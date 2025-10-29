Vì sao Lâm Vỹ Dạ yêu cầu Hứa Minh Đạt "phải hôn nhau khi ra khỏi nhà"?

Gia đình Lâm Vỹ Dạ, Hứa Minh Đạt và 2 con trai (Ảnh: Facebook nhân vật).

Chuyện tình của cặp nghệ sĩ Lâm Vỹ Dạ và Hứa Minh Đạt bắt đầu từ sân khấu, trải qua nhiều năm gắn bó để trở thành một trong những gia đình hạnh phúc được ngưỡng mộ nhất showbiz Việt.

Hứa Minh Đạt và Lâm Vỹ Dạ vốn là đàn anh, đàn em xuất thân từ Trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh. Sau này, khi cùng hoạt động tại sân khấu Nụ Cười Mới, 2 người thân thiết hơn nhưng chưa yêu nhau. Phải tới khi Vỹ Dạ và Minh Đạt tình cờ cùng bị... thất tình, 2 người mới thường xuyên trò chuyện.

Cả hai hẹn hò và quyết định kết hôn vào năm 2010.

Đến nay, trải qua 15 năm chung sống và có 2 con trai, hôn nhân của cặp vợ chồng diễn viên được nhiều người trong showbiz ngưỡng mộ vì sự bền chặt, hạnh phúc.

Lâm Vỹ Dạ miêu tả cuộc sống chung với Hứa Minh Đạt là sự dung hòa giữa 2 tính cách trái ngược. Nữ diễn viên thì sắc sảo, có đôi khi nóng nảy và là "nóc nhà”; chồng cô lại là người đàn ông điềm đạm và giàu cảm xúc.

Vậy bí quyết nào đã giúp họ giữ lửa hôn nhân suốt 15 năm, đặc biệt trong môi trường hoạt động giải trí đầy áp lực?

Điều gì khiến Hứa Minh Đạt phải bật khóc trước Lâm Vỹ Dạ?

Lâm Vỹ Dạ và Hứa Minh Đạt chụp ảnh kỷ niệm 15 năm hôn nhân (Ảnh: Facebook nhân vật).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí khi đang tham gia một chương trình thực tế tại Hà Nội, diễn viên Lâm Vỹ Dạ đã tiết lộ về cách cô và chồng giữ gìn tổ ấm, nuôi dạy con cái.

Nữ nghệ sĩ miêu tả bản thân trước đây là người nóng tính, có gì nói đó theo cảm xúc của mình. Tuy nhiên, theo thời gian, cô nhận ra rằng điều này không mang lại kết quả tốt trong mọi việc, nên dần điều chỉnh. Lâm Vỹ Dạ thừa nhận, cô đã thay đổi tính cách để hài hòa trong cuộc sống gia đình.

“Nhiều khi tôi nói thẳng người ta không nghe mà lại còn ảnh hưởng đến mối quan hệ, cho nên tôi đang cố gắng kiềm chế sự nóng tính, để bình tĩnh hơn. Cũng may mắn là sự nóng nảy của tôi thường nằm ở phần công việc nhiều hơn là trong sinh hoạt gia đình”, cô nói.

Chồng của cô, anh Hứa Minh Đạt, cũng hiểu tính cách này của vợ và còn tìm ra ưu điểm giúp cô. Nam diễn viên thấy rằng, Vỹ Dạ nóng tính nhưng thẳng thắn, không để bụng chuyện gì.

Giữa 2 người có những thỏa thuận ngầm để giữ hòa khí gia đình. Mỗi khi sắp sửa xảy ra tranh luận, điều mà trong gia đình hay gọi vui là "có mùi không ổn", thì 1 trong 2 người sẽ lảng sang chuyện khác, hoặc tìm cách nói hài hước để giảm căng thẳng.

“Nếu xảy ra tranh luận thì tôi và anh Đạt đều kiềm chế để giữ im lặng, rồi tự nhìn nhận lại. Nếu tôi thấy bản thân quá đáng thì tôi sẽ chủ động xin lỗi. Ngược lại, anh Đạt cũng vậy”, Lâm Vỹ Dạ chia sẻ.

Đặc biệt, vợ chồng cô có nguyên tắc là không bao giờ để các con bắt gặp cha mẹ tranh cãi. Thay vào đó, Lâm Vỹ Dạ cho rằng các con nên được chứng kiến sự hạnh phúc, gắn kết giữa các thành viên trong gia đình.

Lâm Vỹ Dạ muốn các con được chứng kiến hạnh phúc của cha mẹ, lớn lên trong sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình (Ảnh: Facebook nhân vật).

Mặc dù đã có nhiều sự điều chỉnh tính cách để giữ gìn tổ ấm, Lâm Vỹ Dạ vẫn có “chất” của riêng mình. Cô bộc trực: "Hình như sự dịu dàng không có trong tôi".

Lấy ví dụ, trong việc giáo dục con cái, Lâm Vỹ Dạ là người răn đe, kỷ luật. Trong khi anh Hứa Minh Đạt lại thường mềm mỏng, nhẹ nhàng hơn.

Nữ diễn viên kể rằng, nếu con làm sai, cô chỉ cần đưa mắt nhìn là các bé tự động dừng hành động sai trái mà không cần đánh mắng.

Trong khi đó, vào trường hợp tương tự, chẳng hạn như khi con bị giáo viên nhắc nhở, anh Hứa Minh Đạt có thể ngồi xuống khóc và hỏi: "Tại sao con làm như vậy?".

Đỉnh điểm của sự đối lập tính cách nằm ở những lần tranh luận giữa 2 vợ chồng. Lâm Vỹ Dạ hóm hỉnh tiết lộ rằng, đôi khi cô cũng chọc cho ông xã… phát khóc.

"Anh ấy tức tôi, đến mức phải thốt lên: "Trời sao cái gì em nói cũng được vậy?". Rồi anh ấy bật khóc", cô kể.

Nữ diễn viên sinh năm 1989 miêu tả một cách vừa yêu thương, vừa hài hước về ông xã hơn 7 tuổi: "Bạn tưởng tượng đi, một người đàn ông hơn 40 tuổi, râu ria như vậy mà ngồi khóc. Nó... kỳ (cười)".

Phản ứng bật cười của bà xã khi ông xã khóc càng khiến Hứa Minh Đạt cảm thấy “tủi thân”. "Anh ấy nói tôi thật là "tàn nhẫn"", Lâm Vỹ Dạ chia sẻ thêm.

Gia đình không thể thiếu những nụ hôn

Lâm Vỹ Dạ cho rằng, tình yêu thương trong gia đình đến một cách tự nhiên... (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nữ diễn viên cho rằng, chuyện gia đình ngoài việc nỗ lực hài hòa còn phải dựa vào sự tự nhiên mà đến.

“Khi tình yêu thương đủ lớn thì tất cả mọi thứ đều có thể giải quyết được hết. Thậm chí cả tính cách cũng sẽ thay đổi để đồng điệu cùng với những người mình yêu thương”, cô nói một cách trìu mến.

Dẫu vậy, để đảm bảo sự quan tâm đầy đủ dành cho chồng con giữa cuộc sống bận rộn, Lâm Vỹ Dạ đặt ra một "luật bất thành văn".

Đó là, bất cứ thành viên nào trong gia đình mỗi khi đi đâu, hoặc khi về nhà, đều phải hôn tất cả những thành viên còn lại. Thói quen dễ thương này được cô áp dụng với cả 2 con trai.

“Dù đang vội việc gì cũng vậy, các con và bố mẹ đều phải hôn nhau trước khi đi và về. Nhờ thói quen này mà bữa nào ai giận hờn gì ai là tôi biết liền. Bởi khi giận dỗi không chịu hôn là... có chuyện. Cũng có đôi khi tôi giận chồng, tính không hôn đâu, nhưng rồi hôn một cái liền thấy hết giận. Đó là điều tôi cảm thấy rất hay", cô tiết lộ.

Đối với Lâm Vỹ Dạ, thói quen này được duy trì để giải quyết các mâu thuẫn trong gia đình.

Nữ nghệ sĩ bày tỏ: “Tôi muốn lưu giữ mãi thói quen ôm, hôn nhau trong gia đình. Tôi cũng mong rằng, sau này các con lớn lên, có gia đình riêng vẫn giữ thói quen này vì rất dễ thương”.

Lâm Vỹ Dạ muốn các thành viên trong gia đình giữ mãi thói quen ôm, hôn nhau trước khi đi ra khỏi nhà (Ảnh: Facebook nhân vật).

Hiện tại, Lâm Vỹ Dạ thường xuyên phải đi công tác xa nhà để tham gia vào các chương trình thực tế, gần đây nhất là Trường học siêu sao. Cô được ông xã hỗ trợ nhiều trong việc chăm sóc con cái. Hai vợ chồng đều là nghệ sĩ nên rất thấu hiểu công việc của nhau.

Thuở ban đầu cuộc hôn nhân, đôi khi Lâm Vỹ Dạ còn ghen tuông khi ông xã ra ngoài làm việc, nhưng hiện tại vợ chồng cô rất tin tưởng nhau. Thêm vào đó là sự giúp đỡ, hỗ trợ của ông bà nội ngoại trong việc chăm sóc 2 bé Bánh Mỳ và Xá Xị (tên ở nhà của 2 con trai), khiến nữ diễn viên yên tâm đi làm xa nhà.

Khi được hỏi, vì sao nữ nghệ sĩ lại lựa chọn bôn ba như vậy trong khi điều kiện kinh tế gia đình đã ổn định, Lâm Vỹ Dạ tâm sự: “Tôi nghĩ chuyện đi làm kiếm tiền là việc bất cứ ai cũng phải thực hiện vì đó là trách nhiệm của tôi với gia đình. Đó cũng là điều tạo nên giá trị của bản thân mình.

Nếu tôi không lao động thì cuộc sống tẻ nhạt lắm. Ngược lại, khi tôi lao động, gặt hái được kết quả, tôi có thể chia sẻ với tất cả thành viên trong gia đình, lúc đó tôi rất hạnh phúc”.

Lâm Vỹ Dạ là diễn viên hài, thường xuyên góp mặt trong các chương trình truyền hình thực tế. Thành tích nổi bật nhất của cô là 2 lần liên tiếp đoạt giải Mai Vàng hạng mục Nghệ sĩ hài được yêu thích nhất (2018, 2019), cùng Huy chương vàng Liên hoan Sân khấu TPHCM (2024). Hứa Minh Đạt được biết đến qua nhiều vai diễn điện ảnh, truyền hình như Lật mặt 2, Ông trùm... và các web drama. Anh gây ấn tượng với lối diễn duyên dáng, giàu cảm xúc.

Mai Châm - Hoàng Huỳnh - Phương Nhi