"Tổng tài" Denis Đặng tiết lộ cảnh nóng với Việt Hoa, bất ngờ vì bị… ném đá

"Khi đóng cảnh nóng, tôi lo bạn diễn ngại"

Trong phim "Gió ngang khoảng trời xanh", Denis Đặng vào vai "tổng tài" Mạnh Trường - chủ du thuyền sang trọng. Khi được mời vào phim của VTV, anh có lo lắng, bị áp lực?

- Vai diễn này đến với tôi khá tình cờ. Ban đầu khi được mời đi casting (thử vai) dự án, tôi chỉ muốn thử sức xem sao. Thế nhưng khi đọc kịch bản, tôi thấy vai diễn này khá thú vị và là dạng tính cách bản thân chưa từng đóng trước đây.

Tôi thấy vai diễn này sẽ giúp mình trau dồi được nhiều về trải nghiệm cá nhân và kinh nghiệm diễn xuất. Điều đó khiến tôi muốn thử thách bản thân trong một lĩnh vực mới, một khía cạnh mới.

Tạo hình vai diễn "tổng tài" Mạnh Trường trong phim "Gió ngang khoảng trời xanh" của Denis Đặng.

Khi đọc kịch bản, anh hình dung nhân vật của mình thế nào? Trước khi diễn xuất, anh có xem "30 chưa phải là hết" - kịch bản gốc của phim này?

- Tôi đã đọc kịch bản và cảm nhận Mạnh Trường là một người đàn ông có vẻ ngoài thành đạt, lịch lãm nhưng bên trong ẩn chứa khá nhiều mâu thuẫn. Anh ta có sức hút, biết cách làm người khác tin tưởng nhưng đồng thời khiến nhiều người khó đoán và dễ tổn thương nếu lún sâu vào mối quan hệ với anh ta.

Trước khi quay, tôi đã dành thời gian ra để xem các đoạn trích phim 30 chưa phải là hết để hiểu hơn tinh thần của nguyên tác.

Tuy nhiên, tôi không cố gắng đóng khung bản thân hay bê nguyên hình ảnh trên phim của nước ngoài vào. Tôi cũng nhận được sự hỗ trợ rất nhiều từ phía đạo diễn, bạn diễn Việt Hoa.

Lần đầu đóng phim truyền hình, phần xuất hiện của Denis Đặng lại gây tranh cãi. Có người cho rằng, anh không hợp với vai tổng tài vì diễn xuất "lạnh" và chưa tự nhiên. Anh nghĩ sao?

- Thú thực, tôi cũng có chút chạnh lòng khi đọc những bình luận chưa tích cực. Phim vừa phát sóng, tôi còn ngại nên chưa cho gia đình xem ngay. Nhưng tôi là người không cho phép mình bỏ cuộc, tôi biết mình còn nhiều điều cần học hỏi và luôn nhắc bản thân rằng “nhận xét, khen hay chê đều là quyền của khán giả”.

Khán giả đã dành thời gian xem phim, họ có quyền bày tỏ cảm xúc của mình. Với tôi, mỗi lời nhận xét đều là kinh nghiệm, là hành trang để trưởng thành hơn.

Và thật may mắn là bên cạnh những góp ý, tôi vẫn nhận được nhiều tình cảm, sự động viên từ khán giả cũ lẫn khán giả mới. Thậm chí, có người còn biết đến âm nhạc của tôi thông qua vai diễn này. Tôi cảm thấy mình được nhiều hơn là mất.

Anh có buồn khi bị khán giả chê diễn xuất, thoại như thuộc lòng, sượng trân trên phim?

- Ban đầu tôi khá bất ngờ, vì không nghĩ sẽ có ngày nhiều người cùng bàn luận sôi nổi về một vai diễn của mình như vậy. Nhưng nhờ làn sóng đó, tôi có cơ hội lắng nghe trực tiếp khán giả nghĩ gì, muốn gì ở mình.

Tôi có gửi lời cảm ơn đến những người đã góp ý, và xem đó là động lực để cố gắng hơn. Không dám hứa sẽ tiến bộ thật nhanh, nhưng tôi chắc chắn sẽ không ngừng rèn luyện.

Với tôi, nghệ thuật là cống hiến, dù con đường đó có nhiều thử thách, tôi vẫn sẽ đi đến cùng.

Trong phim, anh và Việt Hoa có nhiều cảnh tình cảm như ôm hôn, thậm chí có cả cảnh nóng. Anh có thể chia sẻ thêm về hậu trường những cảnh quay này?

- Tôi không ngại đóng những cảnh tình cảm nếu nó cần thiết cho mạch phim. Điều khiến tôi lo lắng là khiến bạn diễn ngại ngần. Nhưng Việt Hoa là một người dẫn dắt rất tốt, chuyên nghiệp và tinh tế. Khi nhìn vào ánh mắt của cô ấy, tôi như hoàn toàn hoá thân thành Mạnh Trường - người đàn ông đang tìm mọi cách để chinh phục Ngân.

Bên cạnh đó, không khí trên trường quay cũng khá thoải mái. Ngoài quay phim, các anh em khác trong tổ quay đều tạm lánh mặt để cả hai được thoải mái diễn trọn vẹn cảm xúc.

Denis Đặng cho biết, anh không ngại đóng cảnh tình cảm nếu cảnh quay cần thiết cho phim.

Diễn cảnh thân mật cùng đồng nghiệp, anh có sợ người yêu mình và ông xã Việt Hoa ghen?

- Tôi nghĩ rằng, những người thân yêu của diễn viên luôn hiểu và tôn trọng tính chất công việc của nhau, không cảm thấy ghen tuông và biết rằng những thứ trên phim trường đều chỉ dừng lại ở mức công việc.

Những cảnh thân mật là một phần nhỏ trong hành trình kể chuyện bằng cảm xúc của nhân vật, không phải của diễn viên. Ai ở gần tôi lâu sẽ hiểu, ngoài ống kính tôi là một người khá khép kín, giữ khoảng cách rõ ràng.

Khi máy quay tắt, Mạnh Trường dừng lại, tôi trở về là chính mình.

Anh nhận xét thế nào về bạn diễn Việt Hoa?

- Việt Hoa là bạn diễn tuyệt vời. Tôi cảm thấy may mắn khi được làm việc với Việt Hoa trong vai diễn đầu tay của mình. Hoa là một diễn viên có kỹ năng tốt, tinh tế trong cảm xúc.

Trước mỗi cảnh quay cả hai đều trao đổi kỹ càng về kịch bản, tập luyện nhịp diễn, tôi đã được Việt Hoa truyền cho những kinh nghiệm để tiến bộ sau mỗi lần quay.

Việt Hoa cũng là cô gái tràn đầy năng lượng và rất chuyên nghiệp. Cô ấy giữ sự tích cực và nụ cười trên môi mọi lúc trên phim trường, dù là quay sáng sớm hay tối muộn. Chính điều đó khiến bản thân tôi và những người làm việc với Hoa thấy thoải mái.

Denis Đặng dành nhiều lời khen cho bạn diễn Việt Hoa.

"Tôi không phải là đại gia"

Cảnh diễn nào khó và để lại nhiều kỷ niệm nhất với anh?

- Cảnh diễn khó và để lại nhiều kỷ niệm nhất với tôi chắc là nụ hôn ở trên thuyền. Không phải vì tâm lý nhân vật, mà vì hoàn cảnh quay như thử thách lòng người.

Chắc nhiều người cũng biết tôi thường gắn liền với hình ảnh mái tóc trắng. Nhưng vào phim này, yêu cầu của đạo diễn là tóc đen nên trước khi bấm máy một ngày, tôi đã đi nhuộm lại tóc. Khi ấy, tôi cũng chưa biết rằng cảnh hôn nhau dưới mưa sẽ quay ngay ngày đầu tiên bấm máy.

Ở trên phim, mọi người có thể thấy những thước phim rất lãng mạn, thế nhưng thực tế nụ hôn này "đậm đà vị hoá chất". Tôi không thể quên được nụ hôn đầy vị thuốc nhuộm tóc trộn lẫn với vị gôm xịt tóc của Việt Hoa. Thậm chí, Việt Hoa còn bị keo xịt tóc chảy vào đỏ hết mắt.

Lần đầu vào phim VTV phát trên giờ vàng, lại đóng cùng dàn diễn viên chuyên nghiệp, nổi tiếng, anh có bị choáng ngợp? Anh có được các nghệ sĩ hỗ trợ khi diễn xuất?

- Thú thật, tôi có chút choáng ngợp. Tôi vốn quen với phim trường MV, nơi mình đứng với vai trò Giám đốc sáng tạo, đứng sau ống kính, hoặc vừa đứng trước ống kính vừa làm việc hậu trường với ê-kíp quen thuộc của mình.

Khi bước sang truyền hình, cảm giác khác hoàn toàn, mọi thứ có nhịp độ riêng, kỹ thuật riêng, cách làm việc cũng khác nhau rất nhiều.

Tuy nhiên, tôi may mắn khi nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ các anh chị em trong đoàn. Mọi người chỉ dẫn cho tôi từng bước, góp ý cả những chi tiết nhỏ.

Lúc đầu tôi có chút lúng túng nhưng ở thời điểm hiện tại, tôi cảm thấy mình đã bắt nhịp được với đoàn phim và là một thành viên của đại gia đình này rồi.

Trên phim anh vào vai đại gia “bên ngoài nhiều tiền, bên trong ấm áp”, vậy khán giả có thể hình dung, ngoài đời Denis Đặng là người thế nào?

- Tôi chắc chắn không phải "đại gia nhiều tiền" rồi, mà "bên trong ấm áp" thì cũng không dám nhận. Tôi sống khá khép kín, thường dành nhiều thời gian cho công việc hơn là những người xung quanh.

Nhiều lúc mọi người còn thấy tôi khá lạnh lùng, nhưng chỉ là tôi hay bị tập trung vào một thứ quá mà thôi. Tôi cũng không phải là người giỏi thể hiện cảm xúc bằng lời, hầu hết cảm xúc của bản thân đều thể hiện qua âm nhạc, hình ảnh và những thứ mình làm.

Có lẽ đấy cũng là lý do mà tôi không có quá nhiều bạn, hoặc có nhưng người ấy lại siêu ồn ào, ví dụ như Nguyễn Trần Trung Quân. Thế nên mọi người nhìn vào cũng sẽ cảm thấy tôi là một người “khùng” nhẹ trên mạng xã hội (cười).

Nam diễn viên cho biết, khi buồn anh thường tập trung làm việc, xem phim hoặc nghe nhạc.

Người ta nói, người làm nghệ thuật thường rất nhạy cảm và hay buồn? Denis Đặng thì sao? Lúc buồn anh thường làm gì?

- Người làm nghệ thuật nào cũng nhạy cảm, vì không có cảm xúc thì khó mà sáng tạo được. Nhưng nhạy cảm không có nghĩa là yếu đuối. Đôi khi đó là cách mình cảm nhận thế giới sâu hơn, đau hơn chút nhưng cũng vì thế mà hiểu con người hơn.

Tôi thường im lặng khi buồn, tập trung làm việc hoặc xem những bộ phim, nghe nhạc, thu âm, tập hát, hoặc từ nỗi buồn của bản thân viết ra một vài ý tưởng. Chuyển những năng lượng đó thành một thứ gì đó đẹp hơn.

Tôi luôn tin rằng, nỗi buồn nếu đặt đúng chỗ nó sẽ trở thành nghệ thuật. Thay vì để nó nhấn chìm, tôi biến nó thành động lực làm điều có ý nghĩa hơn.

Trong phim, anh là một người rất ga lăng, lãng mạn và dứt khoát khiến nhiều người trầm trồ. Vậy ngoài đời khi yêu, Denis Đặng là người thế nào?

- Tôi nghĩ yêu cũng giống như làm nghệ thuật, mình phải nghiêm túc và tận tâm. Tôi luôn muốn cho người mình thương cảm giác an toàn và được trân trọng. Và hai người chỉ cần thấu hiểu, bình yên là đủ.

Tôi thường bị thu hút bởi những người thông minh, có năng lượng tích cực. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là sự rung động. Chỉ cần là người khiến mình muốn nhìn thấy, muốn “về nhà” mỗi ngày, thì mọi tiêu chí đều có thể bỏ qua.

Denis Đặng (tên thật Đặng Đức Hiếu, SN 1993) được biết đến với vai trò Giám đốc sáng tạo của nhiều MV của các ca sĩ nổi tiếng. Ở mỗi dự án, Denis Đặng đều tham gia “góp vui” một vai diễn. Đáng chú ý nhất là ở MV No Boyfriend của Hoàng Yến Chibi, Còn yêu đâu ai rời đi của Đức Phúc, Màu nước mắt của Nguyễn Trần Trung Quân là những sản phẩm Denis vừa là giám đốc sáng tạo kiêm luôn vai nam chính.

Ảnh: Nhân vật cung cấp