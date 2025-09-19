Việt Hoa tuổi 29: Bật mí về nguyên tắc hôn nhân, đợi chờ một đám cưới

Gió ngang khoảng trời xanh là bộ phim chuyển thể từ kịch bản gốc của Trung Quốc, đang phát sóng trên VTV. Phim xoay quanh cuộc sống, công việc, gia đình của những người phụ nữ bước sang tuổi 30. Trong phim, Việt Hoa vào vai Kim Ngân - cô gái độc thân duy nhất, luôn phấn đấu hết mình cho công việc.

Chia sẻ về vai diễn của mình, Việt Hoa cho biết, cô không quan trọng vai dài hay vai ngắn mà quan trọng vai diễn đó như thế nào, có gì để mình thể hiện.

"Tôi nghĩ, những vai diễn của mình sẽ không trùng lặp. Đến giờ, tôi vẫn mong được thể hiện vai diễn thật gai góc, có cá tính mạnh mẽ và sợ làm vai hiền lành", Việt Hoa nói.

Nữ diễn viên cho biết, dù liên tục xuất hiện trên sóng giờ vàng, cô sẽ cho khán giả thấy các màu sắc khác nhau thông qua các vai diễn.

Vừa qua, cô cùng đồng nghiệp góp mặt trong khối văn hoá - thể thao ở lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Nữ diễn viên bày tỏ sự tự hào, vinh dự khi được tham gia sự kiện quan trọng của đất nước.

Nữ diễn viên tâm sự rằng, thời gian gần đây, cô nhận một số ý kiến về gương mặt bị nghi vấn thẩm mỹ.

"Có lẽ mọi người thấy tôi có thay đổi về ngoại hình nên mới thắc mắc thế. Thực tế, tôi chỉ làm răng mà không lạm dụng việc "dao kéo". Hơn nữa, có thể do góc máy quay, ánh sáng cũng ảnh hưởng một phần tới gương mặt của diễn viên", nữ diễn viên bộc bạch.

Việt Hoa đang hạnh phúc bên Trọng Trí - người đàn ông tri kỷ của mình. Hai diễn viên là bạn học chung lớp diễn viên K34 của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Cặp đôi đã gặp gỡ và yêu nhau được 7 năm.

Việt Hoa cho biết, cô và bạn trai đã đăng ký kết hôn từ năm 2021 và đang mong chờ một đám cưới ấm áp.

"Nhiều lần chúng tôi muốn tổ chức đám cưới nhưng do bị cuốn vào các dự án phim nên chưa thể thực hiện được. Đám cưới chỉ có một lần nên tôi muốn dành thời gian để chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Rất may chồng không giục cưới. Anh luôn ủng hộ mọi quyết định của tôi", Việt Hoa tâm sự.

Với Việt Hoa, Trọng Trí là hậu phương vững chắc để cô toàn tâm với công việc. Cô chia sẻ: "Vì anh ấy cùng nghề nên rất thông cảm cho sự bận rộn của tôi. Khi có thời gian, ông xã luôn sẵn sàng đưa đón tôi đi quay phim".

Nữ diễn viên tiết lộ rằng, ông xã là người không ghen: "Nếu anh ấy ghen chắc tôi không thể theo nghề được. Chúng tôi đều là những người suy nghĩ tích cực và luôn đặt ra nguyên tắc phải luôn tôn trọng, yêu thương nhau. Khi có tinh thần thoải mái, chúng ta mới làm tốt mọi việc được".

Việt Hoa bộc bạch, sau các dự án phim, cô sẽ dành thời gian để nghỉ ngơi, chăm lo gia đình.

"Chúng tôi cũng có kế hoạch sinh con. Nếu có em bé, tôi sẽ "chững" lại một chút để chăm sóc gia đình, sau đó sẽ quay trở lại phim ảnh. Tôi mong mình có đủ kinh nghiệm, đủ chín chắn để tham gia những vai trưởng thành hơn...", cô nói.

Việt Hoa là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ sau loạt vai diễn trong phim: Cô gái nhà người ta, Trở về giữa yêu thương, Anh có phải đàn ông không, Dưới bóng cây hạnh phúc, Mình yêu nhau, bình yên thôi…

Ngay từ khi mới bước chân vào nghề, Việt Hoa đã lựa chọn theo đuổi hình tượng trưởng thành, nữ tính.

