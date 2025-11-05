Vụ người mẫu tử vong trong bồn tắm: Cảnh sát điều tra theo hướng giết người

Ngày 22/10, nữ người mẫu 31 tuổi được phát hiện nằm bất động trong bồn tắm của một khách sạn ở Kuala Lumpur (Malaysia). Theo trang Sohu, vụ việc xảy ra từ ngày 22/10 nhưng đến sáng 3/11, cơ quan điều tra mới chính thức công bố thông tin.

Báo cáo pháp y ban đầu không ghi nhận vết thương bên ngoài, nguyên nhân tạm thời được xác định là ngừng tim đột ngột. Thời điểm xảy ra sự việc, người ở cùng phòng với Tạ Hữu Tâm là ca sĩ - đạo diễn người Malaysia gốc Hoa Namewee.

Cảnh sát Malaysia thông báo nâng vụ tử vong của người mẫu Tạ Hữu Tâm thành án giết người (Ảnh: Sohu).

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ 9 viên thuốc màu xanh nghi là chất cấm. Namewee bị tạm giam trong 2 ngày và truy tố hôm 24/10 với cáo buộc tàng trữ, sử dụng chất cấm, sau đó được tại ngoại.

Ban đầu, vụ việc được xác định là đột tử. Tuy nhiên, ngày 5/11, cảnh sát Malaysia thông báo đã nâng cấp hồ sơ thành án giết người, sau khi xuất hiện những tình tiết đáng ngờ trong kết quả điều tra bổ sung.

Theo China Times, trong khi cơ quan điều tra mở rộng vụ án, Namewee bất ngờ mất liên lạc. Quản lý của anh tại Đài Loan cho biết, ê-kíp không thể liên hệ được và “chưa rõ tình hình cụ thể”.

“Mọi chuyện diễn ra quá kỳ lạ. Tuy nhiên, tôi tin tưởng Namewee sẽ chủ động phối hợp với cảnh sát. Chúng tôi không muốn lợi dụng sự việc để thu hút sự chú ý”, quản lý của Namewee chia sẻ.

Phía ê-kíp cho biết họ tôn trọng tiến trình điều tra và mong sớm làm sáng tỏ nguyên nhân cái chết của Tạ Hữu Tâm.

Trong lời khai, Namewee nói rằng phát hiện Tạ Hữu Tâm bất tỉnh trong bồn tắm, anh đã cố gắng hô hấp nhân tạo nhưng không thành công rồi gọi xe cấp cứu.

Anh cho biết cả hai đang bàn về một dự án âm nhạc mới tại khách sạn khi sự cố xảy ra, đồng thời cáo buộc xe cứu thương đến trễ gần 1 giờ, khiến cô không qua khỏi.

Tuy nhiên, kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy nạn nhân qua đời trong tình trạng khỏa thân, bồn tắm không có nước.

Trong phòng của Namewee, cảnh sát phát hiện 9 viên thuốc màu xanh nghi là ma túy. Kết quả xét nghiệm của Namewee dương tính với chất cấm, khiến vụ việc thêm nghiêm trọng.

Dù vậy, cơ quan điều tra không phát hiện dấu hiệu hiếp dâm nên loại trừ khả năng tấn công tình dục.

Người thân của Tạ Hữu Tâm bày tỏ mong muốn đưa thi thể cô về Đài Loan, nhưng cảnh sát Malaysia chưa chấp thuận, vì việc di chuyển có thể ảnh hưởng đến quá trình giám định pháp y.

Chia sẻ với tờ Sohu, gia đình nạn nhân khẳng định Tạ Hữu Tâm hoàn toàn khỏe mạnh, không có bệnh nền. Hồ sơ vụ án dự kiến được chuyển ra tòa vào ngày 18/12 để xét xử theo quy trình pháp lý.

Tạ Hữu Tâm (31 tuổi) từng là y tá trước khi chuyển hướng làm người mẫu và nhà sáng tạo nội dung. Cô nổi tiếng với phong cách gợi cảm, thường đăng tải video về cuộc sống đời thường và được truyền thông Đài Loan mệnh danh là “nữ thần điều dưỡng”, sở hữu hơn 530.000 người theo dõi trên Instagram.

Trong khi đó, Namewee (tên thật Wee Meng Chee, SN 1983) là rapper, ca sĩ và đạo diễn người Malaysia gốc Hoa, nhiều lần gây tranh cãi vì nội dung nhạy cảm trong các sản phẩm âm nhạc và từng bị bắt giữ vì vi phạm pháp luật sở tại.