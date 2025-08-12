Phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và 6 Thứ trưởng Bộ Nội vụ

Theo quyết định phân công công tác của, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đảm nhiệm lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Nội vụ.

Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ; Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Người đứng đầu ngành Nội vụ còn trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác: Công tác tổ chức, cán bộ; Công tác thi đua, khen thưởng.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà (Ảnh: Hải Long).

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà còn là Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương; Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công; tham gia các hội đồng, ban chỉ đạo khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập, phân công.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Trương Hải Long có nhiệm vụ theo dõi, chỉ đạo các đơn vị: Vụ Công chức - Viên chức; Vụ Chính quyền địa phương; Trung tâm Công nghệ thông tin.

Thứ trưởng giúp Bộ trưởng phụ trách các lĩnh vực công tác: Quản lý cán bộ, công chức, viên chức và công vụ; Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Công tác chính quyền địa phương.

Ngoài ra, lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; các nội dung liên quan đến thu hút, trọng dụng người có tài năng trong khu vực công; phát triển khoa học công nghệ, đổi mới, sáng tạo cũng thuộc lĩnh vực phụ trách của Thứ trưởng Trương Hải Long.

Thứ trưởng Trương Hải Long (Ảnh: Thành Đông).

Thứ trưởng còn là thành viên Ban chỉ đạo của Chính phủ, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 (liên thông, khai thác, sử dụng thông tin từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư); Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương; tham gia các ban chỉ đạo, hội đồng khác theo lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

Thứ trưởng Trương Hải Long còn thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Bộ trưởng.

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng sẽ theo dõi, chỉ đạo các đơn vị: Vụ Tổ chức - Biên chế; Văn phòng Bộ; Vụ Tổ chức phi Chính phủ; Cục Quản lý lao động ngoài nước; Trung tâm Lao động ngoài nước; Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước.

Thứ trưởng còn giúp Bộ trưởng phụ trách các lĩnh vực: Công tác tổ chức, biên chế; Công tác văn phòng; Công tác hội và tổ chức phi Chính phủ; Công tác quản lý lao động ngoài nước; Công tác phối hợp với tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội; Xử lý, giải quyết những vấn đề về phân cấp, phân quyền; sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hành chính nhà nước.

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng (Ảnh: HT).

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng còn làm Phó Trưởng ban xây dựng Đề án Vị trí việc làm của hệ thống chính trị; Thành viên Hội đồng công tác quần chúng Trung ương; tham gia các ban chỉ đạo, hội đồng khác theo lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

Thứ trưởng cũng thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Bộ trưởng.

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Cao Huy được giao theo dõi, chỉ đạo các đơn vị: Vụ Pháp chế; Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; Vụ Hợp tác quốc tế.

Thứ trưởng giúp Bộ trưởng phụ trách các lĩnh vự: Công tác pháp chế; Nội luật hóa điều ước quốc tế; Công tác văn thư, lưu trữ nhà nước; Công tác hợp tác quốc tế; Các nội dung liên quan đến hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhà nước pháp quyền.

Thứ trưởng Cao Huy (Ảnh: Anh Cao).

Thứ trưởng Cao Huy còn được Bộ trưởng ủy quyền nhiệm vụ trình khen thưởng đối với các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, Thứ trưởng còn tham gia các ban chỉ đạo, hội đồng theo lĩnh vực công tác được phân công phụ trách, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Bộ trưởng.

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà có nhiệm vụ theo dõi, chỉ đạo các đơn vị: Vụ Công tác thanh niên và Bình đẳng giới; Tạp chí Tổ chức nhà nước và Lao động; Báo Dân trí; Cục Người có công.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà thực hiện nhiệm vụ là người phát ngôn của Bộ Nội vụ.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà (Ảnh: Hải Long).,

Thứ trưởng giúp Bộ trưởng phụ trách các lĩnh vực: Công tác quản lý nhà nước về thanh niên, bình đẳng giới; Công tác dân vận; thực hiện dân chủ tại xã, phường, thị trấn, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Công tác báo chí; Các nhiệm vụ của Văn phòng Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam; Việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Công tác về người có công.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà cũng làm Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam; Trưởng ban Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Nội vụ; tham gia các ban chỉ đạo, hội đồng theo lĩnh vực công tác được phân công phụ trách. Thứ trưởng cũng thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Bộ trưởng.

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi có nhiệm vụ theo dõi, chỉ đạo các đơn vị: Vụ Cải cách hành chính; Viện Khoa học Tổ chức nhà nước và Lao động; Trường Đại học Lao động - Xã hội.

Thứ trưởng giúp Bộ trưởng phụ trách các lĩnh vực: Công tác cải cách hành chính; Công tác nghiên cứu khoa học; Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực theo nhu cầu xã hội; Các nội dung về đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi (Ảnh: Hải Long).

Thứ trưởng còn làm nhiệm vụ: Tham gia Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ; Chủ tịch Hội đồng khoa học của Bộ; tham gia các ban chỉ đạo, hội đồng khác theo lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

Đồng thời, Thứ trưởng cũng thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Bộ trưởng.

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Khương có nhiệm vụ theo dõi, chỉ đạo các đơn vị: Cục Việc làm; Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội: Vụ Kế hoạch - Tài chính.

Thứ trưởng giúp Bộ trưởng phụ trách các lĩnh vực: Công tác quản lý việc làm, phát triển thị trường lao động; An toàn lao động, vệ sinh lao động; Công tác tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, quan hệ lao động; Thực hiện dân chủ ở tổ chức có sử dụng lao động.

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Khương (Ảnh: Hải Long).

Các nhiệm vụ Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công; Công tác liên quan đến đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực phụ trách; Công tác kế hoạch, tài chính, kiểm toán nội bộ; Quản lý, sử dụng tài sản công: quản lý đấu thầu, đầu tư công; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Công tác thống kê cũng là lĩnh vực phụ trách của Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Khương.

Ngoài ra, Thứ trưởng còn tham gia Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công; Chủ tịch Hội đồng tiền lương Quốc gia; Phó Chủ tịch Hội đồng quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động: tham gia các ban chỉ đạo, hội đồng khác theo lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

Đồng thời, Thứ trưởng thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Bộ trưởng.