Quách Ngọc Tuyên cảm kích hành động của Lâm Vỹ Dạ

Tối 24/1, tập 1 của phim chiếu mạng “Trăng điên” lên sóng, thu hút sự quan tâm của khán giả. Phim do Quách Ngọc Tuyên sản xuất và đóng chính, được viết bởi biên kịch Hoàng Khôi, Ngọc Tưởng đạo diễn, với sự tham gia diễn xuất của các diễn viên: NSND Việt Anh, Lâm Vỹ Dạ, Hứa Minh Đạt...

Hứa Minh Đạt chia sẻ những khó khăn khi làm phim (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Quách Ngọc Tuyên nói đây là dự án "nhiều thử thách nhất" trong sự nghiệp của anh khi quay đúng thời điểm mưa bão.

“Đây là dự án thách thức tôi nhiều nhất từ trước đến nay. Có những lúc tôi không biết có thể vượt qua được hay không. Thậm chí tôi đã nghĩ tới phương án gửi ê-kíp một ít tiền để quay về, hết bão thì tiếp tục. Vì mưa bão mà không quay được, phát sinh chi phí một ngày quay ít nhất là 150 triệu đồng. Nếu thêm 1-2 ngày là tôi phá sản”, anh kể.

Dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, Quách Ngọc Tuyên cho biết, anh may mắn được anh em bạn bè đồng nghiệp giúp đỡ, nên cuối cùng dự án được hoàn thành và ra mắt khán giả như dự định.

Phim gây chú ý khi có sự đồng hành của vợ chồng Hứa Minh Đạt - Lâm Vỹ Dạ. Đây cũng là lần đầu tiên Quách Ngọc Tuyên làm việc với Lâm Vỹ Dạ ở một dự án riêng dù cả hai quen biết nhau hơn 20 năm.

Nam diễn viên tiết lộ, khi anh gửi cát-xê cho Lâm Vỹ Dạ, cô chỉ nhận 500.000 đồng tượng trưng, số còn lại hỗ trợ kinh phí cho đoàn phim. Điều này khiến anh vô cùng xúc động.

Hứa Minh Đạt (bìa phải) là người hỗ trợ Quách Ngọc Tuyên trong những ngày đầu phát triển sự nghiệp (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Quách Ngọc Tuyên cũng đặc biệt gửi lời cảm ơn tới bà xã kém 16 tuổi. Anh cho biết, trong suốt hành trình làm phim đầy chông gai, anh luôn nhận được sự ủng hộ của vợ. Bà xã của nam diễn viên cũng lần đầu tham gia diễn xuất trong phim này.

Nam diễn viên bộc bạch: “Tôi làm nghề, Hân ủng hộ 100%. Hân tin tưởng vào những quyết định của tôi. Lúc sản xuất phim Vi Cá, chi phí dự kiến 1 tỷ đồng, trong người tôi chỉ có 50 triệu đồng mà tôi vẫn dám làm. Bù lại, tôi đảm bảo được một điều là sữa tã của con không thiếu.

Tôi có một khoản riêng cho gia đình và không bao giờ đụng vào số tiền đó. Nếu thiếu hụt, tôi sẽ xoay xở từ anh em, bạn bè".

Quách Ngọc Tuyên tiết lộ, với dự án lần này có kinh phí 1 tỷ đồng, anh bỏ ra khoảng 50%, còn lại là của nhà tài trợ.

"Số tiền đó mình có thể xài được thời gian rất dài, làm được nhiều việc khác nhưng tôi quá đam mê, muốn làm phim để gửi tới khán giả. Cực khổ cỡ nào tôi cũng làm, làm xong thì kiếm tiền trả lại. Tôi còn nhà hàng nữa mà, lo gì”, nam diễn viên chia sẻ.