"Tiểu tam” phim Gió ngang khoảng trời xanh: Ngoài đời sành điệu, giỏi võ

Bộ phim Gió ngang khoảng trời xanh đang trở thành tâm điểm bàn luận của khán giả, đặc biệt với nhân vật Phương do nữ diễn viên trẻ Quỳnh Anh (SN 2001) thủ vai. Đây là vai diễn đầu tay của Quỳnh Anh, nhưng ngay lập tức cô đã gây ấn tượng mạnh, dù theo chiều hướng trái chiều.

Trong phim, Phương là nhân viên dưới quyền Đăng (Doãn Quốc Đam), chồng của Mỹ Anh (Phương Oanh). Trái với vẻ ngoài ngây thơ, Phương liên tục thể hiện sự quan tâm thái quá đến Đăng, từ việc nấu ăn, pha trà đặc biệt đến những hành động thân mật trong công việc.

Sự “trơ trẽn” của Phương khi phớt lờ lời nhắc nhở của Mỹ Anh khiến khán giả bức xúc. Nhân vật nhiều lần xúi giục, gây mâu thuẫn giữa vợ chồng Đăng - Mỹ Anh, khiến tình cảm của họ rạn nứt.

Ngay khi phim lên sóng, Phương nhanh chóng bị gán biệt danh “tiểu tam”, “trà xanh” và nhận về nhiều bình luận tiêu cực. Không chỉ vậy, tạo hình nhân vật cũng trở thành đề tài tranh cãi khi nhiều khán giả nhận xét cô “kém sắc” so với nữ chính. Dù vậy, Quỳnh Anh nhìn nhận đây là thử thách và cơ hội để bản thân chứng minh năng lực.

Quỳnh Anh (bên trái) vào vai Phương, cô trợ lý trẻ trung nhưng nhiều tham vọng, thể hiện sự quan tâm thái quá với sếp (Doãn Quốc Đam) trong “Gió ngang khoảng trời xanh” (Ảnh: VTV).

"Tôi từng sốc vì vai diễn bị ném đá"

Chia sẻ với phóng viên Dân trí về vai diễn đầu tay, Quỳnh Anh thừa nhận, bản thân từng áp lực và thiếu tự tin. Cô nói: “Khi nhận vai diễn, tôi biết chắc chắn mình sẽ bị ghét và sẽ gặp phản ứng trái chiều từ khán giả. Nhưng tôi xem đó là một cơ hội để học hỏi và thử sức”.

Sau khi bộ phim Gió ngang khoảng trời xanh lên sóng, vai diễn Phương ngay lập tức trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội. Nhiều khán giả tỏ ra bức xúc trước hành vi “trà xanh”, chủ động câu kéo người có gia đình của nhân vật, thậm chí có những bình luận tiêu cực nhắm thẳng vào nữ diễn viên.

Quỳnh Anh thừa nhận rằng, ban đầu cảm giác chạnh lòng là khó tránh, nhưng dần dần, cô đã học cách không đọc quá nhiều bình luận để giữ tinh thần. “Tôi biết vai diễn sẽ gây tranh cãi và bị ghét, nhưng khi đọc những bình luận đầu tiên, tôi vẫn bị sốc. Tuy nhiên, sau đó tôi nhận ra đây là cơ hội để chứng minh khả năng diễn xuất và để khán giả thấy nhiều góc nhìn khác về tôi”, Quỳnh Anh bộc bạch.

Về ranh giới giữa nhân vật và diễn viên, nữ diễn viên chia sẻ: “Tôi rất sợ khán giả ghét lây sang bản thân. Tuy nhiên, tôi tin rằng nếu diễn xuất tốt, khán giả sẽ phân biệt được đâu là nhân vật, đâu là mình”.

Không chỉ phản ứng với tính cách nhân vật, Quỳnh Anh còn phải đối diện với những bình luận về tạo hình nhân vật, bị cho là “kém sắc” hơn nữ chính. Tuy nhiên, cô hiểu rằng mọi chi tiết, tạo hình đều nằm trong sự tính toán của đạo diễn.

Quỳnh Anh trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí.

Thực tế, đạo diễn Lê Đỗ Ngọc Linh muốn Phương trông “quê quê một tí”, phù hợp với hình tượng một cô sinh viên mới ra trường đi làm, khác hẳn vẻ bóng bẩy và thành đạt của nữ chính Phương Oanh. Chính sự mộc mạc này giúp Phương trở nên gần gũi, đời thường và thực tế hơn trong mắt khán giả, đồng thời làm nổi bật tính cách và hành vi của nhân vật thay vì chỉ tập trung vào ngoại hình.

Cô chia sẻ: “Ban đầu tôi có hơi buồn khi đọc những ý kiến nhận xét rằng nhân vật này kém sắc, xấu hơn nữ chính do chị Phương Oanh thủ vai, nhưng tôi hiểu rằng tất cả đều nằm trong sự tính toán của đạo diễn và ê-kíp để xây dựng nhân vật một cách hợp lý”.

Không chỉ là tạo hình, phong cách ăn mặc của Phương cũng là điều Quỳnh Anh phải đầu tư nghiên cứu kỹ lưỡng. Trên phim, cô mặc những bộ đồ công sở, hoàn toàn khác với gu ăn mặc thường ngày. Quỳnh Anh cho biết, ngoài đời cô hiếm khi diện những trang phục kiểu này.

Khác với hình tượng trên phim, Quỳnh Anh ngoài đời trẻ trung, năng động và có gu thời trang hiện đại.

Để vào vai, cô phải đi mua toàn bộ quần áo và tham khảo stylist của đoàn phim để chọn đúng kiểu dáng, màu sắc và chất liệu, nhằm tạo hình một nhân viên trẻ đúng chuẩn công sở nhưng vẫn giữ được sự mộc mạc, giản dị, phù hợp với tính cách của Phương.

Ngoài ra, kiểu tóc với phần mái được cắt bằng cũng là một điểm nhấn quan trọng trong tạo hình nhân vật Phương. Nhiều khán giả từng nhận xét rằng “Phương để kiểu tóc không thấy mặt đâu, chỉ thấy mái”, hay “cô này để mái nên đôi mắt lúc nào cũng tối sầm”…

Quỳnh Anh tiết lộ rằng, sau khi đi thử vai, vì chưa chắc chắn có được nhận hay không nên cô vui vẻ đi làm tóc cùng diễn viên Thanh Hương - người chị thân thiết trong Nhà hát kịch Hà Nội. Thấy kiểu tóc mái của Thanh Hương đẹp nên cô quyết định thử cắt mái để tạo sự khác biệt.

“Khi được thông báo trúng vai, tôi hốt hoảng liền gửi ảnh kiểu tóc mới cho bên sản xuất. May mắn họ bảo: “Không sao”. Lúc đó tôi mới thở phào nhẹ nhõm, yên tâm rằng quyết định cắt mái không khiến mình mất vai diễn.

Trong quá trình quay, tôi nhận ra kiểu tóc mới cũng rất hợp với hình tượng Phương, một cô sinh viên trẻ mới ra trường. Có lẽ chính tạo hình này cũng khiến tôi bị khán giả ghét nhiều hơn một chút!”, Quỳnh Anh hài hước nói.

“Anh Doãn Quốc Đam, chị Phương Oanh đã giúp đỡ tôi rất nhiều”

Lần đầu được đóng chung với dàn sao nổi tiếng khiến Quỳnh Anh vừa hồi hộp, vừa phấn khích: “Lúc đó tôi khá run và lo lắng, đặc biệt là những cảnh tương tác, thân mật với anh Doãn Quốc Đam và chị Phương Oanh. Tôi phải tập trung tuyệt đối để không bỏ lỡ cảm xúc của nhân vật, đồng thời làm sao vẫn giữ được nét tự nhiên của mình”.

Quỳnh Anh tiết lộ, cảnh thân mật trong thang máy của cô và Doãn Quốc Đam trên phim khá kịch tính, nhưng hậu trường lại tràn ngập tiếng cười (Ảnh: Chụp màn hình).

Một trong những kỷ niệm khó quên nhất của Quỳnh Anh trong lần đầu đóng phim chính là cảnh thân mật trong thang máy cùng đàn anh Doãn Quốc Đam.

Trên màn ảnh, cảnh này tưởng chừng nghiêm túc và căng thẳng, nhưng hậu trường lại đầy tình huống “dở khóc dở cười”. Quỳnh Anh kể: “Khi diễn, ai cũng tập trung tối đa, nhưng thật ra, mọi thứ không hoàn toàn nghiêm trọng như trên phim”.

Sự cố hài hước xảy ra khi Doãn Quốc Đam đã được hóa trang kỹ lưỡng, trong đó có một chấm hói trên đầu được tô màu đen để hòa vào tóc. Trong lúc quay, Quỳnh Anh vô tình chạm vào chỗ đó, khiến đạo diễn Lê Đỗ Ngọc Linh phải tạm cắt cảnh vì nhìn thấy “cái gì đen đen trên mặt” cô, gây tò mò cho cả ê-kíp. Chỉ vài giây sau, mọi người mới nhận ra đó chính là chấm hói của anh Đam, và cả đoàn phim... bật cười.

Quỳnh Anh chia sẻ rằng, những sự cố bất ngờ tại phim trường không chỉ làm tan biến căng thẳng mà còn giúp cô cảm thấy gần gũi, thoải mái hơn với bạn diễn.

“Những tình huống này không chỉ khiến tôi được một pha cười “vỡ bụng” mà còn giúp tôi nhận ra rằng, nghề diễn không chỉ đòi hỏi kỹ năng, mà còn cần khả năng ứng biến, giữ tinh thần lạc quan và biết gắn kết với đồng đội. Tôi nghĩ đây là những bài học quý giá mà vai diễn đã mang lại”, Quỳnh Anh bày tỏ.

Ngoài ra, Phương Oanh cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ Quỳnh Anh. Nữ diễn viên hướng dẫn cách điều chỉnh cảm xúc, biểu cảm và nhấn nhá chi tiết nhỏ, giúp Quỳnh Anh dễ dàng thể hiện sự tinh tế trong những cảnh phức tạp.

Cùng với những chỉ dẫn tận tình của đạo diễn và các đàn anh, đàn chị, Quỳnh Anh cho rằng, những khoảnh khắc hài hước, bất ngờ ở hậu trường đã trở thành trải nghiệm quý giá, biến áp lực ban đầu thành cơ hội để cô học hỏi và trưởng thành.

Quỳnh Anh ngoài đời: Giỏi võ thuật, ước mơ đóng vai cảnh sát

Khác hẳn với nhân vật Phương trên màn ảnh, ngoài đời, phong cách thời trang của Quỳnh Anh thay đổi tùy theo tâm trạng. Có lúc cô xuất hiện như một “nàng thơ” dịu dàng, nữ tính; khi khác lại cá tính, thậm chí gợi cảm một chút để làm mới hình ảnh.

Cô hiếm khi mặc những bộ đồ công sở như trong phim, thay vào đó ưu tiên phong cách thoải mái, dễ phối đồ, thể hiện cá tính và năng lượng riêng.

“Vai Phương chỉ là công việc, không phản ánh con người thật hay gu thời trang của tôi”, nữ diễn viên nói.

Quỳnh Anh ngoài đời là người năng động, vui vẻ và có gu thời trang trẻ trung, linh hoạt theo tâm trạng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ngoài diễn xuất, Quỳnh Anh đang theo học thiết kế thời trang và ấp ủ dự định mở một tiệm thời trang riêng.

Về đời sống tình cảm, nữ diễn viên chia sẻ về mẫu bạn trai lý tưởng: Đẹp trai, hài hước, giỏi giang và hiểu được áp lực nghề nghiệp của cô.

“Tôi luôn muốn nửa kia của mình có sự tôn trọng, chân thành và không can thiệp thái quá vào cuộc sống đối phương. Nếu người yêu không hiểu và tôn trọng áp lực nghề nghiệp, mối quan hệ khó có thể bền lâu”, Quỳnh Anh cho hay.

Khi được hỏi liệu bản thân có lo lắng khi đóng những vai nhạy cảm như “trà xanh”, "tiểu tam"... sẽ khiến người khác nhầm lẫn về con người thật của mình, Quỳnh Anh thẳng thắn chia sẻ: “Tôi chỉ giải thích rằng đó là công việc. Nếu là người thật sự yêu mình, họ sẽ hiểu và cảm thông với áp lực của nghề diễn viên”.

Quỳnh Anh cũng tiết lộ rằng, cô học võ từ bé và từng được giáo viên đánh giá có tiềm năng thi đấu karate chuyên nghiệp.

“Hồi lớp 6, tôi được giáo viên khuyến khích tham gia các giải đấu, nhưng bố mẹ lo con còn nhỏ, vất vả và phải xa nhà, nên sau đó tôi chỉ học võ để rèn luyện sức khỏe”, cô chia sẻ.

Một trong những ước mơ lớn nhất của Quỳnh Anh là được đóng vai công an, cảnh sát hoặc tham gia các dự án phim hình sự - thể loại mà cô từ bé đã mê mẩn và không bỏ lỡ bất kỳ bộ phim nào.

“Tôi rất thích những cảnh đánh nhau, bắt kẻ xấu, và được thể hiện sức mạnh, sự quyết đoán của nhân vật”, Quỳnh Anh bày tỏ.

Ngoài diễn xuất, Quỳnh Anh đang theo học thêm về ngành thiết kế thời trang.

Dù đã nỗ lực tìm kiếm cơ hội đóng vai cảnh sát, Quỳnh Anh thừa nhận có lẽ “chưa đến duyên”. Tuy nhiên, sau vai Phương, cô mong muốn thử sức ở nhiều dạng vai khác nhau, đặc biệt là những nhân vật mạnh mẽ, để khán giả thấy một Quỳnh Anh đa diện, trưởng thành hơn trên con đường diễn xuất.

Gia đình luôn là chỗ dựa tinh thần quan trọng đối với Quỳnh Anh trong hành trình theo đuổi nghệ thuật. Bố mẹ cô từ nhỏ đã ủng hộ cô học võ, rồi sau này gợi ý thi vào trường sân khấu, đồng hành cùng cô trong từng bước đi đầu tiên trên con đường diễn xuất.

“Gia đình luôn là điểm tựa lớn nhất của tôi. Khi mệt mỏi hay áp lực, tôi thường chia sẻ với người thân. Họ luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc, giúp tôi tự tin hơn để bước vào những vai diễn mới”, Quỳnh Anh tự hào nói.

Quỳnh Anh (tên thật Cù Quỳnh Anh), sinh ra và lớn lên tại Phúc Yên, Vĩnh Phúc, hiện công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội. Cô từng góp mặt trong phim Nhà mình lạ lắm, trước khi gây chú ý với vai Phương trong Gió ngang khoảng trời xanh.

Ảnh: Nguyễn Hà Nam