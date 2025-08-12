Chồng cũ của "miêu nữ" Halle Berry ly dị vì cô không muốn nấu ăn

Cựu cầu thủ bóng chày David Justice lần đầu tiên phá vỡ im lặng về cuộc hôn nhân đổ vỡ với minh tinh Halle Berry, tiết lộ những mâu thuẫn sâu sắc về quan điểm sống và kỳ vọng hôn nhân là nguyên nhân chính dẫn đến ly hôn sau 4 năm chung sống.

Halle Berry và David Justice khi còn ở bên nhau (Ảnh: WireImage).

Xuất hiện trong podcast All the Smoke vào ngày 7/8, David Justice, 59 tuổi, đã thẳng thắn chia sẻ về cuộc ly hôn ồn ào với Halle Berry vào năm 1997. Anh cho biết, cuộc hôn nhân của họ vẫn êm đẹp như trong tuần trăng mật cho đến khoảng 5 tháng sau đám cưới năm 1993, khi anh bắt đầu nghĩ đến việc có con.

David Justice, một người đàn ông lớn lên ở miền Trung Tây nước Mỹ, thừa nhận mình có những suy nghĩ khá truyền thống về hôn nhân và vai trò của người phụ nữ.

"Trong đầu tôi, một người vợ thời đó nên nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa. Đây là truyền thống gia đình tôi. Rồi tôi tự hỏi rằng, nếu chúng tôi có con, liệu đây có phải là người phụ nữ tôi muốn cùng sinh con và xây dựng gia đình hay không?", Justice chia sẻ.

Anh tiếp lời: "Khi còn trẻ, Halle Berry không nấu ăn, không dọn dẹp, trông không giống một người mẹ chút nào. Chúng tôi bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn từ vấn đề này".

Theo cựu cầu thủ Atlanta Braves, cả hai đã không gặp phải nhiều "mâu thuẫn tiêu cực" cho đến khi anh quyết định rời xa cô vào năm 1996. Anh cũng tiết lộ rằng chính Halle Berry là người đã cầu hôn anh sau 5 tháng hẹn hò.

"Tôi đã đồng ý, vì tôi không thể từ chối. Ai có thể từ chối Halle Berry vào lúc đó chứ?", Justice kể lại.

Justice, người sau này kết hôn với Rebecca Villalobos Justice vào năm 2001, chia sẻ thêm rằng anh và Berry đã xa nhau khá nhiều vì công việc diễn xuất của cô. Anh cho rằng, nếu cả hai biết đến liệu pháp tâm lý sớm hơn, có lẽ họ đã có thể vượt qua được những khác biệt trong cuộc sống chung.

Halle Berry và David Justice hiện tại (Ảnh: Getty).

Về phía Halle Berry, cô hiện đang hẹn hò với ca sĩ kiêm nhạc sĩ Van Hunt. Trước đây, nữ diễn viên từng thẳng thắn chia sẻ về những thất bại trong tình yêu của mình.

Trong một lần xuất hiện trên chương trình The Drew Barrymore Show vào tháng 2, Halle Berry đã phản ứng gay gắt trước những lời mỉa mai rằng cô "không thể giữ nổi một người đàn ông".

"Ai dám nói tôi cần phải giữ một người đàn ông bên cạnh mình chứ? Tôi không muốn giữ nhầm người. Khi bạn nhận ra mình đã phạm sai lầm, bạn có quyền nói: "Ôi Chúa ơi, đây là một sai lầm. Hãy để tôi bắt đầu lại", cô nói và khẳng định tất cả chúng ta đều có thể phạm sai lầm.

Vào tháng 6 vừa qua, Van Hunt, 55 tuổi, đã tiết lộ rằng anh đã cầu hôn nữ diễn viên, nhưng cô vẫn chưa chấp nhận chiếc nhẫn. Berry giải thích rằng, cô và Hunt muốn kết hôn không phải vì cảm thấy bắt buộc, mà là vì họ muốn làm điều đó, muốn thể hiện tình yêu của mình. Khi được hỏi về thời điểm, cô chỉ trả lời "sớm thôi".

Halle Berry và bạn trai hiện tại Van Hunt (Ảnh: Getty).

Halle Berry từng trải qua 3 cuộc hôn nhân. Sau David Justice, cô kết hôn với ca sĩ - diễn viên người Mỹ Eric Benét và sau đó là diễn viên người Pháp Olivier Martinez. Cô là mẹ của một cô con gái, tên là Nahla, 17 tuổi, có với bạn trai cũ Gabriel Aubry, và một cậu con trai, tên là Maceo-Robert, 11 tuổi, có với Olivier Martinez.

Halle Berry là nữ diễn viên, nhà sản xuất phim và cựu hoa hậu người Mỹ, nổi tiếng với vai diễn trong phim Monster's Ball, giúp cô trở thành nữ diễn viên Mỹ gốc Phi đầu tiên giành giải Oscar cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Cô còn được biết đến qua các vai diễn trong X-Men, Catwoman và nhiều bộ phim khác. Chính bộ phim Catwoman đã làm nên danh xưng "miêu nữ" của Halle Berry.

Suốt nhiều năm qua, cô vẫn luôn giữ được danh tiếng của mình ở Hollywood, là một biểu tượng về diễn xuất và sắc đẹp, được nhiều tạp chí danh tiếng vinh danh.