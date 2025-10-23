TPHCM: Vốn chính sách giúp tạo việc làm cho gần 76.000 lao động

Sự thay đổi này đặt ra không ít thách thức, đòi hỏi ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, người lao động chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) TPHCM nỗ lực đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn không bị gián đoạn trong giai đoạn thực hiện việc sắp xếp lại.

Đồng thời, NHCSXH TPHCM nhanh chóng bắt nhịp triển khai các chính sách mới của Chính phủ, góp phần nâng cao năng lực tài chính, ổn định sinh kế và chất lượng sống cho người dân hòa nhịp cùng dòng chảy nhanh và mạnh của đầu tàu kinh tế cả nước.

Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách tại các chi nhánh NHCSXH TPHCM đạt trên 23.653 tỷ đồng (Ảnh: Xuân Mai).

Trong 9 tháng đầu năm, doanh số cho vay toàn chi nhánh NHCSXH chi nhánh TPHCM đạt hơn 7.255 tỷ đồng, với 102.299 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn.

Nguồn vốn chính sách đã hỗ trợ vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh cho hơn 3.750 hộ nghèo, hộ cận nghèo; tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho gần 76.000 lao động; giúp hơn 1.500 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập.

Nguồn vốn giúp 32 học sinh sinh viên học các ngành STEM; giúp hơn 19.000 hộ vay vốn để cải tạo và xây dựng mới hơn 38.200 công trình nước sạch và vệ sinh trên địa bàn các xã, đặc khu; hỗ trợ cho 69 người chấp hành xong án phạt tù vay vốn để làm ăn, tái hoà nhập với cộng đồng; 646 căn nhà ở xã hội cho các đối tượng thu nhập thấp,…

Đến ngày 15/10, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt trên 23.653 tỷ đồng, tăng hơn 1.891 tỷ đồng so với cuối năm 2024, với gần 375.000 khách hàng còn dư nợ.

Hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng bộ, chính quyền thành phố đã đề ra về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, tập trung phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc phòng và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Mới đây, tại buổi làm việc với chi nhánh NHCSXH TPHCM, Tổng giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng, quyết tâm, đồng lòng của tập thể cán bộ, người lao động trong toàn đơn vị thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Tuy nhiên, ông Thắng cũng cho rằng, hiện nay mức tăng trưởng tín dụng chi nhánh NHCSXH TPHCM chưa tương xứng với quy mô địa bàn. Nợ quá hạn và nợ khoanh chiếm tỷ lệ 0,55%, tương đương với hệ thống NHCSXH (0,56%), nhưng nợ quá hạn có xu hướng tăng, đòi hỏi trong những tháng cuối năm và những năm tiếp theo chi nhánh phải có những giải pháp hữu hiệu.

Để giải quyết bài toán này, ông Thắng yêu cầu chi nhánh tiếp tục bám sát sự chỉ đạo NHCSXH Trung ương để triển khai thực hiện nghiêm túc, toàn diện các nội dung theo Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 39, các Nghị quyết, Kế hoạch của Quốc hội, Chính phủ, Thành ủy, UBND Thành phố liên quan đến phát triển tín dụng chính sách xã hội, nhằm đảm bảo sự nhất quán trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện trên địa bàn thành phố.

Trong đó, NHCSXH tập trung tham mưu cho Thành ủy, UBND và Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thành phố bổ sung nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác để thực hiện cho vay các đối tượng thụ hưởng theo quy định của thành phố giai đoạn 2026-2030 theo nhu cầu thực tế.

Bên cạnh đó, chi nhánh cần tập trung đẩy mạnh thực hiện tốt công tác giải ngân các nguồn vốn; thực hiện tốt công tác thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn để tạo nguồn vốn cho vay quay vòng; phấn đấu đến cuối năm 2025 tỷ lệ nợ quá hạn chung của toàn thành phố duy trì về mức dưới 0,30% trên tổng dư nợ.

“Ban lãnh đạo chi nhánh phát huy vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu; tăng cường đoàn kết nội bộ; hỗ trợ, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần để cán bộ, người lao động yên tâm công tác, thêm yêu ngành, yêu nghề, phấn đấu cống hiến góp phần phát triển chi nhánh ngày càng vững mạnh, phát huy hơn nữa một công cụ chính sách công đặc thù của Việt Nam giải quyết các vấn đề an sinh xã hội của thành phố, góp sức tạo thế và lực cho thành phố vươn tầm siêu đô thị quốc tế”, ông Dương Quyết Thắng nhấn mạnh.

Xuân Mai