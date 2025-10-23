TPHCM xem xét xây thêm bãi giữ xe quanh ga metro

Nội dung trên được ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng Phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng TPHCM), nêu tại buổi họp báo cung cấp thông tin các về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM, chiều 23/10.

Điểm giữ xe ở nhà ga Đại học Quốc gia thường xuyên kín chỗ (Ảnh: Xuân Đoàn).

Ông Nguyễn Kiên Giang cho biết, dọc tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) có 10 bãi giữ xe tại nhà ga với tổng diện tích khoảng 4.500m2; 5 bãi đỗ xe cá nhân ở lân cận nhà ga (Văn Thánh, Thảo Điền, Rạch Chiếc, Phước Long, Bình Thái) với tổng diện tích 5.472m2; 2 bãi dừng đỗ phương tiện công cộng (buýt, taxi...) diện tích 3.260m2.

Ông Giang thừa nhận, thời gian qua, do nhu cầu sử dụng metro gia tăng, một số nhà ga như Thủ Đức, Khu Công nghệ cao, Đại học Quốc gia, Suối Tiên đã xuất hiện tình trạng thiếu chỗ gửi xe.

Sở Xây dựng đang phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án mở rộng, xây dựng thêm bãi giữ xe và sẽ báo cáo UBND thành phố xem xét.

Như báo Dân trí đã phản ánh, do lượng người gửi xe máy để đi tàu điện tăng đột biến, các bãi giữ xe dưới chân nhà ga Metro số 1 nhanh chóng "cháy chỗ" chỉ sau vài giờ mở cửa vào sáng sớm.

Để có chỗ gửi xe, nhiều người phải chủ động đi sớm, hoặc gửi ở các điểm giữ xe của nhà dân gần đó. Tuy nhiên, các điểm giữ xe nhà dân có giá khoảng 10.000 đồng/lượt, gấp 2,5 lần so với bãi chính (4.000 đồng/lượt).