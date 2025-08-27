Tùng Dương, Võ Hạ Trâm hát mừng 80 năm thành lập Bộ Nội vụ

Chiều 27/8, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Bộ (28/8/1945-28/8/2025) và Đại hội Thi đua yêu nước (2025-2030). Buổi lễ có sự tham dự của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước.

Tại buổi lễ này, Bộ Nội vụ vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng.

Mở đầu buổi lễ là chương trình nghệ thuật chào mừng 80 năm ngày thành lập Bộ Nội vụ với chủ đề "Tổ quốc - Niềm tin - Hạnh phúc". Chương trình nghệ thuật đã đưa khán giả đi qua một hành trình xúc động bằng âm nhạc, hình ảnh, lời bình và những màn trình diễn đầy ấn tượng, tái hiện chặng đường lịch sử vẻ vang của ngành Nội vụ cũng như của dân tộc Việt Nam.

Các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, là sự kết nối giữa dòng chảy lịch sử với khát vọng tương lai, thể hiện qua 3 chương được sắp xếp mạch lạc, đầy cảm xúc.

Chương đầu tiên mang tên Bình minh độc lập mở ra bằng ca khúc Nam quốc sơn hà (sáng tác DTAP & RTEE, biên đạo Phan Lang) do ca sĩ Tùng Dương thể hiện cùng Vũ đoàn PL. Giọng hát hào hùng, nội lực của Tùng Dương hòa quyện với giai điệu hào sảng, khiến khán giả như lạc vào dòng chảy thời gian.

Các vũ công múa võ khỏe khoắn, mạnh mẽ, sử dụng tre sơn vàng để xếp thành con đường chữ S trên sân khấu. Hình ảnh trống đồng xoáy sâu vào trung tâm, tượng trưng cho dòng chảy lịch sử bất tận. Màn trình diễn càng thăng hoa khi đi cùng lời bình: "Từ bình minh dân tộc, tinh thần Nam quốc sơn hà đã khắc sâu vào hồn cốt người Việt, khẳng định chủ quyền thiêng liêng qua muôn đời".

Tiếp nối, vũ đoàn PL biểu diễn hoạt cảnh Tuyên ngôn độc lập, biến sân khấu thành vườn hoa Ba Đình xưa, nơi tiến hành Lễ độc lập đầu tiên của đất nước. NSƯT Tuấn Lin trong vai Bác Hồ bước lên lễ đài, khoác bộ kaki giản dị, cất giọng đọc Tuyên ngôn Độc lập trầm ấm, vang vọng.

Màn diễn này khiến không ít khán giả xúc động rơi nước mắt. Khoảnh khắc đáng nhớ nhất là khi tất cả diễn viên hô vang: “Hồ Chủ tịch muôn năm! Việt Nam Độc lập muôn năm!”.

Tiếp ngay sau đó là chương 2 mang tên Một dải non sông. Ca khúc khởi đầu chương này là Bác Hồ một tình yêu bao la (nhạc sĩ Thuận Yến) do NSƯT Tuấn Lin, Võ Hạ Trâm, vũ đoàn PL cùng thực hiện.

Giọng hát da diết, đầy tình cảm của Võ Hạ Trâm kết hợp với chất giọng nam tính, truyền thống của NSƯT Tuấn Linh đã khắc họa nên hình ảnh Bác Hồ giản dị, gần gũi.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí về cảm xúc khi tham gia chương trình, Võ Hạ Trâm nói: "Được góp giọng hát trong sự kiện kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Nội vụ là một niềm vinh dự lớn với tôi. Đây không chỉ là một chương trình nghệ thuật, mà còn là cột mốc quan trọng đánh dấu hành trình cống hiến, trưởng thành của Bộ Nội vụ - một bộ ngành gắn liền với sự phát triển đất nước.

Chính vì vậy, tôi đã hát bằng tất cả sự trân trọng và biết ơn, để mỗi câu ca không chỉ là giai điệu vang lên, mà còn là lời chúc mừng, lời tri ân gửi đến Bộ Nội vụ và toàn thể những con người đã góp phần vào chặng đường lịch sử vẻ vang ấy".

Tiếp theo chương trình là ca khúc Đường lên phía trước (sáng tác Tiến Minh, biên đạo Phan Lương) do nhóm Oplus trình bày cùng Vũ đoàn PL. Giọng hát hài hòa, trẻ trung của nhóm Oplus mang đến năng lượng tích cực, như lời cổ vũ cho thế hệ trẻ chung tay góp sức xây dựng quốc gia phồn vinh, hạnh phúc.

Tiếp nối không khí vui tươi của chương trình nghệ thuật chào mừng 80 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ là ca khúc Đất nước trọn niềm vui (sáng tác nhạc sĩ Hoàng Hà, biên đạo Phan Lương) do ca sĩ Đỗ Tố Hoa thể hiện.

Giọng hát ngọt ngào, trong trẻo của cô như tiếng cười reo vui của ngày độc lập. Hình ảnh đoàn tàu Thống nhất, diễn viên hai miền Nam - Bắc trong trang phục truyền thống ôm nhau xúc động, như đưa khán giả về với những khoảnh khắc lịch sử không thể nào quên.

Không khí của chương trình lắng lại với ca khúc Còn gì đẹp hơn (sáng tác Nguyễn Hùng), do Hồng Dương (M4U) thể hiện. Anh nhập tâm vào vai người lính, cất giọng hát ấm áp khắc họa nỗi đau chia ly và khát vọng hòa bình. Hình ảnh bức thư hiện lên trên màn hình khiến bài hát càng thêm day dứt.

Không chỉ tái hiện lịch sử, chương cuối của chương trình mở ra một tầm nhìn về tương lai, được đặt tên là Kỷ nguyên hùng cường. Ca sĩ Võ Hạ Trâm mang đến ca khúc Việt Nam trong tôi là (sáng tác Yến Lê) với giọng hát đầy cảm xúc, tạo nên bức tranh đất nước tươi mới, giàu sức sống.

Xen giữa các tiết mục ca hát là những màn múa được dàn dựng công phu, khiến khán giả như được sống lại những giai đoạn hào hùng, lịch sử của đất nước nói chung và Bộ Nội vụ nói riêng.

Màn múa tương tác Đổi mới và Phát triển như một lời khẳng định về vai trò tiên phong của Bộ Nội vụ và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong suốt 80 năm xây dựng nền hành chính dân chủ, hiệu quả, công bằng. Những con số thành tựu của 40 năm đổi mới hiện lên trên màn hình LED, hòa cùng bước nhảy của vũ đoàn, khiến khán giả không khỏi tự hào.

Kết thúc chương trình nghệ thuật là bản mashup Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai và Viết tiếp câu chuyện hòa bình (sáng tác Nguyễn Văn Chung) do Tùng Dương biểu diễn. Giọng hát mạnh mẽ của Tùng Dương hòa quyện với ánh đèn laser tạo hình bản đồ Việt Nam, kết hợp cùng hiệu ứng của hàng trăm lá cờ nhỏ tung bay trong hội trường, đẩy cao bầu không khí hào hùng, mạnh mẽ.

Tiết mục này đã khép lại chương trình nghệ thuật nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ nhưng những lời ca bay bổng, thấm đẫm năng lượng tích cực vẫn như vang vọng mãi, khích lệ tinh thần đội ngũ cán bộ, nhân viên, người lao động của ngành Nội vụ, trong công cuộc phấn đấu vì sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Ảnh: Hữu Khoa, Hải Long