Bangladesh chốt thương vụ tiêm kích Eurofighter

Tiêm kích EF-2000 Eurofighter (Ảnh đồ họa: FAS).

Không quân Bangladesh (BAF) xác nhận sẽ tiến hành đàm phán chi tiết với Leonardo của Ý, công ty chịu trách nhiệm tiếp thị Eurofighter tại thị trường châu Á.

"Leonardo sẽ cung cấp máy bay chiến đấu Eurofighter Typhoon cho Không quân Bangladesh theo thỏa thuận này", BAF cho biết trong một thông báo.

Truyền thông địa phương đưa tin, Bangladesh dự kiến sẽ mua tới 16 chiếc Eurofighter, loại máy bay được sản xuất bởi liên doanh 4 quốc gia gồm Ý, Đức, Anh và Tây Ban Nha.

Nếu được thông qua, đây sẽ là thương vụ mua máy bay chiến đấu phương Tây quy mô lớn đầu tiên của Bangladesh. Trước đó, tiêm kích J-10C của Trung Quốc cũng được xem là một ứng cử viên tiềm năng.

Đầu năm nay, một phái đoàn từ Không quân Bangladesh đã đến thăm cơ sở của Leonardo ở Turin, Ý, để trực tiếp thử nghiệm bay với tiêm kích Eurofighter.

Hiện tại, Bangladesh đang vận hành các máy bay trực thăng AW109 và AW139 do Leonardo sản xuất. Hãng hàng không Ý này cũng đang tích cực đẩy mạnh chiến dịch bán Eurofighter cho Philippines, với đề xuất hợp đồng lên tới 32 chiếc, và tại Ba Lan.

Tính đến nay, đã có 769 chiếc Eurofighter được đặt hàng, và 10 quốc gia đang vận hành loại máy bay này, bao gồm Anh, Italy, Tây Ban Nha, Đức, Áo, Kuwait, Ả rập Xê út, Qatar và Oman.