Có gì bên trong chuyên cơ tiền tỷ đưa G-Dragon đến Hà Nội biểu diễn?

G-Dragon - thủ lĩnh nhóm nhạc BigBang, biểu tượng thời trang và âm nhạc toàn cầu - vừa đến Hà Nội vào tối 6/11 bằng chuyên cơ hạng sang.

Hình ảnh từ giới thạo tin và các video lan truyền trên mạng cho thấy nam nghệ sĩ di chuyển bằng dòng phản lực doanh nhân Bombardier Global 6000, mẫu phi cơ tư nhân thuộc hàng đắt đỏ và phổ biến trong giới siêu giàu, siêu sao.

Chuyên cơ phản lực được cá nhân hóa nhận diện theo phong cách G-Dragon, biến phương tiện di chuyển thành một tuyên ngôn hình ảnh (Ảnh: Instagram).

Lần di chuyển này của G-Dragon được mô tả là trải nghiệm đẳng cấp “căn hộ trên không” khi chuyên cơ được cá nhân hóa và thiết kế nhận diện riêng theo phong cách nam nghệ sĩ.

Phi cơ siêu tầm xa, khoang máy bay như căn hộ thu nhỏ

Bombardier Global 6000 là dòng máy bay phản lực tư nhân siêu tầm xa, có thể bay liên tục hơn 11.000km mà không cần dừng tiếp nhiên liệu. Máy bay sở hữu 3 khoang riêng biệt, thường chở 12-14 hành khách với đầy đủ tiện ích của một căn hộ cao cấp thu nhỏ.

Theo hình ảnh được chia sẻ, máy bay G-Dragon sử dụng có ghế da lớn xếp đối diện tạo thành không gian họp hay trò chuyện, có khu sofa có thể ngả thành giường, một bàn dài dạng phòng họp nhỏ.

Một số hình ảnh rõ nét còn cho thấy khu vực nghỉ ngơi riêng tư phía sau khoang, được đoán là phòng ngủ mini - điều không lạ trên các phi cơ dòng Global, vốn cho phép bố trí giường ngủ thực thụ.

Ngoài ra, máy bay còn có galley (khu bếp phục vụ đồ ăn), quầy bar nhỏ, nhà vệ sinh khép kín và hệ thống giải trí, liên lạc vệ tinh phục vụ những chuyến bay dài.

Hình ảnh bên trong "căn hộ trên không" mà G-Dragon sử dụng (Ảnh: Instagram).

Điểm gây ấn tượng mạnh nhất là tính cá nhân hóa: Phần ngoại thất (livery) được phủ họa tiết, logo và nhận diện gắn với tên tuổi G-Dragon, trở thành một “phi cơ thương hiệu”, thay vì chỉ là máy bay thuê thông thường.

Chi phí đắt đỏ tới mức nào?

Giá trị thực tế của một chiếc Bombardier Global 6000 phụ thuộc vào năm sản xuất, nội thất và mức độ tùy chỉnh, nhưng theo dữ liệu thị trường hàng không tư nhân, một phi cơ mới dòng này có thể dao động 60-65 triệu USD (tương đương hơn 1.700 tỷ đồng).

Với phiên bản đã qua sử dụng, mức giá thấp hơn nhưng vẫn nằm trong khoảng vài chục triệu USD.

Trong khi đó, báo chí Hàn Quốc từng ước tính chuyên cơ mà G-Dragon sử dụng có giá trị khoảng 70 tỷ won (khoảng 1.264 tỷ đồng), phù hợp với khung giá của dòng Global 6000 tùy biến cao cấp. Cần lưu ý đây là giá trị ước tính, không phải con số xác nhận từ hóa đơn mua bán.

Nếu không sở hữu mà thuê chuyến bay (private charter), chi phí cũng không hề nhỏ. Một chuyến bay bằng Global 6000 trong khu vực châu Á - hoặc liên châu lục địa - có thể rơi vào khoảng 80.000 USD (2,1 tỷ đồng) đến 500.000 USD (13,1 tỷ đồng) cho mỗi hành trình đơn, tùy giờ bay, điểm dừng, lịch trình trống (empty leg), yêu cầu an ninh, phục vụ ẩm thực và đặc biệt là chi phí tùy biến nội ngoại thất như trường hợp của G-Dragon.

Khi cộng thêm khoản thiết kế nội - ngoại thất theo yêu cầu của nghệ sĩ, đội ngũ phục vụ riêng, bảo mật và chỗ đỗ đặc biệt tại sân bay, số tiền phải chi cho một lượt “bay độc bản” hoàn toàn có thể vượt mốc hàng chục tỷ đồng.

Chuyên cơ phản lực được cá nhân hóa nhận diện theo phong cách G-Dragon (Ảnh: Instagram).

Khác với nhiều ngôi sao chỉ chọn chuyên cơ như phương tiện di chuyển kín đáo, G-Dragon dùng nó như một tuyên bố cá nhân.

Việc gắn thương hiệu riêng lên thân máy bay, chọn nội thất tối giản nhưng đậm chất nghệ thuật và tạo ra một trải nghiệm không lẫn vào đâu được, phản ánh đúng tinh thần của G-Dragon: Luôn độc bản và khó sao chép.

Cách xuất hiện này khiến giới mộ điệu liên tưởng tới những “máy bay thương hiệu” từng gắn với các tên tuổi như Drake hay Beyoncé, nơi phương tiện di chuyển trở thành một phần của câu chuyện sự nghiệp và đẳng cấp cá nhân.

Ngày mai (8/11), G-Dragon sẽ trình diễn buổi đầu tiên trong 2 đêm lưu diễn tại Hà Nội.