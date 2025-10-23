Mẹ cùng người tình bạo hành bé gái 9 tuổi ở TPHCM

Ngày 23/10, lãnh đạo UBND phường Tân Uyên, TPHCM, thông tin về một vụ bạo hành trẻ em xảy ra tại địa phương. Nạn nhân là bé P.T.M.T. (9 tuổi), người bạo hành được xác định là P.T.B.N. (25 tuổi, mẹ ruột bé M.T.) và N.V.H. (19 tuổi, bạn trai của N.).

N. và H. đang bị Công an phường Tân Uyên tạm giữ để lấy lời khai. Bé gái đang được điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Bình Dương với tình trạng đa chấn thương. Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên phường Tân Uyên phối hợp chăm sóc, theo dõi nạn nhân.

Bé gái bị bạo hành đang được điều trị ở bệnh viện (Ảnh: Phạm Diện).

Theo thông tin ban đầu, ngày 21/10, Công an phường Tân Uyên nhận được tin báo có vụ bạo hành xảy ra tại phòng trọ ở khu phố Uyên Hưng 5.

Sau khi ghi nhận vụ việc và lấy lời khai, công an xác định N. và H. đã bạo hành bé gái 9 tuổi. Cả 2 người sau đó bị tạm giữ.

Theo lời khai ban đầu của nghi phạm, N. đưa con gái đến phòng trọ của H. để chung sống. Thời gian ở cùng nhau, cả 2 cho rằng bé T. không nghe lời nên đã đánh đập bé nhiều lần.

Vụ việc được Công an phường Tân Uyên tiếp tục điều tra.