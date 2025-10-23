Hôn nhân không môn đăng hộ đối khiến Đậu Kiêu và ái nữ tỷ phú rạn nứt?

Tin đồn ly hôn liên tục bủa vây

Những ngày qua, truyền thông Trung Quốc liên tục đăng tải thông tin cho rằng Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên đã sống ly thân, thậm chí đang tiến hành thủ tục ly hôn sau gần 2 năm chung sống.

Tin đồn bắt nguồn từ phát ngôn úp mở của nhà sản xuất Trần Lam (vợ ông trùm giải trí Hướng Hoa Cường) khi bà tiết lộ rằng “một nam diễn viên nổi tiếng và ái nữ tỷ phú” sắp chia tay vì bất đồng quan điểm sống và sự bất mãn của người chồng.

Dù không nêu đích danh, dân mạng nhanh chóng gọi tên Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên.

Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên đối mặt với tin đồn ly hôn sau 2 năm kết hôn (Ảnh: Sina).

Sự nghi ngờ càng gia tăng sau khi một video ghi lại cảnh Đậu Kiêu tỏ ra lạnh nhạt với vợ tại sân bay được lan truyền rộng rãi. Trong clip, nam diễn viên đi trước, phớt lờ hoàn toàn nỗ lực đuổi theo của Hà Siêu Liên.

Trước khi tin đồn ly hôn nổ ra, cặp đôi đã vướng nghi vấn “cơm không lành, canh không ngọt” trong gần 1 năm. Họ hiếm khi xuất hiện cùng nhau, không tương tác trên mạng xã hội. Theo một nguồn tin, Hà Siêu Liên sống chủ yếu cùng gia đình, trong khi Đậu Kiêu thường xuyên xa nhà để đóng phim.

Một người bạn của cặp đôi sau đó phủ nhận tin đồn, khẳng định cả hai vẫn hạnh phúc và đang lên kế hoạch sinh con. Tuy nhiên, những lời đồn tiêu cực vẫn chưa dừng lại.

Thời điểm tin đồn ly hôn của Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên bùng phát, một số trang tin tại Hong Kong (Trung Quốc) đưa tin Hà Siêu Liên ngoại tình trong thời gian đợi hoàn tất thủ tục ly hôn.

Tin đồn này khiến cô trở thành mục tiêu công kích của dư luận, bị chỉ trích là “lợi dụng danh tiếng chồng”, “vung tiền của Đậu Kiêu để tổ chức đám cưới xa hoa nhưng không đăng ký kết hôn”, thậm chí có người còn yêu cầu cô “hoàn lại tiền cưới”.

Đậu Kiêu giữ im lặng trong khi Hà Siêu Liên chịu sự công kích lớn từ người dùng mạng (Ảnh: Weibo).

Trước làn sóng chỉ trích nhằm vào vợ, Đậu Kiêu vẫn giữ thái độ im lặng, không đưa ra bất kỳ lời giải thích hay động thái bảo vệ nào.

Gần đây, một đoạn phỏng vấn cũ của Hà Siêu Liên bất ngờ được khán giả “đào lại”, trong đó cô chia sẻ quan điểm về “môn đăng hộ đối” trong hôn nhân: “Mẹ tôi luôn nghĩ rằng, không nhất thiết phải môn đăng hộ đối. Người biết bao dung và thấu hiểu bạn mới là người đáng trân trọng”.

Phát ngôn này được cho là phản ánh phần nào cách nhìn của Hà Siêu Liên về cuộc hôn nhân với Đậu Kiêu, một mối quan hệ từng được xem là “cổ tích giữa người nổi tiếng và tiểu thư hào môn”.

Đám cưới xa hoa và những khoản nợ khổng lồ

Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên công khai hẹn hò từ năm 2019. Đến tháng 4/2023, họ tổ chức đám cưới hoành tráng kéo dài 3 ngày tại khu nghỉ dưỡng sang trọng ở Bali (Indonesia), với tổng chi phí ước tính hơn 50 triệu HKD (khoảng 170 tỷ đồng).

Hôn lễ hoành tráng của Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên tại Indonesia vào năm 2023 (Ảnh: Sina).

Theo truyền thông Hong Kong, toàn bộ chi phí hôn lễ, từ vé máy bay, khách sạn đến phục vụ khách mời, đều do Đậu Kiêu chi trả.

Chiếc váy cưới thủ công của Hà Siêu Liên có giá gần 3 tỷ đồng, còn nhẫn kim cương 5,97 carat do Đậu Kiêu tự thiết kế cũng trị giá hàng tỷ đồng. Nguồn tin từ HK01 tiết lộ, để có đủ chi phí, nam diễn viên phải tạm ứng tiền cát-xê quảng cáo và dùng toàn bộ khoản tiết kiệm tích lũy suốt 10 năm hoạt động nghệ thuật.

Sau đám cưới, Đậu Kiêu tiếp tục chi 30 triệu HKD (hơn 101 tỷ đồng) để sửa sang lại biệt thự do nhà gái trao tặng để làm tổ ấm của hai vợ chồng. Đến nay, anh được cho là vẫn chưa trả hết nợ và phải làm việc liên tục để kiếm tiền.

Kể từ sau khi kết hôn, lịch trình bận rộn khiến Hà siêu Liên và Đậu Kiêu thường xuyên xa nhau. Điều này khiến dân mạng nghi ngờ mối quan hệ của hai người có vấn đề.

Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn trước đó, Hà Siêu Liên từng nói: “Dù ít gặp mặt, chúng tôi vẫn gọi điện cho nhau mỗi ngày. Tình cảm của hai vợ chồng vẫn ổn định”.