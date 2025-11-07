Jack bị phạt 55 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 9 tháng

Chiều 7/11, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội đã thông tin tới báo chí về việc xử lý đối với các cá nhân, đơn vị liên quan tới những vi phạm trong chương trình Tuổi thơ dưới ánh trăng - Moonlit Childhood tổ chức vào tối 16/10, tại Hà Nội.

Ca sĩ Jack bị phạt 55 triệu đồng, đình chỉ hoạt động biểu diễn trong 9 tháng (Ảnh: Facebook nhân vật).

Theo đó, Jack bị phạt tiền 55 triệu đồng. Nam ca sĩ còn bị xử phạt bổ sung đình chỉ hoạt động biểu diễn, thời hạn 9 tháng.

Đồng thời, ngày 4/11, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội xử phạt vi phạm hành chính 50 triệu đồng đối với Công ty TNHH Dịch vụ Giải trí The East với lỗi Tổ chức biểu diễn nghệ thuật không đúng nội dung ghi trong văn bản chấp thuận.

Trước đó, chiều 29/10, đại diện được ủy quyền của ca sĩ Jack là bà Trần Thị Cẩm Loan đã đến làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội. Bà Cẩm Loan thừa nhận sai phạm, cho biết ca sĩ Jack đã nhận thức rõ tác động tiêu cực của hành vi biểu diễn ca khúc có ca từ trái với thuần phong mỹ tục và cam kết không tái phạm, tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật.

Căn cứ quy định hiện hành, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ca sĩ Jack và công ty tổ chức đêm nhạc.

Vào tối 16/10, Jack đã biểu diễn bài hát có ca từ phản cảm, gây bức xúc trong dư luận.

Ngày 20/10, J97 Promotion - công ty quản lý của Jack - đưa ra phản hồi sau tranh cãi, cho rằng ca khúc chỉ là tiết mục ngẫu hứng, bản gốc cũng không có cụm từ phản cảm như một số thông tin đang lan truyền.

Ngày 27/10, Cục Nghệ thuật Biểu diễn cùng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) có buổi làm việc về phương án chấn chỉnh và xử lý nghiêm tình trạng xuất hiện nhiều ca khúc có lời lẽ phản cảm, lệch chuẩn văn hóa được biểu diễn, phát tán trên không gian mạng.

Về trường hợp màn trình diễn gây tranh cãi của Jack, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử nhận thấy nội dung ca từ bài hát có dấu hiệu vi phạm, với nhiều từ ngữ phản cảm, cần phải xử lý nghiêm minh.

Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử đã kiến nghị Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội làm rõ, xử lý nghiêm vụ việc.