Theo truyền thông Trung Quốc, Lưu Đại Cương đã mất từ ngày 3/11, nhưng đến ngày 7/11, gia đình mới thông báo tin buồn. Theo di nguyện của nghệ sĩ, lễ tang được tổ chức riêng tư.

Trên mạng xã hội, nhà quay phim Vương Sùng Thu đăng lại một đoạn video cũ về ông, kèm lời nhắn ngắn gọn: “Yên nghỉ nhé”.

Tạo hình Sa Tăng của Lưu Đại Cương trong "Tây du ký" (Ảnh: QQ).

Thông tin nghệ sĩ Lưu Đại Cương qua đời khiến các diễn viên từng góp mặt trong Tây du ký bàng hoàng. Lần gần nhất cả đoàn phim hội ngộ là tại một sự kiện năm ngoái, khi ông vẫn còn minh mẫn, vui vẻ và nhanh nhẹn.

Sinh năm 1947, Lưu Đại Cương là gương mặt quen thuộc của khán giả truyền hình Trung Quốc. Cũng như nhiều đồng nghiệp cùng thời, ông nổi tiếng nhất với vai Sa Tăng trong Tây du ký, một vai diễn ghi dấu sâu đậm trong lòng người xem suốt nhiều thập kỷ.

Ngoài ra, ông còn góp mặt trong nhiều bộ phim kinh điển như: Tam quốc diễn nghĩa (1994), Tể tướng Lưu gù, Ỷ Thiên Đồ Long Ký: Giáo chủ ma giáo (1993).

Diễn viên Lục Tiểu Linh Đồng, người hóa thân thành Tôn Ngộ Không trong Tây du ký, chia sẻ rằng Lưu Đại Cương là người hiền lành, nhiệt tình, luôn sẵn lòng giúp đỡ bạn bè, đồng nghiệp khi họ gặp khó khăn. Những năm cuối đời, ông ít xuất hiện trước công chúng, chủ yếu sống an yên bên gia đình.

Trong đời sống riêng tư, Lưu Đại Cương từng kết hôn với một phụ nữ ngoài giới giải trí và có một con trai. Ông gần như không chia sẻ về đời tư, giữ hình ảnh giản dị, khiêm tốn.

Tây du ký kể về hành trình thỉnh kinh của thầy trò Đường Tăng, được xem là dấu ấn không thể thay thế của phim truyền hình Trung Quốc. Dù đã phát sóng hơn 3 thập kỷ, tác phẩm vẫn được khán giả nhiều nước châu Á, trong đó có Việt Nam, yêu thích và xem lại.

Trước Lưu Đại Cương, Diêm Hoài Lễ - người từng đóng vai Sa Tăng trong bản phim đầu tiên - cũng qua đời vào năm 2009 vì bệnh phổi. Gần đây, vào tháng 8, Chu Long Quảng, diễn viên đảm nhận vai Phật Tổ Như Lai, cũng qua đời ở tuổi 86, để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ.