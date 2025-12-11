Tảng đá khổng lồ lao xuống đường nghiền nát xe máy, tài xế thoát chết

Sự việc xảy ra vào khoảng 10h sáng 8/12 tại thị trấn Dabeiba, thuộc vùng Antioquia (Colombia). Theo hình ảnh hiện trường, tảng đá khổng lồ đã tạo một hố to ngay giữa mặt đường và chắn ngang cả hai làn xe, khiến giao thông tê liệt.

Tảng đá khổng lồ bất ngờ lăn xuống sát khu dân cư (Video: Mirror).

Camera an ninh cho thấy khoảnh khắc người dân nghe tiếng rung lạ từ trên cao, trước khi nhìn thấy tảng đá lao xuống với tốc độ chóng mặt. Một người đàn ông đang nói chuyện cùng bạn liền ngẩng lên, lập tức vứt xe máy xuống đường và chạy thục mạng để thoát thân.

Vài giây sau, tảng đá nặng hàng tấn trượt xuống, lao thẳng vào chiếc xe máy và nghiền nát nó bằng sức nặng khủng khiếp. Cảnh tượng khiến những người xung quanh kinh hãi. Điều may mắn là người lái xe không bị thương tích nào.

Tảng đá sau đó tiếp tục dịch chuyển thêm vài mét trước khi dừng lại. Hình ảnh hiện trường cho thấy nó chỉ còn cách dãy nhà dân vài mét, đủ để thấy nếu hướng lăn lệch đi, hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều.

Tảng đá khổng lồ chắn giữa đường (Ảnh: Mirror).

Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt, thu dọn hiện trường và kiểm tra sườn đồi. Khu vực này được cho là rơi vào tình trạng mất an toàn sau nhiều ngày mưa lớn.

Chính quyền yêu cầu người dân tránh xa tuyến đường trong thời gian dọn dẹp và sửa chữa, đồng thời yêu cầu cư dân Dabeiba thông báo ngay khi phát hiện dấu hiệu đất đá dịch chuyển.

Tảng đá chỉ cách nhà dân vài mét (Ảnh: Mirror).

Dù người đàn ông trong vụ việc may mắn thoát chết, nhiều người dân trong khu vực vẫn không khỏi hoảng sợ, bởi các vụ sạt lở, đá rơi tương tự trên thế giới từng cướp đi sinh mạng nhiều người, để lại hậu quả đau lòng.

Tại Formentera (Tây Ban Nha), một bé gái hai tháng tuổi đã thiệt mạng trong vụ sạt lở đất xảy ra ngày 18/7/2024. Gia đình bé gái đến từ Mallorca, đang đi dạo trên bãi biển Es Copinar thì một phần vách đá bất ngờ đổ sập.

Nhiều tảng đá lớn rơi xuống, trúng người cha và đè lên em bé, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.