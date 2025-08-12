Nhẫn đính hôn “cỡ khủng” Ronaldo tặng Georgina trị giá bao nhiêu?

Sau nhiều năm hẹn hò, Georgina Rodriguez đã chính thức xác nhận đính hôn với siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo (40 tuổi) trên Instagram.

Cùng với thông báo này, cô đã "chiêu đãi" người hâm mộ bằng hình ảnh cận cảnh chiếc nhẫn đính hôn tuyệt đẹp, gây choáng ngợp với một viên kim cương trung tâm được cắt hình bầu dục rất to và hai viên đá phụ ở hai bên.

Ronaldo cầu hôn bạn gái bằng chiếc nhẫn có viên kim cương "cỡ khủng" (Ảnh: Instagram Georgina Rodriguez).

Dù cặp đôi không tiết lộ chiếc nhẫn được chế tác bởi thương hiệu nào, các chuyên gia trang sức đã có những ước tính ban đầu.

Ajay Anand, Tổng giám đốc điều hành của Rare Carat, cho rằng viên kim cương trung tâm có thể đạt chất lượng "nước D" (chất lượng kim cương cao cấp nhất) và có độ trong suốt hoàn hảo, nặng hơn 30 carat. Với những thông số này, giá trị của chiếc nhẫn có thể lên tới 5 triệu USD (hơn 127 tỷ đồng).

Laura Taylor, chuyên gia nhẫn đính hôn của Lorel Diamonds, nhận định: "Kiểu cắt bầu dục nổi tiếng với khả năng phản chiếu ánh sáng rực rỡ, giúp viên đá trở nên sống động và lấp lánh từ mọi góc độ".

Bà Taylor ước tính viên kim cương ở giữa chiếc nhẫn mà Ronaldo tặng Georgina nặng khoảng 15 đến 20 carat, có giá trị hơn 2 triệu USD (khoảng 51 tỷ đồng).

"Viên kim cương trung tâm được đính kèm hai viên kim cương phụ, càng làm tăng thêm độ lấp lánh và khiến viên đá chính trông đồ sộ hơn", chuyên gia Taylor nhận xét.

Chuyên gia này cho rằng, khung của chiếc nhẫn có khả năng được làm từ bạch kim để đảm bảo độ chắc chắn. "Đây là một chiếc nhẫn nổi bật, có thể là một trong số những chiếc ấn tượng nhất mà chúng tôi từng thấy trong những năm gần đây, rất phù hợp với cặp đôi nổi tiếng nhất làng bóng đá", bà Taylor bình luận.

Cristiano Ronaldo và Georgina Rodriguez đồng hành bên nhau suốt 8 năm qua. Cặp đôi có có hai cô con gái (Ảnh: Instagram Cristiano Ronaldo).

Georgina Rodriguez, 31 tuổi, và Cristiano Ronaldo đã bên nhau 8 năm. Cặp đôi có hai con gái chung là Alana (7 tuổi) và Bella (3 tuổi). Trước đó, Ronaldo đã có con trai Cristiano Ronaldo Jr. (15 tuổi) và cặp song sinh Eva - Mateo (8 tuổi) từ những mối quan hệ khác và cả phương pháp nhờ mang thai hộ.

Trong phần bình luận bài đăng khoe nhẫn đính hôn của Georgina Rodriguez, phu nhân của tỷ phú Jeff Bezos, Lauren Sánchez, người cũng sở hữu một chiếc nhẫn đính hôn đắt giá, đã gửi lời chúc mừng: "Chúc mừng em, chị rất hạnh phúc cho em".

Hàng loạt bạn bè nổi tiếng của cặp đôi Ronaldo - Georgina và người hâm mộ cũng nhanh chóng gửi những lời chúc tốt đẹp nhất.

Chính bản thân Georgina Rodriguez cũng chia sẻ rằng, cô đã đồng ý lời cầu hôn của Ronaldo, thậm chí là đồng ý "ở kiếp này và ở tất cả các kiếp khác nữa".

Georgina từng khoe một chiếc nhẫn kim cương khác cũng rất to, nhưng chiếc nhẫn đính hôn mới đây được chú ý hơn cả (Ảnh: Instagram Georgina Rodriguez).

Những tin đồn về việc cặp đôi kết hôn đã rộ lên từ mùa hè năm ngoái, khi Ronaldo gọi Georgina là "vợ". Cô cũng từng đeo một chiếc nhẫn với viên kim cương lớn hình chữ nhật ở tay trái, nhưng tất cả đều trở nên lu mờ khi so với chiếc nhẫn đính hôn "khủng" vừa được công bố.