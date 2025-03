Vướng tin đồn hẹn hò Kim Soo Hyun, dàn mỹ nhân Hàn nổi tiếng giờ ra sao?

Giữa những tin đồn xoay quanh mối quan hệ kéo dài 6 năm giữa Kim Soo Hyun và cố diễn viên Kim Sae Ron, dàn mỹ nhân từng hợp tác với nam tài tử bất ngờ bị "réo tên".

Từ Bae Suzy trong phim Dream High đến Kim Ji Won trong phim Nữ hoàng nước mắt, loạt sao nữ từng sánh vai bên Kim Soo Hyun trên màn ảnh đều được khán giả nhiệt tình "đẩy thuyền", tạo nên những cặp đôi màn ảnh đáng nhớ.

Kim Ji Won

Sinh ra và lớn lên tại Seoul (Hàn Quốc), Kim Ji Won (SN 1992) bén duyên với nghệ thuật theo cách đầy bất ngờ. Khi còn học trung học, cô được một người quản lý phát hiện trên đường phố và bắt đầu hành trình đào tạo suốt 3 năm để trở thành nghệ sĩ biểu diễn.

Ban đầu, Kim Ji Won cân nhắc theo đuổi sự nghiệp ca hát nhưng chính quyết định chuyển hướng sang diễn xuất đã giúp cô tỏa sáng và trở thành một trong những nữ diễn viên hàng đầu Hàn Quốc.

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Kim Ji Won đến từ vai diễn trong bom tấn truyền hình Hậu duệ mặt trời (2016). Tác phẩm giúp cô ghi dấu ấn mạnh mẽ và mang về loạt giải thưởng danh giá.

Kim Ji Won nhận về nhiều hợp đồng quảng cáo sau thành công của phim "Nữ hoàng nước mắt" (Ảnh: Bvlgari, Y Magazine).

Trở lại màn ảnh nhỏ với hình tượng tiểu thư lạnh lùng trong bộ phim Nữ hoàng nước mắt (2024), Kim Ji Won kết hợp cùng Kim Soo Hyun, góp phần tạo nên tỷ suất người xem ấn tượng ngay từ những tập đầu.

Theo Kdramastars, Kim Ji Won hiện sở hữu khối tài sản ròng ước tính khoảng 5 triệu USD (tương đương 126 tỷ đồng). Đáng chú ý, vai chính trong Nữ hoàng nước mắt được cho là mang về cho nữ diễn viên khoảng 2 triệu USD (hơn 51 tỷ đồng), chưa kể đến hàng loạt hợp đồng quảng cáo giá trị nhờ sức hút từ bộ phim.

Tháng 7/2024, Kim Ji Won trở thành đại sứ toàn cầu của thương hiệu mỹ phẩm The Woo. Đồng thời, cô cũng thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại các sự kiện và diện trang phục từ nhà mốt Dior.

Tháng 9/2024, thương hiệu xa xỉ BVLGARI chính thức bổ nhiệm Kim Ji Won làm đại sứ thương hiệu, người mẫu quảng cáo cho dòng trang sức, đồng hồ biểu tượng và sản phẩm nước hoa của hãng.

Seo Ye Ji

Seo Ye Ji (SN 1990) bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu quảng cáo vào năm 2013. Chuyển hướng sang lĩnh vực diễn xuất, cô ghi dấu ấn khi tham gia loạt phim truyền hình và điện ảnh như Ngôi sao khoai tây, Người gác đêm, Người cha tuyệt vời…

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Seo Ye Ji đến vào năm 2020 khi cô đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim Điên thì có sao (It's Okay to Not Be Okay), sánh đôi cùng tài tử Kim Soo Hyun. Vai diễn giúp cô được đánh giá cao về diễn xuất và nhanh chóng trở thành ngôi sao được săn đón trên màn ảnh Hàn.

Tháng 4/2021, Seo Ye Ji bất ngờ vướng vào loạt bê bối, bao gồm thao túng bạn trai cũ Kim Jung Hyun, cáo buộc bạo lực học đường và ngược đãi nhân viên. Danh tiếng của nữ diễn viên Điên thì có sao vì thế bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Seo Ye Ji bất ngờ vướng vào ồn ào của nam diễn viên Kim Soo Hyun (Ảnh: Dazed Korea, IGNV).

Thời điểm đó, Seo Ye Ji liên tục vắng mặt trong các buổi họp báo quảng bá phim, bị thay thế trong dự án truyền hình Island. Ngoài ra, cô cũng mất hàng loạt hợp đồng quảng cáo với các thương hiệu lớn như: Inner Flora, Aer, Luna và Rieti.

Năm 2024, Seo Ye Ji bắt đầu tìm cách quay trở lại làng giải trí. Sau khoảng thời gian ở ẩn, nữ diễn viên sinh năm 1990 mở lại các trang mạng xã hội và ký hợp đồng độc quyền với công ty quản lý mới Sublime.

Giữa những đồn đoán về mối quan hệ kéo dài 6 năm giữa Kim Soo Hyun và cố diễn viên Kim Sae Ron, một tài khoản tự nhận là cựu nhân viên công ty Gold Medalist bất ngờ tiết lộ thông tin Seo Ye Ji từng có thời gian hẹn hò với chàng tài tử Hàn Quốc.

Ngày 13/3, Seo Ye Ji bày tỏ sự bức xúc và đáp trả những suy đoán lan truyền trên mạng về mối quan hệ giữa cô và nam diễn viên Kim Soo Hyun.

Nữ diễn viên viết: "Tôi cũng là con người. Vì vậy, tôi cũng cảm thấy gánh nặng, choáng ngợp, mệt mỏi và ngột ngạt. Xin hãy dừng chuyện này lại. Tôi hoàn toàn không liên quan gì đến người đó và anh trai của người đó. Tôi không biết tại sao phải giải thích chuyện này".

IU

IU (SN 1993) ra mắt công chúng Hàn Quốc với vai trò ca sĩ vào năm 2008. Bên cạnh đó, cô còn gây ấn tượng khi tự sáng tác và sản xuất nhiều bản nhạc đình đám.

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, IU còn lấn sân sang diễn xuất và để lại dấu ấn với các tác phẩm như: Người tình ánh trăng, Ông chú của tôi, Khách sạn ma quái, Người môi giới...

Kim Soo Hyun và IU cũng là cặp đôi màn ảnh từng vướng tin đồn hẹn hò sau khi cùng tham gia bộ phim The Producer. Trước đó, cả hai có dịp hợp tác trong Dream High và tạo được dấu ấn trong lòng khán giả.

Sự tương tác tự nhiên trên màn ảnh khiến người hâm mộ không khỏi tò mò: Liệu tình cảm giữa họ có vượt ra khỏi khuôn khổ phim ảnh? Tuy nhiên, cả Kim Soo Hyun và IU đều lên tiếng phủ nhận tin đồn, khẳng định họ chỉ là bạn bè thân thiết.

IU gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp ca hát lẫn diễn xuất (Ảnh: Gucci, IGNV).

Dù vậy, phản ứng hóa học của 2 nghệ sĩ trên màn ảnh vẫn để lại ấn tượng sâu sắc. Đặc biệt, Kim Soo Hyun từng xuất hiện với vai trò khách mời trong MV Ending Scene của IU, càng củng cố mối quan hệ tốt đẹp giữa 2 người.

IU hiện là một trong những nghệ sĩ hàng đầu tại Hàn Quốc. Không chỉ thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc với mỗi sản phẩm mới ra mắt, cô còn là gương mặt được nhiều thương hiệu xa xỉ săn đón.

Bên cạnh sự nghiệp thăng hoa, IU gây chú ý với khối tài sản ròng đáng ngưỡng mộ, bao gồm loạt bất động sản có giá trị lên đến hàng chục triệu USD.

Gần đây, IU tái xuất màn ảnh nhỏ cùng Park Bo Gum trong bộ phim When Life Gives You Tangerines. Tác phẩm nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả tại Hàn Quốc cũng như các quốc gia châu Á.

Bae Suzy

Bae Suzy (SN 1994) ra mắt dưới trướng công ty giải trí JYP vào năm 2010 với tư cách thành viên nhóm nhạc Miss A. Cô nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ giọng hát ngọt ngào và nhan sắc nổi bật.

Chỉ một năm sau, Suzy lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất với vai chính trong bộ phim Dream High, hợp tác cùng Kim Soo Hyun, mở ra bước ngoặt mới trong sự nghiệp.

Thành công của bộ phim Dream High khiến tin đồn hẹn hò giữa cả hai rộ lên. Trong một tập phát sóng năm 2012 của chương trình Strong Heart, Suzy chia sẻ: "Dù vẫn chưa đủ tuổi trưởng thành, tôi đã có 4 cảnh hôn trên màn ảnh. Cảnh hôn trong Dream High với Kim Soo Hyun khiến tôi lo lắng nhất".

Suzy được mệnh danh là "nữ hoàng quảng cáo" tại Hàn Quốc (Ảnh: IGNV).

Năm 2013, Suzy lên tiếng giải thích rằng, họ chỉ là những người bạn thân thiết. Cô nhấn mạnh, dù bộ phim đã kết thúc từ lâu, cả hai vẫn duy trì liên lạc trong thời gian dài.

Nhờ sức hút lớn với người hâm mộ, Suzy trở thành một trong những ngôi sao được săn đón nhất trong làng quảng cáo Hàn Quốc, được mệnh danh là "nữ hoàng CF" (nữ hoàng quảng cáo).

Cô là gương mặt đại diện của hàng loạt thương hiệu danh tiếng như Dior, CELINE, Guess, Lancôme, Longines... Theo SCMP, mức thù lao cho các hợp đồng đại sứ thương hiệu của Suzy ước tính lên đến 8,8 triệu USD (hơn 224 tỷ đồng).