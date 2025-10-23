Dàn sao phim “Vị tướng tình báo và hai bà vợ” sau 22 năm giờ ra sao?

Vị tướng tình báo và hai bà vợ (2003) là bộ phim chính kịch đề tài tình báo - chiến tranh, chuyển thể từ tiểu thuyết Ông tướng tình báo và hai bà vợ của Đại tá, nhà văn Nguyễn Trần Thiết, do đạo diễn Bùi Cường thực hiện.

Phim kể về Lê Thịnh Bình - chiến sĩ tình báo phải giả danh người anh song sinh đã mất - để thâm nhập hàng ngũ địch, từ đó rơi vào mối quan hệ éo le với hai người phụ nữ: Thoa và Marie Cẩm Nhung.

Khai thác sâu những hy sinh thầm lặng trong chiến tranh, bộ phim từng gây tiếng vang lớn khi phát sóng, đồng thời trở thành dấu ấn đáng nhớ trong sự nghiệp của NSƯT Xuân Trường, NSND Thu Quế và diễn viên Hoàng Xuân.

Sau 22 năm, tác phẩm vẫn được xem là một trong những bộ phim tình báo tiêu biểu của truyền hình Việt.

Poster phim "Vị tướng tình báo và hai bà vợ" (Ảnh: Hãng Phim truyện Việt Nam).

NSƯT Xuân Trường vai Lê Thịnh Bình

Trong Vị tướng tình báo và hai bà vợ, NSƯT Xuân Trường đảm nhận vai Lê Thịnh Bình (tức Lê Quang Lâm - Hai Lâm), người chiến sĩ tình báo quả cảm, giả danh anh song sinh để thâm nhập vào lòng địch.

Nhân vật Hai Lâm sống giữa 2 người phụ nữ, một người là vợ, một người là con gái Phó chánh mật thám Bắc Kỳ. Nam nghệ sĩ từng chia sẻ rằng, đây là vai diễn đòi hỏi sự tinh tế trong biểu cảm, khai thác sâu nội tâm và đồng thời là thử thách lớn với bản thân.

Trước khi được đạo diễn Bùi Cường mời vào vai diễn này, Xuân Trường từng tham gia một số phim truyền hình nhưng chưa có cơ hội bứt phá.

“Cầm kịch bản Vị tướng tình báo và hai bà vợ, tôi thấy mình thực sự may mắn vì có mảnh đất đủ rộng để hóa thân. Nhưng cũng rất lo, vì nhân vật là nguyên mẫu có thật, một huyền thoại sống.

Tôi chưa từng ở trong lực lượng vũ trang, nên thể hiện được không chỉ hình vóc mà cả cốt cách của người điệp viên là một thử thách lớn”, Xuân Trường kể.

Sau khi hoàn thành phim, Xuân Trường cho biết vai Lê Thịnh Bình đã giúp anh khám phá nhiều khía cạnh mới trong nghề diễn, anh được khán giả yêu mến, đồng thời học hỏi thêm kiến thức lịch sử và hiểu sâu hơn về đời sống tình báo trong thời kỳ chiến tranh.

Sau bộ phim, Xuân Trường vẫn góp mặt trong một số dự án truyền hình như Cuồng phong hay gần đây là Đừng nói khi yêu. Dù không còn xuất hiện thường xuyên, Xuân Trường vẫn dành trọn tình yêu cho nghề và trân trọng quãng thời gian làm phim.

Giờ đây, ở tuổi ngoài 50, NSƯT Xuân Trường vẫn giữ lối sống giản dị, điềm đạm và kín tiếng đời tư.

NSƯT Xuân Trường và Hoàng Xuân trong một cảnh phim (Ảnh: Hãng Phim truyện Việt Nam).

Thu Quế vai Thoa

Với vai Thoa trong Vị tướng tình báo và hai bà vợ, NSND Thu Quế đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả.

Thoa là người phụ nữ nông thôn miền Bắc giữa thời kháng chiến, tần tảo nuôi con một mình và chịu nhiều điều tiếng khi chồng bị mang tiếng đào ngũ. Hình ảnh ấy trở thành biểu tượng cho sự hy sinh, kiên cường của người phụ nữ Việt trong chiến tranh.

Đảm nhận vai diễn nặng về nội tâm, Thu Quế phải thể hiện nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, nhiều lần rơi nước mắt ngay trên trường quay.

Nữ diễn viên từng chia sẻ: “Tôi sinh ra ở Hà Nội nhưng rất yêu cuộc sống dân dã. Thoa mang trong mình hình ảnh người phụ nữ Việt, tần tảo một nắng hai sương, nuôi hai con lớn lên trong sự hắt hủi.

Tuy khóc nhiều nhưng mỗi lần đều có một cảm xúc riêng, một hoàn cảnh riêng, nên tôi không thấy nhàm chán, trái lại như đang trải qua những nỗi đau thật của cuộc đời”.

Để hóa thân trọn vẹn, Thu Quế chấp nhận không ít hy sinh. Có cảnh quay giữa mùa đông trên cánh đồng nứt nẻ, chị phải đi chân đất, mặc áo ngắn tay khiến bàn chân đau buốt như dẫm lên gai. Kết quả là sau buổi quay, nữ diễn viên bị cảm lạnh nhiều tuần liền.

Sau Vị tướng tình báo và hai bà vợ, NSND Thu Quế tham gia nhiều dự án phim truyền hình như: Những cánh hoa mong manh, Những giấc mơ dài, Dòng sông phẳng lặng, Cảnh sát hình sự - Lời sám hối muộn màng, Tình yêu và tham vọng, Hoa hồng giấy, Trạm cứu hộ trái tim…

Thời gian vừa qua, nữ nghệ sĩ bận rộn nên không tham gia nhiều phim truyền hình. Tuy nhiên, Thu Quế cho biết, nếu có kịch bản hay và phù hợp, chị vẫn sẵn sàng góp mặt.

NSND Thu Quế và ông xã - NSƯT Phạm Cường (Ảnh: Facebook nhân vật).

Hiện ở tuổi 56, NSND Thu Quế vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung và vóc dáng cân đối nhờ duy trì thói quen tập yoga, ăn uống khoa học.

Trái ngược hoàn toàn với hình ảnh người phụ nữ nhiều nỗi niềm trên phim, ngoài đời chị là người sôi nổi và tràn đầy năng lượng.

Thu Quế luôn sẵn sàng trèo đèo lội suối để phục vụ khán giả ở những vùng biên giới hẻo lánh, mang tiếng cười và cảm hứng tích cực đến với mọi người mỗi khi xuất hiện trên sân khấu.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, NSND Thu Quế cho biết, ngày 7/7, chị được Thủ trưởng cấp cao của Tổng cục Chính trị trao quyết định nâng lương sĩ quan cấp bậc Đại tá lần 2.

Đây là cột mốc quan trọng, đánh dấu sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của Thu Quế trong suốt hơn 4 thập kỷ cống hiến cho nghệ thuật Quân đội.

Sự kiện này không chỉ mang lại niềm tự hào cho cá nhân NSND Thu Quế mà còn khiến bạn bè, đồng nghiệp và công chúng thêm ngưỡng mộ nữ nghệ sĩ.

Không chỉ thành công trong sự nghiệp, NSND Thu Quế còn có một cuộc hôn nhân hạnh phúc và viên mãn với NSƯT Phạm Cường.

NSND Thu Quế kết hôn với NSƯT Phạm Cường vào năm 1995, kể từ đó đến nay đã 3 thập kỷ đi qua, họ vẫn chọn cuộc sống tránh xa ồn ào. Cặp đôi thường xuất hiện cùng nhau trong những sự kiện điện ảnh.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí về cuộc sống hôn nhân bền chặt gần 30 năm khi cả hai vợ chồng đều là nghệ sĩ quân đội, NSND Thu Quế cho biết, là nghệ sĩ đã nhiều vất vả, mà nghệ sĩ quân đội còn luôn chia sẻ đồng hành đi đến những nơi xa xôi, hẻo lánh, địa hình khó khăn để phục vụ cán bộ chiến sĩ trong toàn quân.

NSND Thu Quế tâm sự rằng, cả hai đều là nghệ sĩ, áp lực công việc đôi khi không tránh khỏi, nhưng khi trở về tổ ấm, họ gác lại ánh hào quang sân khấu để đảm nhận vai trò của người chồng tận tụy, người vợ chu đáo và cha mẹ gương mẫu. “Chúng tôi luôn dặn nhau, cả các con cũng vậy, phải biết trân trọng và sẻ chia để vun đắp hạnh phúc gia đình", chị bày tỏ.

Dù nhiều nghệ sĩ lựa chọn thuê người giúp việc để có thêm thời gian tập trung cho sự nghiệp, NSND Thu Quế lại muốn tự tay chăm sóc con cái và lo liệu mọi việc trong nhà.

Với chị, niềm hạnh phúc đến từ việc được tự mình vun vén tổ ấm, chăm chút cho từng bữa ăn, giấc ngủ và sự trưởng thành của các con.

Hoàng Xuân vai Mary Nhung

Trong Vị tướng tình báo và hai bà vợ, khán giả đặc biệt ấn tượng về nhân vật Cẩm Nhung hay còn gọi là Mary Nhung vừa đẹp kiêu sa vừa dịu dàng do Hoàng Xuân thủ vai.

Mary Nhung đã đến với Lâm (tướng tình báo đang sống dưới thân phận người trong chế độ Sài Gòn) bằng tình yêu chân thành. Khi biết thân phận thật của chồng mình, Mary Nhung vẫn yêu thương dù trong lòng đau đớn. Những cảnh quay cuối phim đã lấy nước mắt khán giả khi Nhung ra Bắc tìm Thoa (vợ trước của Lâm) để tạ lỗi…

Với hóa thân rất “ngọt”, diễn xuất có hồn, nhiều người đã lầm tưởng Hoàng Xuân là diễn viên chuyên nghiệp. Ít ai biết rằng, đây chỉ là cuộc “rẽ ngang” của người đẹp từng đoạt danh hiệu Hoa hậu Noel 1996.

Chia sẻ về cơ duyên với vai diễn, Hoàng Xuân cho biết, trước khi vào vai Mary Nhung trong Vị tướng tình báo và hai bà vợ, chị có buổi gặp gỡ đạo diễn Bùi Cường.

“Sau khi nhìn ngoại hình và trao đổi qua, chắc chú đã vừa ý nên hỏi tôi: “Nếu có cảnh khóc, cháu có khóc được không?”. Tôi thản nhiên trả lời theo bản năng: “Cháu cũng không biết được ạ!”. Tôi còn nhớ rất rõ vẻ giật mình thảng thốt của chú lúc đó.

Chú nói sẽ điện thoại cho tôi vào sáng hôm sau, nhưng ngay tối hôm ấy, chú đã gọi lại và mời tôi nhận vai Mary Nhung. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, như một cái duyên được sắp đặt trước vậy”, Hoàng Xuân kể lại.

Sau giai đoạn thăng hoa với Vị tướng tình báo và hai bà vợ, Hoàng Xuân bất ngờ vắng bóng trên màn ảnh từ năm 2006 đến 2012.

Ở tuổi U50 Hoàng Xuân vẫn sở hữu nhan sắc mặn mà (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Năm 2020, chị trở lại với dự án Đừng bắt em phải quên và từ đó tiếp tục tham gia nhiều bộ phim truyền hình ăn khách như: Đấu trí, Biệt dược đen, Đi giữa trời rực rỡ…

Sở hữu gương mặt sắc sảo cùng phong thái sang trọng, Hoàng Xuân thường được giao các vai phu nhân hoặc người phụ nữ quyền lực, khẳng định vị thế trên màn ảnh nhỏ.

Dù sau này tham gia nhiều bộ phim, hình ảnh Mary Nhung trong Vị tướng tình báo và hai bà vợ vẫn là vai diễn khiến khán giả nhớ mãi.

Hoàng Xuân cho biết, chị không xem đó là áp lực mà là niềm hạnh phúc: “May mắn và hạnh phúc lớn nhất của một diễn viên là được ở lại trong lòng khán giả qua từng vai diễn. Tôi tự hào vì điều đó và chính nó giúp tôi giữ được niềm đam mê với nghề suốt bao năm qua”.

Ở tuổi U50, Hoàng Xuân chọn cuộc sống cân bằng, dành nhiều thời gian cho 2 con gái và công việc.

“Tôi không đặt nặng chuyện con trai hay con gái. Gia đình tôi có 3 chị em, nhà chồng cũ cũng rất văn minh, không áp lực nối dõi. Tôi sống theo phương châm: “Không có điều mình yêu thì hãy yêu điều mình có”. Giờ đây, tôi thấy cuộc sống của mình bình yên và viên mãn”, chị chia sẻ.