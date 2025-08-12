Alaska siết chặt an ninh trước cuộc họp của ông Trump và ông Putin

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: AFP).

“Các biện pháp phòng ngừa an ninh ở Alaska đã được siết chặt, phía Mỹ huy động rất nhiều lực lượng hành pháp. Họ kiểm soát an ninh cả các tòa nhà”, bà Anna Vernaya, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Nga tại Alaska, trả lời phỏng vấn hãng tin TASS ngày 12/8.

Bà cho biết thêm rằng nhiều nhân vật nổi tiếng vẫn đang tiếp tục đổ về Anchorage. Ví dụ, Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ Robert F. Kennedy Jr. đã đến đây vào hôm 11/8. Các nhà ngoại giao Nga cũng được cho là đã có mặt tại Alaska.

Theo bà Vernaya, hội nghị thượng đỉnh sắp tới là sự kiện lớn đối với toàn bang. “Tất cả các kênh truyền hình địa phương đều mở đầu bản tin với chủ đề hội nghị này. Khách sạn đã kín phòng và người dân địa phương đang rao cho thuê chỗ ở”, bà cho hay.

Bà cũng nói rằng chính quyền và người dân địa phương đang làm hết sức để “tạo ra môi trường an toàn và thuận lợi cho các cuộc đàm phán”.

Một số nguồn tin cho hay, Mỹ sẽ hạn chế không phận ở khu vực Anchorage quanh thời điểm diễn ra cuộc hội đàm giữa 2 nhà lãnh đạo Mỹ, Nga.

Tổng thống Trump trước đó thông báo sẽ tổ chức cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin tại Alaska vào ngày 15/8. Cuộc hội đàm sẽ xoay quanh các vấn đề liên quan đến quan hệ song phương Mỹ - Nga, cũng như giải pháp cho cuộc xung đột ở Ukraine.

Cuộc hội đàm này được cho là sẽ quyết định khả năng mở rộng đối thoại, bao gồm khả năng tổ chức một cuộc gặp 3 bên với sự tham dự của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Trước khi hội nghị Mỹ - Nga diễn ra, ông Trump dự kiến sẽ thảo luận với Tổng thống Ukraine Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu. Ông Zelensky cũng sẽ có cuộc trao đổi riêng với lãnh đạo các quốc gia châu Âu, trong đó có Anh, Canada và một số nước Liên minh châu Âu (EU).

Vài ngày trước cuộc hội đàm giữa ông Trump và ông Putin, các nhà lãnh đạo EU đã ra tuyên bố chung khẳng định quyền tự quyết của Ukraine và yêu cầu mọi giải pháp hòa bình phải bảo vệ lợi ích an ninh của Kiev và châu Âu. EU nhấn mạnh "con đường dẫn đến hòa bình ở Ukraine không thể được quyết định nếu không có Ukraine".

Về phần mình, Tổng thống Trump nêu quan điểm rằng cả Nga và Ukraine đều sẽ phải thỏa hiệp về lãnh thổ, hay “trao đổi lãnh thổ”, để đạt được thỏa thuận hòa bình. Ông nói rõ, thỏa thuận này có thể không thể làm hài lòng hoàn toàn bất cứ bên nào.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cũng nhận định, các cuộc thảo luận có thể bao gồm “trao đổi lãnh thổ” và những nhượng bộ khác mà có khả năng sẽ không làm hài lòng bất kỳ bên nào.

“Sẽ không ai hài lòng với những nhượng bộ tại các cuộc đàm phán ở Alaska. Nhưng nếu có ai có thể làm được (đưa Nga và Ukraine vào bàn hòa đàm), thì đó là Tổng thống Trump. Chúng ta đang nói về hòa bình thông qua sức mạnh”, ông nói, nhắc lại quan điểm “hòa bình thông qua sức mạnh” mà chủ nhân Nhà Trắng ủng hộ.

Ông Hegseth nói thêm, Tổng thống Trump đã luôn kiên định theo đuổi giải pháp đàm phán ngay từ đầu, dù tình hình chiến trường rất khó khăn.