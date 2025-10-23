Trang sức bị trộm tại Bảo tàng Louvre ước tính trị giá 102 triệu USD

Giới chức Pháp cho biết, ngày 19/10, một băng cướp đã thực hiện phi vụ táo tợn tại Bảo tàng Louvre (Pháp), đánh cắp nhiều trang sức quý giá. Vụ đột nhập diễn ra trong vòng 7 phút vào ban ngày.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, bảo tàng lập tức đóng cửa khẩn cấp. Cảnh sát vũ trang đã được điều động đến hiện trường, phong tỏa toàn bộ khu vực và mở cuộc điều tra quy mô lớn, từ ngày 19/10.

Vương miện của Hoàng hậu Marie-Amélie đã bị đánh cắp (Ảnh: Bảo tàng Louvre).

Theo nguồn tin của AFP, nhóm cướp được trang bị cưa máy, máy mài góc và đèn khò. Ba tên trong số đó đột nhập từ bên ngoài bằng cách dùng thang nâng gắn trên xe tải để tiếp cận phòng trưng bày Apollo - nơi lưu giữ những báu vật quý hiếm của hoàng gia Pháp.

Bọn chúng phá cửa sổ, dùng dụng cụ chuyên dụng phá hai tủ trưng bày an ninh cao, lấy đi nhiều món trang sức rồi nhanh chóng tẩu thoát bằng xe máy. Toàn bộ quá trình chỉ kéo dài khoảng 4 phút.

Trong số các món đồ bị mất có vương miện và vòng cổ kim cương sapphire của Hoàng hậu Marie-Amélie và Hoàng hậu Hortense, cùng bộ vòng cổ và hoa tai ngọc lục bảo mà Napoleon tặng vợ Marie-Louise vào năm 1810.

Theo thông tin từ Bảo tàng Louvre, chiếc vương miện được nạm 24 viên sapphire Ceylon và 1.083 viên kim cương tháo rời, trong khi bộ trang sức ngọc lục bảo gồm 32 viên ngọc và hơn 1.100 viên kim cương quý giá.

Những món nữ trang quý giá bị đánh cắp khỏi Bảo tàng Louvre, ngày 19/10 (Ảnh: Le Monde).

Công tố viên Paris Laure Beccuau cho biết, người phụ trách bảo tàng đã hoàn tất kiểm kê và ước tính thiệt hại ở mức 102 triệu USD. Bà nhấn mạnh: “Số tiền này thực sự rất lớn, nhưng tổn thất kinh tế không thể so sánh với mất mát lịch sử mà vụ trộm gây ra”.

Bộ trưởng Tư pháp Pháp Gérald Darmanin thừa nhận đã có “lỗ hổng an ninh nghiêm trọng” tại Bảo tàng Louvre. Ông cũng cho biết, 2 bảo tàng khác ở Pháp từng bị tấn công vào tháng 9, đặt ra lo ngại về an ninh bảo tồn di sản quốc gia.

Khoảng 100 điều tra viên đang được huy động để truy tìm thủ phạm. Cảnh sát đã thu hồi được một trong hai chiếc xe máy mà bọn trộm dùng để tẩu thoát cùng một chiếc mũ bảo hiểm nghi thuộc về một trong các nghi phạm.

Ngày 22/10, du khách xếp hàng vào bảo tàng Louvre sau khi những món đồ trang sức lịch sử bị đánh cắp (Ảnh: AP).

Chiếc xe tải được nhóm trộm sử dụng để đột nhập cũng đã bị đốt bỏ. Lực lượng điều tra phải dựng lều và hun khói để thu thập dấu vân tay và dấu vết ADN. Đây là một quy trình làm chậm tiến độ nhưng cần thiết để tìm ra manh mối.

Nhiều chuyên gia cũng bày tỏ lo ngại rằng khả năng thu hồi đầy đủ số báu vật là rất thấp, vì bọn trộm có thể tháo rời hoặc nấu chảy kim loại quý để bán lại.

Bảo tàng Louvre là viện bảo tàng nghệ thuật và di tích lịch sử nằm bên bờ sông Seine, trung tâm thủ đô Paris. Ban đầu được xây dựng như một pháo đài vào năm 1190 dưới thời vua Philippe Auguste, Louvre hiện là một trong những bảo tàng lớn nhất và nổi tiếng nhất thế giới.

Hiện, bảo tàng lưu giữ hơn 33.000 tác phẩm nghệ thuật, đón khoảng 30.000 lượt khách mỗi ngày. Đây cũng không phải lần đầu Bảo tàng Louvre trở thành mục tiêu của tội phạm. Năm 1911, bức Mona Lisa từng bị đánh cắp và chỉ được tìm thấy hai năm sau tại Florence (Italy).

Bảo tàng đã mở cửa trở lại vào ngày 22/10. Tuy nhiên, phòng trưng bày Apollo vẫn tiếp tục bị phong tỏa để phục vụ điều tra.