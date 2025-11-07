Trung tâm Lưu trữ tiếp nhận tài liệu quý của nhạc sĩ An Thuyên và Võ Vang

Cả hai đều là nhạc sĩ tiêu biểu của nền âm nhạc Việt Nam hiện đại. Đây là sự kiện quan trọng không chỉ nhằm bảo tồn các giá trị văn hóa nghệ thuật đương đại mà còn tôn vinh những công lao, đóng góp của 2 nhạc sĩ - những người nghệ sĩ - chiến sĩ - đã dùng âm nhạc để khắc họa tâm hồn Việt Nam.

Sự kiện trọng đại và ý nghĩa lưu trữ

Lễ tiếp nhận diễn ra với sự tham dự của đại diện gia đình cố nhạc sĩ An Thuyên, nhạc sĩ Võ Vang cùng một số người thân, bạn bè và học trò của 2 nhạc sĩ.

Bà Trần Việt Hoa - Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia III - đại diện đơn vị tiếp nhận các tài liệu từ năm 1975 đến 2025, bao gồm tư liệu sáng tác, hợp xướng, khí nhạc, các bản thảo, hình ảnh và tài liệu tiểu sử liên quan đến sự nghiệp âm nhạc của 2 nhạc sĩ.

Bà Trần Việt Hoa (bìa phải) - Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia III - tiếp nhận khối tài liệu từ đại diện gia đình cố nhạc sĩ An Thuyên (Ảnh: Kiến Nghĩa).

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Việt Hoa chia sẻ: "Chúng tôi rất vui mừng khi được sự đồng ý của gia đình nhạc sĩ An Thuyên và nhạc sĩ Võ Vang, đã bố trí thời gian để đến tham quan các khu vực tài liệu.

Đặc biệt, trong thời gian qua, các gia đình cũng đã phối hợp với trung tâm khảo sát và đưa một số khối tài liệu. Trong đó có các bản thảo, bức ảnh, cũng như các tài liệu liên quan đến cuộc đời và quá trình hoạt động nghệ thuật của các nhạc sĩ, về trung tâm để phục vụ công tác bảo quản và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật của đất nước”.

Những sáng tác được tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật của nhạc sĩ An Thuyên (Ảnh: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III).

Bà Hoa cũng nhấn mạnh rằng, hiện trung tâm quản lý gần 200 khối tài liệu cá nhân, bao gồm của các nhà hoạt động chính trị, nhà khoa học, nghệ sĩ, trong đó có nhiều nhạc sĩ, thể hiện sự phong phú và đa dạng của kho lưu trữ quốc gia.

“Chúng tôi mong quý vị sẽ tiếp tục dành thời gian tham quan các khu vực lưu trữ, để hiểu thêm về quá trình bảo quản và phát huy giá trị của những di sản quý báu này”, bà Hoa nói.

Trước đó, vào ngày 23/10, đoàn công tác của Trung tâm Lưu trữ quốc gia III do bà Lã Thị Duyên - Phó Giám đốc Trung tâm dẫn đầu - đã đến thăm gia đình cố nhạc sĩ An Thuyên tại Hà Nội để khảo sát khối tài liệu, chuẩn bị cho lễ tiếp nhận.

Trong không khí ấm áp và trang trọng, bà Ngô Thị Huyền Lâm - phu nhân của nhạc sĩ - đã chia sẻ những tâm tình xúc động khi nhìn lại hành trình gìn giữ di sản âm nhạc của chồng suốt hơn 1 thập kỷ qua.

Bà giới thiệu chi tiết về các nhóm tài liệu hiện có, bày tỏ mong muốn các bản thảo, kỷ vật và di sản âm nhạc của chồng được lưu giữ trong môi trường chuyên nghiệp.

Kho tư liệu quý cho nghiên cứu và bảo tồn văn hóa

Việc tiếp nhận tài liệu của nhạc sĩ An Thuyên và Võ Vang có ý nghĩa lớn trong công tác bảo tồn giá trị văn hóa nghệ thuật Việt Nam.

Các tài liệu bao gồm bản thảo, kỷ vật, hình ảnh và hồ sơ sáng tác, cung cấp cái nhìn toàn diện về quá trình sáng tạo, cống hiến và tâm huyết của 2 nhạc sĩ với âm nhạc cách mạng, dân ca và thính phòng.

Bà Trần Việt Hoa cho biết: “Tháng 11 này, sự kiện tiếp nhận tài liệu của 2 nhạc sĩ càng thấy ý nghĩa đặc biệt, khi đây là những cá nhân có quá trình cống hiến lâu dài cho đất nước và đã được Nhà nước ghi nhận qua các giải thưởng.

Những tài liệu mà hôm nay chúng tôi tiếp nhận sẽ là nguồn tư liệu quý giá phục vụ nghiên cứu, học tập và lan tỏa văn hóa Việt Nam cho các thế hệ mai sau”.

Theo kế hoạch, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III sẽ tiếp tục triển khai công tác sắp xếp, bảo quản và số hóa các tài liệu này, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà nghiên cứu, học giả và công chúng tham khảo, trưng bày.

Sự kiện không chỉ là dịp tri ân 2 nhạc sĩ đã cống hiến trọn đời cho âm nhạc Việt Nam mà còn khẳng định vai trò quan trọng của việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản âm nhạc, trở thành nguồn cảm hứng cho các thế hệ nghệ sĩ, nhạc sĩ mai sau.

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III hoàn thành việc chỉnh lý, sắp xếp khoa học những khối tài liệu này.

Trong thời gian tới, Trung tâm tiến hành việc nghiên cứu và phát huy giá trị của khối tài liệu nhằm phục vụ nhu cầu tìm hiểu, học tập và sáng tạo của công chúng, đồng thời lan tỏa giá trị nhân văn, tinh thần yêu nước, và bản sắc dân tộc qua âm nhạc.

Những sáng tác được tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật của nhạc sĩ Võ Vang (Ảnh: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III).

Nhạc sĩ An Thuyên sinh ngày 15/8/1949 tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, ông là một trong những tên tuổi lớn, có ảnh hưởng sâu rộng trong nền âm nhạc Việt Nam hiện đại.

Chất giọng Ví Giặm và hồn quê xứ Nghệ đã thấm sâu vào máu thịt và trở thành nguồn cảm hứng vô tận trong các sáng tác của ông. Ông không chỉ là một nghệ sĩ tài hoa mà còn là một Thiếu tướng danh dự của Quân đội nhân dân Việt Nam đã để lại cho đời một "gia tài âm nhạc" không tuổi, mãi mãi neo đậu trong lòng người yêu nhạc Việt.

Nhạc sĩ An Thuyên nổi tiếng với những sáng tác giàu âm hưởng dân ca, đặc biệt là dân ca Nghệ Tĩnh, mang tính trữ tình sâu lắng. Các ca khúc tiêu biểu: Ca dao em và tôi, Neo đậu bến quê, Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác, Hà Tĩnh mình thương, Huế thương, Em chọn lối này…

Ngoài ra, ông còn sáng tác nhiều kịch hát, nhạc phim, khí nhạc (như Concerto cho sáo và dàn nhạc giao hưởng) và phần âm nhạc cho khoảng 60 vở kịch nói, tuồng, chèo.

Với những đóng góp cho nền âm nhạc, ông vinh dự được nhận Huân chương lao động hạng ba, Huân chương chiến công hạng nhất, Danh hiệu chiến sĩ quyết thắng (12 năm liền).

Năm 2007, ông được tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật với các tác phẩm: Em chọn lối này, Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác, Hành quân lên Tây Bắc, Khi xe tăng qua miền quan họ; Thanh xướng kịch Nguyễn Công Trứ.

Nhạc sĩ Võ Vang tên khai sinh là Vũ Văn Vang, sinh ngày 10/4/1952 tại xã Phú Sơn, thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình nay là xã Long Hưng, Hưng Yên. Ông là một nhạc sĩ trưởng thành từ Quân đội, đã dâng hiến trọn cuộc đời mình cho sự nghiệp sáng tác âm nhạc, để lại một di sản phong phú, đặc biệt là dòng nhạc mang tính sử thi, cách mạng và thính phòng.

Ông là một trong những tác giả tham gia sáng tác và đạo diễn chương trình nghệ thuật đồ sộ và hoành tráng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Sự nghiệp sáng tác của ông vẫn không ngừng nghỉ, là một hình mẫu nghệ sĩ tận tâm, đã dùng chính cuộc đời và lý tưởng của mình để tạo nên những thanh âm vừa hùng tráng, lại vừa lắng đọng, góp phần làm phong phú thêm kho tàng âm nhạc Việt Nam.

Nhạc sĩ Võ Vang nổi tiếng với khả năng kiến tạo những tác phẩm có quy mô lớn, giàu cảm xúc và sự nghiêm cẩn trong cấu trúc. Ông sáng tác nhiều tác phẩm nổi tiếng như: Dấu chân mẹ. Trio (Violon, Cello, Piano), Nơi mặt trăng mặt trời gặp nhau; Hợp xướng: Biển trời linh thiêng, Mãi mãi là bộ đội Cụ Hồ; Ca khúc thiếu nhi: Mỗi khi nhìn lên ảnh Bác.

Ông còn là tác giả của nhiều hợp xướng và tác phẩm khí nhạc thính phòng quan trọng, trong đó nổi bật là Hợp xướng Biển trời linh thiêng, thể hiện sự tâm huyết với chủ đề lịch sử và chủ quyền dân tộc.

Nhạc sĩ Võ Vang đã vinh dự nhận Huân chương chiến công hạng nhất, Huân chương bảo vệ Tổ quốc. Năm 2011, ông là một trong 10 gương mặt được trao Danh hiệu công dân Thủ đô tiêu biểu.

Năm 2022, ông vinh dự nhận Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật với các tác phẩm: Nơi mặt trăng mặt trời gặp nhau, Ngẫu hứng Huế và Hợp xướng: Biển trời linh thiêng cùng nhiều giải thưởng cao quý khác.