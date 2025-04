Vì sao các thương hiệu xa xỉ nhanh chóng "quay lưng" với Hoa hậu Thùy Tiên?

Việc bắt tay với người nổi tiếng mang về cho thương hiệu giá trị quảng cáo lên tới hàng trăm triệu USD nhưng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro, đặc biệt là khi đại sứ hình ảnh vướng ồn ào đời tư hay liên quan đến vấn đề pháp lý.

Mới đây, việc Hoa hậu Thùy Tiên bất ngờ bị Dior và Tommy Hilfiger gỡ hình ảnh khỏi các nền tảng mạng xã hội, hay Prada chấm dứt hợp tác với diễn viên Hàn Quốc Kim Soo Hyun sau lùm xùm đời tư, cho thấy sự thận trọng trong việc giữ gìn hình ảnh và giá trị thương hiệu của các hãng thời trang xa xỉ trên thị trường.

Ảnh hưởng lớn đến hình ảnh thương hiệu

Tháng 12/2024, Kim Soo Hyun được Prada bổ nhiệm làm đại sứ thương hiệu toàn cầu sau thành công vang dội của bộ phim Queen of Tears (Nữ hoàng nước mắt). Đầu năm nay, anh tiếp tục thu hút sự chú ý khi tham dự show diễn thời trang nam Thu - Đông của Prada tại Milan, Italy.

Tuy nhiên, sự nghiệp của nam nghệ sĩ Hàn Quốc đối mặt nhiều sóng gió khi xuất hiện thông tin anh từng hẹn hò với cố diễn viên Kim Sae Ron từ trước khi cô đủ tuổi vị thành niên.

Prada khu vực Hàn Quốc đã phải lên tiếng chấm dứt hợp đồng với Kim Soo Hyun (Ảnh: Prada).

Các cáo buộc liên quan đến Kim Soo Hyun đã dấy lên làn sóng phản ứng gay gắt trên mạng xã hội. Trong ngành giải trí Hàn Quốc, hình ảnh của người nổi tiếng trở thành yếu tố then chốt ảnh hưởng trực tiếp đến chiến lược thương mại của nhiều thương hiệu lớn.

Đỉnh điểm, Prada xác nhận với trang Xports News vào ngày 14/3: "Sau khi cân nhắc mức độ nghiêm trọng của sự việc, chúng tôi quyết định chấm dứt hợp đồng với Kim Soo Hyun".

Tuy nhiên, không phải bê bối nào cũng dẫn đến việc chấm dứt hợp tác. Các thương hiệu thời trang thường đánh giá mức độ nghiêm trọng dựa trên một số tiêu chí như pháp lý, đạo đức, văn hóa, phản ứng từ công chúng…

Trở thành "Friend of the House" (Bạn thân thương hiệu) đầu tiên của Dior tại Việt Nam, Hoa hậu Thùy Tiên từng mang về giá trị truyền thông ước tính 1,7 triệu USD - theo báo cáo từ công ty dữ liệu Launch Metrics - trong khuôn khổ Tuần lễ Thời trang Paris (Pháp) diễn ra vào tháng 3 vừa qua.

Với vai trò mới, Thùy Tiên được nhà mốt Pháp ưu ái mời tham dự show diễn ra mắt bộ sưu tập Thu - Đông, đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội cùng loạt tên tuổi nổi tiếng thế giới.

Vướng vào lùm xùm kẹo rau củ, Thùy Tiên bị nhiều nhãn hàng "quay lưng" (Ảnh: Tommy Hilfiger).

Sau khi nàng hậu vướng vào lùm xùm liên quan đến sản phẩm kẹo rau củ Kera, hình ảnh của cô trên trang mạng xã hội chính thức của Dior đã bị xóa bỏ vào tối 7/4.

Việc Thùy Tiên nhận về làn sóng chỉ trích từ phía dư luận khiến các nhãn hàng mà cô từng hợp tác như Dior, Tommy Hilfiger, Sunsilk… bị ảnh hưởng trực tiếp đến danh tiếng, định vị và doanh thu sản phẩm.

Việc ưu tiên hành động im lặng như xóa hình ảnh, tạm ngưng hợp tác… cũng là cách để các thương hiệu tránh xảy ra xung đột pháp lý với gương mặt đại diện hay bạn thân thương hiệu.

Đặc biệt, các thông báo chính thức gửi đến truyền thông chỉ được đưa ra khi bê bối của nghệ sĩ vượt qua mức quy định và không thể kiểm soát.

Phần lớn hợp đồng quảng cáo giữa nghệ sĩ và thương hiệu thường bao gồm điều khoản "đạo đức" cho phép đối tác đơn phương chấm dứt hợp tác nếu gương mặt đại diện có hành vi gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh hoặc giá trị của nhãn hàng.

Trong một số trường hợp, nghệ sĩ không chỉ bị hủy hợp đồng, mà còn phải hoàn trả toàn bộ thù lao đã nhận hoặc bồi thường thiệt hại về uy tín và những tổn thất truyền thông.

Càng nổi tiếng, tiền bồi thường càng cao

Một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ ảnh hưởng của nghệ sĩ là số lượng hợp đồng quảng cáo. Diễn viên Yoo Ah In - ảnh đế tại Hàn Quốc - từng được xem là lựa chọn hàng đầu của không ít nhãn hàng.

Trước khi vướng bê bối sử dụng chất cấm, nam nghệ sĩ từng đồng hành cùng 10 thương hiệu lớn nhỏ, trải dài từ lĩnh vực thời trang, thực phẩm, mỹ phẩm đến dược phẩm và hoạt động ngoài trời.

Tại thị trường Trung Quốc, Yoo Ah In cũng là người mẫu đại diện cho một thương hiệu trang phục. Mỗi hợp đồng quảng cáo hàng năm mang về cho anh khoản thu nhập ước tính từ 800 triệu won đến 1 tỷ won (khoảng 14,5-18,1 tỷ đồng).

Yoo Ah In (thứ hai từ bên phải vào) từng góp mặt trong chiến dịch toàn cầu của Burberry (Ảnh: Burberry).

Theo tờ DongA, mức độ nổi tiếng của người đại diện tỷ lệ thuận với số tiền bồi thường khi xảy ra bê bối. Nghĩa là càng nổi tiếng, mức phạt hợp đồng khi vi phạm càng cao.

Đơn cử như trường hợp của Yoo Ah In, đài SBS ước tính mức phạt quảng cáo mà nam diễn viên phải đối mặt có thể lên tới 8 tỷ won (khoảng 145 tỷ đồng). Tuy nhiên, mức bồi thường này còn phụ thuộc vào các điều khoản riêng trong từng hợp đồng.

Sau thành công vang dội của bộ phim It's Okay to Not Be Okay (năm 2020), diễn viên Seo Ye Ji nhanh chóng trở thành gương mặt được săn đón trong nhiều lĩnh vực như mỹ phẩm, thời trang, trò chơi điện tử…

Mức cát-xê quảng cáo hàng năm của nữ diễn viên Hàn Quốc được ước tính dao động từ 500 triệu won đến 1 tỷ won (khoảng 9,1-18,1 tỷ đồng). Tuy nhiên, bê bối liên quan đến việc cô thao túng bạn trai khiến các thương hiệu đồng loạt gỡ bỏ hình ảnh.

Theo MBN, giới chuyên môn trong ngành quảng cáo cho rằng, mức bồi thường thiệt hại của Seo Ye Ji có thể lên đến 2-3 tỷ won (khoảng 36,2-54,3 tỷ đồng).

So với nhiều trường hợp vướng ồn ào ở làng giải trí Hàn Quốc, Han So Hee được đánh giá là tương đối may mắn. Các hợp đồng quảng cáo trong nước của nữ diễn viên chủ yếu đang ở giai đoạn cuối hoặc sắp hết hạn và ít phải bồi thường.

Han So Hee vướng bê bối tình cảm nhưng vẫn được Dior ưu ái (Ảnh: Dior).

Tranh cãi tình cảm của Han So Hee vào đầu năm 2024 không nghiêm trọng như vụ Yoo Ah In và chỉ đủ để một số thương hiệu trong nước "quay lưng" với cô.

Đối với các thương hiệu quốc tế lớn như Dior, Omega và Boucheron, họ chọn cách im lặng, chờ đợi phản ứng từ công chúng trước khi đưa ra quyết định chính thức về mối quan hệ hợp tác.

Một hợp đồng quảng cáo điển hình giữa người nổi tiếng và thương hiệu thường bao gồm điều khoản ràng buộc về hành vi, trong đó quy định cụ thể về mức bồi thường nếu nghệ sĩ có hành động ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh hoặc uy tín của nhãn hàng.

Tùy vào giá trị thương mại và tầm ảnh hưởng của từng ngôi sao, điều khoản chế tài cũng sẽ có sự khác biệt đáng kể.