Cậu bé 15 tuổi chân tay co quắp, co giật vì thuốc lá điện tử

Cấp cứu vì thuốc lá điện tử trộn ma túy

Ngày 23/10, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, trung tâm đang điều trị cho một thiếu niên bị ngộ độc thuốc lá điện tử.

Người nhà bệnh nhi cho biết, gia đình phát hiện trẻ xuất hiện tình trạng đau bụng, nôn nao, người toát mồ hôi rồi sau đó miệng sùi bọt mép, chân tay có quắp và co giật sau khi hút thuốc lá điện tử và vội đưa con đến Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu.

Hình ảnh tổn thương não của bệnh nhân sau một thời gian hút thuốc lá điện tử (Ảnh: L.H).

Qua khai thác bệnh sử ghi nhận, nam thiếu niên này đã dùng thuốc lá điện tử được hơn 1 năm nay. Mới đây, qua mạng xã hội em biết đến một loại thuốc lá điện tử mới, có chứa tinh dầu cần sa nên mua dùng thử.

"Lần đầu tiên hút, em đã có biểu hiện buồn nôn, chóng mặt, tay chân bủn rủn", nam bệnh nhân cho biết.

TS Nguyên cho biết, kết quả khám lâm sàng, chiếu chụp và xét nghiệm cận lâm sàng cho thấy bệnh nhân mắc hội chứng serotonin điển hình do các chất ma túy kích thích trong thuốc lá điện tử gây ra, với dấu hiệu điển hình là bệnh nhân bị lẫn lộn, vã mồ hôi, co giật.

Chuyên gia này cho biết thêm, hội chứng này rất nguy hiểm, khiến gia đình, thậm chí cả nhân viên y tế nghĩ là bệnh nhân ổn định (sau khi tỉnh trở lại, bệnh nhân nói chuyện, tiếp xúc bình thường) và cho ra viện.

"Lo ngại về tác hại không lường của thuốc lá điện tử, chúng tôi đã chủ động cho kiểm tra kỹ hơn và phát hiện bệnh nhân có nhiều tổn thương, rối loạn: Suy thận nhẹ, tăng áp lực động mạch phổi, giãn thất trái, tổn thương não chất trắng hai bên, các trắc nghiệm tâm lý cho thấy có trầm cảm, lệch lạc nhân cách, rối loạn nghi bệnh, hoang tưởng, lo âu, suy nhược tâm thần, tâm thần phân liệt, hưng cảm", TS Nguyên thông tin.

Kết quả xét nghiệm mẫu tinh dầu thuốc lá của bệnh nhân mang đến cho thấy có chất 5F-ADB, đây là một loại ma túy tổng hợp thế hệ mới, có tác dụng mạnh lên thần kinh, tâm thần, tim mạch… và độc tính với cơ thể chưa được con người biết đầy đủ.

Theo TS Nguyên, loại ma túy tổng hợp thế hệ mới này, khi vào cơ thể gây ảnh hưởng nhiều cơ quan nội tạng, nhưng lại vừa rầm rộ, vừa kín đáo âm thầm.

Trong trường hợp sau đợt cấp tính, nếu không xét nghiệm chuyên sâu phát hiện thêm các tổn thương, bệnh nhân vẫn tiếp tục sử dụng thì rất dễ dẫn đến mắc một loạt bệnh như suy thận, suy tim, tâm thần kinh… nguy hiểm.

Đặc biệt, chuyên gia này cho biết, các chất độc chuyển hóa, gây độc trong cơ thể, đào thải ra nước tiểu cũng rất phức tạp. Như bệnh nhân này, xét nghiệm ma túy là âm tính, nhưng mẫu tinh dầu mà em sử dụng có ma túy tổng hợp.

Sau 10 ngày điều trị tại Trung tâm Chống độc, bệnh nhân đã được chuyển sang Viện Sức khỏe tâm thần để tiếp tục điều trị rối loạn tâm thần.

Chất độc gây nghiện nguy hiểm

TS Nguyên cho biết, ngoài chất độc là ma túy điện tử dễ bị trộn vào tinh dầu, các hóa chất, hương liệu, phụ gia, trong thuốc lá điện tử, thuốc nung nóng đều chứa chất gây nghiện nguy hiểm nicotin trong thuốc lá thông thường.

Nicotin là một loại chất độc và gây nghiện trước đây được dùng làm thuốc trừ sâu. Nhưng vì tính chất độc hại, đến nay Việt Nam cũng không sử dụng để làm thuốc trừ sâu.

Nghiên cứu chứng minh, nicotin gây ung thư, gây hại cho não bộ, đặc biệt ở người trẻ và hàng loạt tác hại khác cho sức khỏe.

"Một chất độc hại như vậy, nhưng nhiều người, đặc biệt giới trẻ lại hút thuốc lá (gồm cả thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng), vô tình hít các chất độc vào cơ thể.

Hiện nay, Việt Nam đã cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng....

Nhưng do chưa có chế tài xử phạt rõ ràng nên số lượng người sử dụng thuốc lá có giảm nhưng không đáng kể. Ngoài ảnh hưởng của nicotine, thì người dùng có thể đối mặt với nguy cơ ngộ độc khi sử dụng thuốc lá điện tử chứa ma tuý.

Bộ Y tế đã trình Chính phủ quy định mức phạt từ 3-5 triệu đồng đối với hành vi chứa chấp, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, thuốc lá thế hệ mới.

Phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với hành vi biết rõ người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, thuốc lá thế hệ mới khác tại địa điểm thuộc quyền sở hữu của mình hoặc do mình quản lý mà không ngăn cản hoặc báo cơ quan có thẩm quyền xử lý.