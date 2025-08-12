Hai tài xế xe ôm đánh nhau trước cổng trường ở TPHCM

Ngày 12/8, người dùng mạng xã hội lan truyền clip, ghi lại cảnh 2 tài xế xe ôm công nghệ ẩu đả trên đường. Qua xác minh, vụ việc xảy ra trước cổng một trường đại học trên đường D5, phường Thạnh Mỹ Tây.

Hai tài xế xe ôm công nghệ đánh nhau trước cổng trường ở TPHCM (Ảnh: Cắt từ clip).

Hình ảnh từ clip cho thấy, hai nam tài xế xe ôm công nghệ lời qua tiếng lại với nhau trước cổng trường, sau đó lao vào đánh nhau. Đỉnh điểm, một người ngã xuống đất, người còn lại dùng tay đánh liên tiếp vào đầu đối phương.

Thời điểm trên, một tài xế xe ôm công nghệ khác vào can ngăn, nhưng hai người này vẫn tiếp tục cầm nón bảo hiểm đánh nhau tới tấp. Cách đó không xa là hai xe máy nằm ngang dưới đường.

Cơ quan chức năng phường Thạnh Mỹ Tây đã nắm được thông tin, đơn vị này đang xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.