Tiến Luật kể chuyện được MONO cứu nguy, hé lộ mối quan hệ sau show thực tế

Chương trình Chiến sĩ quả cảm đã khép lại sau 4 tháng. Trong 16 nghệ sĩ tham gia, diễn viên Tiến Luật là một trong những gương mặt được yêu thích.

Là nghệ sĩ lớn tuổi nhất trong dàn "chiến sĩ nhập vai", Tiến Luật luôn cố gắng vượt qua những thử thách khắc nghiệt về thể lực. Khi đảm nhận vai trò tiểu đội trưởng, anh ghi điểm bởi sự chân thành, luôn hết lòng quan tâm, hỗ trợ đồng đội.

Tiến Luật cùng các nghệ sĩ trong tập cuối "Chiến sĩ quả cảm" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nghệ sĩ Tiến Luật chia sẻ: “Chương trình kết thúc, tôi vẫn vẹn nguyên cảm xúc như ngày đầu bước vào. Đây không chỉ là show truyền hình mà là hành trình thật sự, nơi mình phải vượt qua chính bản thân mình.

Có những thử thách mà khi hoàn thành, mình thấy mạnh mẽ hơn, biết ơn hơn. Biết ơn sức khỏe, biết ơn đồng đội, biết ơn gia đình lúc nào cũng ủng hộ, đặc biệt là biết ơn khán giả, những người luôn dõi theo chương trình và thương mình thật lòng”.

Tình đồng đội là bài học quý giá đối với nam diễn viên sau hành trình tại Chiến sĩ quả cảm. Theo Tiến Luật, trong show, không có người chơi mạnh hay yếu, mà mọi người đều nêu cao tinh thần hỗ trợ lẫn nhau.

"Qua chương trình, tôi hiểu được cảm giác chiến thắng không nằm ở sức lực mà ở sự tin tưởng nhau, biết nương tựa nhau. Cảm ơn chương trình đã giúp tôi có được cảm giác cháy hết mình mà đôi khi cuộc sống vội vã hằng ngày vô tình khiến mình quên đi", anh chia sẻ.

Tiến Luật thân thiết với MONO sau chương trình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Một trong những kỷ niệm đáng nhớ với diễn viên Tiến Luật là khi leo dốc dưới cơn mưa trong tập 14. Lúc đó, anh đuối sức nhưng không thể dừng lại nghỉ ngơi. Thấy vậy, MONO bước đến cầm súng, cầm nón, đeo giúp đàn anh chiếc balo nặng hơn 20kg. Hành động này khiến Tiến Luật vô cùng xúc động.

"Tình nghĩa anh em giúp nhau trong lúc khó khăn chính là điều đọng lại sâu đậm nhất. Trước đây tôi và MONO chỉ quen biết nhau, gặp thì chào hỏi nhau. Nhờ chương trình, chúng tôi thân thiết hơn.

MONO sống tình cảm, giỏi chịu cực khổ, biết quan tâm cảm xúc người khác. Hiện tại hai anh em thân hơn, quý nhau hơn, nhiều khi chỉ cần nhìn ánh mắt là hiểu nhau rồi. Chúng tôi gặp nhau là đùa giỡn, tự nhiên như người thân trong nhà", nam nghệ sĩ chia sẻ.

Mối quan hệ giữa Tiến Luật và các nghệ sĩ khác của Chiến sĩ quả cảm cũng rất thân thiết. Nam diễn viên cho rằng, anh "lãi" tình cảm từ những người bạn, tìm thấy phiên bản mạnh mẽ, kiên cường hơn của chính mình.

"Điều tôi "lỗ" sau chương trình có lẽ là cân nặng và giọng bị khàn đi. Mồ hôi đổ xuống nhưng tôi vui vì mọi thứ đều đáng giá. Chương trình cũng giúp tôi hiểu dù tuổi không còn trẻ nhưng nếu có đam mê và tinh thần chiến đấu thì có thể bắt đầu lại mỗi ngày. Bắt đầu bằng nụ cười và lòng biết ơn, đó mới là chiến thắng lớn nhất", anh nói thêm.

Các nghệ sĩ khép lại hành trình "Chiến sĩ quả cảm" với nhiều kỷ niệm đẹp (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nói về việc liên tiếp xuất hiện trong nhiều chương trình thực tế, Tiến Luật cho biết, anh không chủ đích tạo sức ảnh hưởng, mà chỉ lựa chọn show phù hợp để tham gia.

“Tiêu chí của tôi là chọn những chương trình mà ở đó khán giả thấy một Tiến Luật chân thật, không phải hình ảnh hào nhoáng trên sân khấu. Tôi hoàn toàn không diễn xuất, mình thế nào thì khi tham gia sẽ thể hiện như thế đó.

Tôi nghĩ điều quan trọng với một nghệ sĩ không phải là sức nóng tên tuổi mà là cách sống và cái tình để lại. Sống đúng, sống tình cảm thì sẽ nhận được những điều tốt đẹp”, Tiến Luật nói.