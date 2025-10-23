Đồng Nai gấp rút giải phóng mặt bằng các dự án kết nối quốc lộ 51

Ngày 23/10, ông Hồ Văn Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, có buổi làm việc với lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan tình hình bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án đường 25B, đường 25C và nút giao giữa cao tốc Bến Lức - Long Thành với quốc lộ 51.

Đây là những dự án, tuyến đường huyết mạch kết nối với quốc lộ 51 và sân bay Long Thành.

Nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với quốc lộ 51 còn vướng mặt bằng (Ảnh: Hoàng Bình).

Tại buổi làm việc, ông Hồ Văn Hà đề nghị các đơn vị, địa phương tích cực thực hiện nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng. Tỉnh coi đây là nội dung quan trọng trong thi đua và giao Sở Nội vụ theo dõi, giám sát các phần việc đã giao đơn vị để làm cơ sở xem xét thi đua cuối năm.

Các sở, ngành cần đẩy mạnh việc vận động bàn giao mặt bằng, hạn chế thấp nhất việc cưỡng chế. Riêng với nút giao giữa cao tốc Bến Lức - Long Thành và quốc lộ 51, Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn xã Phước Thái phổ biến đến người dân về thủ tục xét duyệt mua nhà xã hội.

Theo báo cáo của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai, dự án nâng cấp đường 25B (đoạn từ trung tâm xã Nhơn Trạch đến quốc lộ 51) có 176 trường hợp phải giải phóng mặt bằng với diện tích gần 76ha. Đoạn từ trung tâm xã Nhơn Trạch đến đường Quách Thị Trang có 106 trường hợp với tổng diện tích hơn 28ha.

Còn tại dự án đường 25C (đoạn từ quốc lộ 51 đến hương lộ 19), Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã kiểm đếm 86 trường hợp/161 thửa đất. Xã Long Phước đã xác nhận 46 trường hợp, nhưng chưa có phương án giá đất và phương án xét cấp tái định cư, nên chưa thể công khai phương án bồi thường. Đoạn từ đường Nguyễn Hữu Cảnh đến hương lộ 19 có 158 hộ đủ điều kiện bố trí tái định cư, 291 hộ không đủ điều kiện.

Dự án nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với quốc lộ 51 có tổng diện tích đất thu hồi khoảng 2,76ha, gồm 95 thửa/107 trường hợp. Dự kiến, 75 hộ phải xem xét, bố trí tái định cư. Địa phương đã xét tái định cư cho 4 trường hợp.