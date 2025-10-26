Lâm Vỹ Dạ làm giáo viên dạy trẻ, cảm thấy khó hơn dạy con mình

Diễn viên Lâm Vỹ Dạ là một người mẹ có quan điểm nuôi dạy con hiện đại. Cô giáo dục 2 cậu con trai Bánh Mì và Xá Xị bằng việc đối thoại thay vì dùng đòn roi.

Gin Tuấn Kiệt (bên trái) và Lâm Vỹ Dạ (bên phải) đóng vai trò giáo viên dạy các bé 4-8 tuổi (Ảnh: Quỳnh Trang).

Đảm nhận vai trò cô giáo hướng dẫn trong chương trình thực tế Trường học siêu sao, Lâm Vỹ Dạ so sánh với việc dạy con ở nhà và cho biết dạy con mình dễ hơn vì có thể áp dụng kỷ luật mềm.

Cô tự hào kể rằng các con rất hiểu chuyện, chỉ cần mẹ nhìn là tự động dừng hành động sai trái mà không cần đánh mắng.

Khi đến với Trường học siêu sao, ban đầu Lâm Vỹ Dạ cho rằng cô có thể giải quyết nhiệm vụ làm cô giáo một cách dễ dàng vì đã có 2 con, nhưng không ngờ lại trải qua khá nhiều thử thách.

"Bởi vì trong một lớp học, mỗi bé một cá tính, có bé hợp tác, có bé không hợp tác và cảm xúc thay đổi liên tục không chỉ từng ngày mà là từng phút, lúc trước cười, lúc sau đã thấy khóc. Điều này khiến tôi gặp khó khăn", Lâm Vỹ Dạ chia sẻ.

Trong chương trình Trường học siêu sao, các nghệ sĩ Lâm Vỹ Dạ, Hoàng Yến Chibi, Gin Tuấn Kiệt, Thanh Duy, Hải Đăng Doo, Huỳnh Lập… vào vai các thầy cô đồng hành cùng các bé trong hành trình học tập, trải nghiệm và trưởng thành.

Các học trò của trường gồm các bé 4-8 tuổi, trong đó có những gương mặt nhí đã quen thuộc với khán giả truyền hình qua chương trình Mẹ vắng nhà, ba là siêu nhân, như: Bún (con của Ba Duy - Nam Thương), Dừa (con của Khắc Việt - Thảo Bebe), Bona (con của Phí Ngọc Hưng - Trương Mỹ Nhân)...

Đại diện nhà sản xuất chương trình, bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, nói: "Mang thông điệp "con không cần giống ai, vì con là duy nhất", Trường học siêu sao không so sánh các bé với bất cứ ai trên thế giới này mà mong muốn khai phá hết tiềm năng của các bé để các em thành những phiên bản tốt nhất của chính mình".

Trường học siêu sao là chương trình truyền hình thực tế đầu tiên dành cho trẻ em dưới hình thức lớp học đặc biệt, gồm 18 tập, dự kiến lên sóng ngày 30/10 trên các kênh HTV7, QPVN, Đài Hà Nội...