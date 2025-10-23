Trung Quốc: Bắt 5 nghệ sĩ làm giả hồ sơ y tế, trốn nghĩa vụ quân sự

Theo truyền thông Đài Loan, 5 nghệ sĩ bị điều tra gồm Tu Kiệt Khải, Trần Bá Lâm, Trương Thư Vĩ, Liêu Vĩnh Kiệt (Tiểu Kiệt) và Khôn Đạt.

Trong quá trình thẩm vấn, các nghệ sĩ thừa nhận đã trả từ 100.000 đến 300.000 Đài tệ (tương đương 85 triệu đồng - 257 triệu đồng) cho đường dây do một người đàn ông họ Trần cầm đầu, để làm giả báo cáo y tế về bệnh cao huyết áp, giúp họ đủ điều kiện miễn nghĩa vụ quân sự.

Tu Kiệt Khải (trái) và Trần Bá Lâm đều bị điều tra làm giả hồ sơ y tế, trốn nghĩa vụ quân sự (Ảnh: Ettoday).

Cảnh sát đã chuyển các nghệ sĩ đến Viện kiểm sát thành phố Tân Bắc, Đài Loan để tiếp tục thẩm vấn, với cáo buộc làm giả tài liệu và cản trở nghĩa vụ quân sự.

Kết thúc buổi thẩm vấn, Tu Kiệt Khải, Trần Bá Lâm và Trương Thư Vĩ được tại ngoại, với số tiền bảo lãnh là 500.000 Đài tệ/người (428 triệu đồng/người). Tiểu Kiệt chỉ phải nộp 350.000 Đài tệ (gần 300 triệu đồng). Trong khi đó, Khôn Đạt - người đang quay chương trình tại Canada khi lệnh bắt được ban hành - đã trở về Đài Loan vào ngày 22/10 và nộp 500.000 Đài tệ để được tại ngoại.

Truyền thông Đài Loan chụp được hình ảnh Tu Kiệt Khải và Trương Vĩ Kiệt rời khỏi tòa nhà, ngày 21/10.

Ngay sau khi được thả, Tu Kiệt Khải - chồng của nữ diễn viên Giả Tịnh Văn - đăng tâm thư xin lỗi công chúng: “Đối với hành động thiếu suy nghĩ trong quá khứ, tôi vô cùng hối hận. Tôi sẽ chấp nhận mọi phán xét của cơ quan tư pháp.

Với tư cách là người chồng, người cha, khiến vợ và con phải lo lắng, tôi cảm thấy rất áy náy. Tôi hiểu rằng, là người của công chúng, mọi hành động của tôi đều có sức ảnh hưởng. Tôi xin lỗi vì đã tạo ra hình ảnh xấu trong xã hội”.

Cuối cùng, chồng của nữ diễn viên Giả Tịnh Văn cầu xin người hâm mộ, truyền thông cho anh thời gian để tĩnh tâm, giải quyết mọi chuyện đúng quy trình pháp lý.

Tu Kiệt Khải, chồng của Giả Tịnh Văn, gửi lời xin lỗi người hâm mộ và gia đình vì sai lầm trong quá khứ (Ảnh: Sina).

Công ty quản lý của Tu Kiệt Khải cũng đưa ra tuyên bố chính thức: “Sự việc khiến công chúng thất vọng và nghi ngờ. Chúng tôi xin thành thật gửi lời xin lỗi, đồng thời cam kết hợp tác với cơ quan điều tra và đồng hành cùng nghệ sĩ trong việc xử lý vụ việc”.

Trong khi đó, Trần Bá Lâm thừa nhận việc làm giả hồ sơ y tế là “một lựa chọn ngu xuẩn”.

Theo cảnh sát Đài Loan, đường dây gian lận nghĩa vụ quân sự do một người họ Trần cầm đầu đã hoạt động trong thời gian dài, giúp hàng chục nghệ sĩ và người nổi tiếng làm giả hồ sơ bệnh án để tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc.

Tháng 6 vừa rồi, 24 nghệ sĩ, trong đó có nam diễn viên Vương Đại Lục, đã bị truy tố với cáo buộc tương tự. Cảnh sát cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ mức độ liên quan của các cá nhân trong giới giải trí.