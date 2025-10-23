Chủ tịch nước Lương Cường hội đàm với Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa

Chiều 23/10, ngay sau lễ đón cấp nhà nước được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã hội đàm với Tổng thống Cyril Ramaphosa cùng đoàn đại biểu cấp cao hai nước.

Nâng cấp quan hệ song phương Việt Nam - Nam Phi lên Đối tác chiến lược trong năm 2025

Tại hội đàm, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam và Nam Phi có quan hệ gắn bó lịch sử xuất phát từ lý tưởng chung vì độc lập, tự do và tinh thần đoàn kết Á - Phi cao cả. Trải qua 70 năm, tinh thần đoàn kết giữa hai dân tộc vẫn còn nguyên giá trị.

Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống với Nam Phi, người bạn thân thiết, đối tác châu Phi đầu tiên Việt Nam xác lập khuôn khổ quan hệ Đối tác vì hợp tác và phát triển từ năm 2004.

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Cyril Ramaphosa (Ảnh: Thành Đông).

Tổng thống Cyril Ramaphosa khẳng định trong chuyến thăm Việt Nam lần này của đoàn đại biểu Nam Phi có nhiều Bộ trưởng kỳ cựu trong các lĩnh vực quan trọng thể hiện sự coi trọng quan hệ hữu nghị, lâu đời, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Tổng thống Cyril Ramaphosa cho biết Việt Nam là người bạn thân thiết, đối tác quan trọng của Nam Phi tại khu vực châu Á.

Chuyến thăm lần này nhằm khẳng định quyết tâm của Nhà nước và Chính phủ Nam Phi trong việc củng cố và phát triển quan hệ đối tác quan trọng với Việt Nam trong chiến lược tăng cường mở rộng thị trường trong bối cảnh đang diễn ra nhiều chuyển đổi sâu sắc ở Nam Phi cũng như trên thế giới, theo Tổng thống Cyril Ramaphosa.

Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã thống nhất định hướng và phấn đấu hoàn tất các thủ tục để sớm nâng cấp khuôn khổ quan hệ song phương Việt Nam - Nam Phi lên Đối tác Chiến lược trong năm 2025, nhằm tạo xung lực mạnh mẽ để đưa quan hệ hai nước phát triển đi vào chiều sâu, vì lợi ích của nhân dân hai nước và hòa bình, phát triển ở khu vực và thế giới.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí làm sâu sắc hơn nữa sự gần gũi và tin cậy chính trị thông qua tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao trên tất cả các kênh đảng, Nhà nước, Quốc hội cũng như giữa các bộ, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp.

Hai bên sẽ triển khai hiệu quả hơn các cơ chế hiện có, sớm tổ chức các kỳ họp tiếp theo của Diễn đàn Đối tác liên Chính phủ Việt Nam - Nam Phi, Tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao, Ủy ban Thương mại hỗn hợp và Đối thoại Chính sách Quốc phòng.

Thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng và nhiều tiềm năng

Về kinh tế, hai bên cùng nhất trí thúc đẩy quan hệ hợp tác thương mại, đầu tư là động lực, giải pháp trung tâm nhằm tạo chuyển biến về chất trong quan hệ hợp tác về kinh tế, tương xứng với quy mô và nhu cầu thị trường, bảo đảm cân bằng lợi ích của đôi bên.

Hai nhà lãnh đạo đề nghị hai nước mở cửa thị trường cho các hàng hóa thế mạnh và doanh nghiệp của mỗi bên thâm nhập thị trường của nhau và vào thị trường khu vực.

Chủ tịch nước Lương Cường hội đàm với Tổng thống Cyril Ramaphosa (Ảnh: Thành Đông).

Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng và nhiều tiềm năng hợp tác như quốc phòng, an ninh, năng lượng, khai khoáng, công nghiệp chế tạo, nông nghiệp, gìn giữ hòa bình, giáo dục, đào tạo nghề, hạ tầng, kinh tế xanh...

Đồng thời, phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu nhân dân, giao lưu nghệ thuật, văn hóa, thể thao và du lịch nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước...

Tại hội đàm, hai bên khẳng định tiếp tục phối hợp, hợp tác chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và trên các vấn đề quốc tế, khu vực. Đồng thời, nhất trí thúc đẩy giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hoà bình, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trên cơ sở tôn trọng pháp luật quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Tổng thống Cyril Ramaphosa khẳng định Nam Phi sẵn sàng ủng hộ các ứng cử của Việt Nam tại các tổ chức của Liên Hợp Quốc.

Việt Nam đề nghị Nam Phi ủng hộ lập trường của ASEAN và Việt Nam về vấn đề Biển Đông nhằm bảo đảm hoà bình, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hoà bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc và Công ước quốc tế về Luật Biển năm 1982.