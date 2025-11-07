Ngọc Huyền khóc trong đám cưới với Đình Tú

Tối 6/11, đám cưới diễn viên Đình Tú - Ngọc Huyền diễn ra tại một khách sạn sang trọng ở Hà Nội.

Sự kiện có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, như: NSND Trọng Trinh, NSƯT Kim Oanh, NSƯT Việt Anh, NSƯT Thái Sơn, Huyền Lizzie, Lương Thu Trang, Thanh Hương, Quỳnh Kool, Nguyễn Ngọc Huyền, Quỳnh Nga...

Đình Tú và Ngọc Huyền trong lễ cưới tối 6/11 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Không gian tiệc cưới được thiết kế đậm chất điện ảnh, với hai tông màu chính là vàng và trắng. Chi tiết dải băng phim là điểm nhấn chủ đạo, thể hiện sự gắn bó với nghề nghiệp của hai diễn viên.

Đình Tú và vợ gặp nhau lần đầu tiên trong phòng thu âm, rồi cùng tham gia chương trình Gặp gỡ diễn viên truyền hình. Sau đó, cặp đôi đóng chung phim Hãy nói lời yêu, nảy sinh tình cảm nhưng luôn giữ kín chuyện riêng tư, thậm chí từng phủ nhận.

Vào tháng 5 năm nay, Đình Tú cầu hôn Ngọc Huyền. Một tháng sau, Ngọc Huyền khoe giấy đăng ký kết hôn, cả hai chính thức được pháp luật công nhận là vợ chồng.

Cặp đôi nhiều lần thể hiện sự xúc động trên sân khấu (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trong lễ cưới, Ngọc Huyền được bố dẫn vào lễ đường, cô xúc động khi được bố trao tay cho Đình Tú. Suốt lễ cưới, Ngọc Huyền cũng nhiều lần rơi nước mắt, đặc biệt là khi được Đình Tú đeo nhẫn cưới.

Ở lễ trao lời thề nguyền trước đó ít giờ, Đình Tú mong rằng Ngọc Huyền mãi giống như biệt danh đặt trong tin nhắn của hai người, là "trụ cột tinh thần" để anh dựa vào.

"Anh sẽ làm được, mọi thứ ở ngoài kia hãy để anh lo. Điều anh tự hào nhất là mang lại hạnh phúc cho em. Điều quan trọng nhất với anh chính là cảm xúc của em. Anh yêu em", Đình Tú bày tỏ với bà xã.

Nhan sắc xinh đẹp của cô dâu Ngọc Huyền (Ảnh: Facebook nhân vật).

Ngọc Huyền nói rằng, cô bất ngờ vì Đình Tú không phải là người hay thể hiện tình cảm. Nữ diễn viên nhận xét, ông xã là người đàn ông có tất cả những điều cô mong muốn: Sự đẹp trai, trưởng thành và thú vị.

"Em cảm ơn sự nghiêm túc và dịu dàng của anh trong gần 3 năm qua. Cảm ơn sự đồng hành, tin yêu và ủng hộ của anh. Cuối cùng, cảm ơn anh đã chọn em là nhà", cô tâm sự.

Nguyễn Đình Tú (SN 1992) tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Anh tham gia diễn xuất trong các bộ phim của VTV như: Lặng yên dưới vực sâu, Cô gái nhà người ta, Ghét thì yêu thôi, Hướng dương ngược nắng, Thương ngày nắng về...

Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền (SN 1997) tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội, sau đó bén duyên với phim ảnh. Cô góp mặt trong nhiều dự án như: Mặt nạ gương, Chúng ta của 8 năm sau, Đừng nói khi yêu và gần nhất là Cha tôi, người ở lại...