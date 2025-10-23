Máy bay chở khách phải hạ cánh khẩn cấp chỉ vì tiếng gõ cửa

Theo USA Today, sự cố xảy ra trên chuyến bay SkyWest 6469 do hãng American Eagle vận hành vào tối 20/10. Sau khi cất cánh từ sân bay Eppley Airfield (Omaha, Nebraska) đến Los Angeles, khoảng 36 phút sau khi cất cánh, khi đã bay được hơn 60km, máy bay bất ngờ quay đầu trở lại điểm xuất phát.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do một phi công nghe thấy tiếng gõ cửa buồng lái, nhưng không thể liên lạc được với phi hành đoàn. Lo sợ có người tìm cách xâm nhập buồng lái, phi công đã quyết định hạ cánh khẩn cấp để đảm bảo an toàn.

Tuy nhiên, sau đó, nguyên nhân thật sự được làm rõ: Chính một tiếp viên đã gõ cửa buồng lái để thông báo sự cố, do hệ thống liên lạc nội bộ trên máy bay bị trục trặc khiến họ không thể kết nối được với phi công.

Máy bay SkyWest do hãng American Eagle vận hành (Ảnh minh họa: Alamy).

Trong thông báo sau vụ việc, hãng SkyWest cho biết, chuyến bay đã quay lại Omaha do "sự cố kỹ thuật với hệ thống micro của phi hành đoàn và đây là biện pháp thận trọng để đảm bảo an toàn tối đa”. Hãng hàng không cũng gửi lời xin lỗi đến hành khách vì sự bất tiện này.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) xác nhận vụ việc và cho biết: “Phi công không thể liên lạc với tiếp viên trong khoang, nên đã quyết định quay đầu. Sau khi hạ cánh, phi hành đoàn xác định vấn đề nằm ở hệ thống điện thoại nội bộ”.

Một đoạn video được hành khách quay lại cho thấy máy bay nằm trên đường băng tại sân bay Eppley khi sự cố đang được xử lý. Qua loa phát thanh, cơ trưởng trấn an hành khách: “Chúng tôi không chắc điều gì đang xảy ra với hệ thống trên máy bay, nên cần quay lại để kiểm tra. Mọi người vui lòng kiên nhẫn, chúng tôi sẽ làm rõ tình hình”.

Sau khi được kỹ thuật viên kiểm tra và xác nhận an toàn, chuyến bay SkyWest 6469 đã tiếp tục hành trình và hạ cánh xuống sân bay quốc tế Los Angeles ngay sau nửa đêm hôm đó.

Sự việc gây chú ý trong cộng đồng hàng không Mỹ, được xem là bài học về tầm quan trọng của hệ thống liên lạc nội bộ trên máy bay - yếu tố tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến những hiểu lầm nghiêm trọng nếu gặp trục trặc.