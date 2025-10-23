Ba nam diễn viên điển trai, khí chất "tổng tài" phim giờ vàng VTV

Hà Việt Dũng

Hà Việt Dũng (SN 1987) sở hữu chiều cao 1,84m, vẻ ngoài nam tính với gương mặt góc cạnh và ánh mắt sâu, là hình mẫu “tổng tài” lý tưởng trên màn ảnh.

Trong Cách em 1 milimet đang phát sóng, Hà Việt Dũng đảm nhận vai Viễn - một doanh nhân thành đạt - đi lên từ con số 0. Hai mươi năm sau biến cố khiến nhóm bạn tan vỡ, anh trở lại trong hình ảnh người đàn ông chững chạc, có địa vị nhưng cô đơn. Người anh yêu - Ngân (Huyền Lizzie đóng) - nay đã yên bề gia thất.

Ngay từ những tập đầu phát sóng, nhân vật Viễn của Hà Việt Dũng đã tạo hiệu ứng tích cực. Chỉ với phân cảnh bước xuống xe ô tô trong lần đầu xuất hiện, phong thái điềm tĩnh cùng ánh mắt sắc sảo của anh đã đủ gây ấn tượng mạnh với khán giả.

Trên mạng xã hội, nhiều người dành lời khen và bày tỏ bất ngờ khi Hà Việt Dũng thể hiện được “chất” của một “tổng tài” từng trải mà không cần quá nhiều thoại hay biểu cảm cường điệu.

“Cuối cùng cũng có một "tổng tài" diễn ra nét thật sự"; “Hà Việt Dũng không cần phô trương, từng cảnh xuất hiện đều rất thật và toát lên quyền lực”; “Thật sự bất ngờ vì vai diễn này có cảm xúc và chiều sâu, chứ không phải kiểu "tổng tài" ngôn tình sáo rỗng”… là những bình luận trên mạng xã hội thể hiện sự yêu thích của người xem với vai diễn của Hà Việt Dũng.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Hà Việt Dũng cho biết, vai “tổng tài” trong Cách em 1 milimet là thử thách mới nên anh khá áp lực. “Tôi chỉ mong làm đúng, làm thật, không gồng để người xem thấy tự nhiên nhất”, anh nói.

Theo nam diễn viên, “tổng tài” không chỉ là người đàn ông quyền lực, đi xe sang, mặc vest đắt tiền mà còn là người từng trải, hiểu giá trị của lòng người. Với anh, Viễn là kiểu “tổng tài tự thân”, đi lên từ hai bàn tay trắng, thành đạt nhưng vẫn cô đơn vì những vết thương quá khứ.

Không chỉ thành công với vai Viễn, Hà Việt Dũng còn khẳng định vị thế trên màn ảnh VTV qua loạt phim như Bão ngầm, Anh có phải đàn ông không, Hành trình công lý…

Gu thời trang của nam diễn viên cũng là điểm nhấn. Anh có thể diện vest chỉn chu trong những buổi chụp hình, dự sự kiện, đời thường lại chuộng trang phục thể thao, năng động...

Nam diễn viên duy trì luyện tập để có hình thể săn chắc, khỏe khoắn và cơ bắp 6 múi.

Huỳnh Anh

Huỳnh Anh (SN 1992) nhận nhiều chú ý với vai Bách trưởng thành trong Cách em 1 milimet. Khán giả nhận xét rằng, anh mang vẻ điềm tĩnh, trí thức và ngoại hình chững chạc của một doanh nhân, “tổng tài” thực thụ.

Từng được xem là “hot boy đời đầu” của màn ảnh Việt, Huỳnh Anh gây ấn tượng với ngoại hình điển trai, phong thái thư sinh và thường được giao những vai "tổng tài" trẻ, công tử hào hoa hay người đàn ông chính diện tử tế, lãng mạn (Ảnh: Hà Trần).

Sở hữu chiều cao 1,78m cùng vóc dáng cân đối, Huỳnh Anh dễ dàng biến hóa trong nhiều phong cách - từ vest lịch lãm, công sở chỉn chu đến đời thường trẻ trung, năng động. Ở mỗi hình ảnh, Huỳnh Anh đều toát lên nét nam tính, điềm tĩnh và sự trưởng thành tự nhiên, không phô trương.

Ngoài Cách em 1 milimet, Huỳnh Anh còn là gương mặt quen thuộc với hàng loạt bộ phim truyền hình như: Bộ tứ 10A8, Cầu vồng tình yêu, Cả một đời ân oán, Chạy trốn thanh xuân, Mùa xuân ở lại, Lỡ hẹn với ngày xanh...

Chí Nhân

Chí Nhân tên thật là Đào Chí Nhân (SN 1988) sở hữu chiều cao 1,8m, thân hình cân đối gương mặt điển trai và phong thái lịch lãm, chững chạc.

Tốt nghiệp thủ khoa Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, Chí Nhân được đánh giá cao ở lối diễn tiết chế, giàu chiều sâu. Anh thường hóa thân vào những nhân vật điềm đạm, quyết đoán trong công việc - hình mẫu “tổng tài” trưởng thành, cuốn hút theo cách tự nhiên, không khoa trương.

Bên cạnh vai trò biên tập viên, Chí Nhân còn ghi dấu ấn trên sóng truyền hình với các bộ phim: Lời thì thầm từ quá khứ, Hôn nhân trong ngõ hẹp, Câu hỏi số 5, Sinh tử, Không thời gian…

Trong Không thời gian, Chí Nhân hóa thân thành một doanh nhân thành đạt, lạnh lùng và nhiều toan tính. Không theo mô típ “tổng tài” ngôn tình, nhân vật của anh vẫn thu hút nhờ phong thái chỉn chu, ánh mắt sắc và cách diễn tiết chế.

Vai diễn này cho thấy sự tiến bộ rõ rệt của Chí Nhân, khi anh thể hiện được chiều sâu nội tâm và sự từng trải của người đàn ông ở vị thế quyền lực.

Hiện Chí Nhân là diễn viên của Nhà hát Kịch Hà Nội, đồng thời làm biên tập viên và MC. Dù đảm nhiệm nhiều công việc, anh khẳng định mình “không giàu”.

“Tôi mong muốn trở thành diễn viên đại gia, sở hữu gia tài bằng những vai diễn ấn tượng và có nhiều người yêu mến, đồng hành cùng mình trên con đường nghệ thuật”, Chí Nhân từng chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Ảnh: Facebook nhân vật