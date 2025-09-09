Tóc Tiên tuổi 36: Sắc vóc gợi cảm, hôn nhân với Touliver gây chú ý

Gần đây, cuộc sống ca sĩ Tóc Tiên nhận được sự quan tâm của khán giả khi mạng xã hội rộ tin đồn cô và nhà sản xuất âm nhạc Touliver đã "đường ai nấy đi". Tuy nhiên, nữ ca sĩ giữ im lặng, không lên tiếng về những tin đồn.

Trước đó, người hâm mộ nhận ra Tóc Tiên thường có một số bài đăng thể hiện sự cô đơn, tâm trạng. Cuối tháng 8, cô chia sẻ: "Sau nửa năm trời với kha khá công việc và những biến động, tôi tự dành cho mình nhiều ngày tĩnh lặng. Thấu hiểu chính mình cũng là một liệu trình cảm xúc cần thiết".

Trong kênh giao lưu cùng fan hồi tháng 7, Tóc Tiên thừa nhận gần đây cô thay đổi theo hướng "lo nghĩ nhiều, dễ xúc động hơn". "Đây là phiên bản lâu rồi mới thấy lại ở chính mình. Không biết phiên bản này có nâng cấp hơn phiên bản cũ hay không, hay là tín hiệu cho chu kỳ nào đó. Chỉ biết rằng mình đang ở tình trạng dễ tổn thương, mong manh và yếu đuối", Tóc Tiên chia sẻ cùng khán giả.

Tin đồn Tóc Tiên gặp trục trặc hôn nhân rộ lên khi nhiều tháng qua, khán giả phát hiện ca sĩ hạn chế chia sẻ hình ảnh bên chồng. Bức ảnh gần nhất cô chụp chung cùng Touliver được đăng hồi tháng 2. Tuy nhiên, một số người hâm mộ tin tưởng cặp đôi vẫn bên nhau vì mọi việc chỉ mới dừng lại ở suy đoán của dân mạng.

Tóc Tiên và nhà sản xuất âm nhạc Touliver kết hôn hồi tháng 2/2020 sau nhiều năm gắn bó. Sau khi lập gia đình, Tóc Tiên tận hưởng cuộc sống hôn nhân ngọt ngào. Cặp đôi có chung sở thích về tập gym, nuôi mèo, đi du lịch...

Giọng ca 8X từng cho biết, cô và ông xã vun đắp hôn nhân bằng cách tôn trọng, dung hòa những khác biệt về tính cách. Sự tôn trọng, tin tưởng giúp cả hai trở nên gắn kết.

Tóc Tiên xem chồng là chỗ dựa trong cuộc sống lẫn sự nghiệp. Chặng đường hoạt động âm nhạc của nữ ca sĩ luôn có sự đồng hành, tư vấn của ông xã. Sự bình tĩnh, điềm đạm của Hoàng Touliver giúp Tóc Tiên tự tin hơn trong nhiều sự lựa chọn.

Giữa năm 2024, Tóc Tiên được đồn đoán mang thai nhưng sau đó nữ ca sĩ lên tiếng phủ nhận. Người đẹp từng cho biết, cô và chồng có nhiều mục tiêu trong nghệ thuật nên chưa có dự định sinh con.

Ở tuổi 36, cuộc sống, sự nghiệp ca sĩ Tóc Tiên có nhiều thay đổi khi đoạt Quán quân Chị đẹp đạp gió mùa 2.

Trước đây, Tóc Tiên cho biết, cô từng có giai đoạn bị chai sạn cảm xúc làm nghề, mang nhiều hoài nghi về bản thân. Tuy nhiên, hành trình tại chương trình thực tế khiến Tóc Tiên tìm lại chính mình, nhận ra cô vẫn mong muốn được tiếp tục đứng trên sân khấu với "lửa nghề" mạnh mẽ.

Với danh hiệu Quán quân Chị đẹp đạp gió, Tóc Tiên hoạt động sôi nổi, nhiều năng lượng hơn. Năm nay, nữ ca sĩ bận rộn chạy show, làm người mẫu quảng cáo các nhãn hàng thời trang, đồng thời đảm nhận vai trò nhà sản xuất trong chương trình thực tế Tân binh toàn năng.

Xuyên suốt show Tân binh toàn năng, nữ ca sĩ đối mặt không ít áp lực khi đồng hành và quan sát các thí sinh, nghiên cứu chiến thuật dìu dắt đàn em. Thậm chí, Tóc Tiên từng vướng một số tranh cãi, bị chỉ trích và phải khóa tài khoản Threads một thời gian.

Vài tháng gần đây, Tóc Tiên thường xuyên cập nhật hình ảnh đời thường, khoe nhan sắc rạng rỡ. Từng gắn bó với mái tóc tém quen thuộc, hiện Tóc Tiên chịu khó làm mới phong cách với nhiều kiểu tóc đa dạng, nữ tính hơn.

Trong nhiều chuyến du lịch, người đẹp 36 tuổi diện bikini khoe thân hình gợi cảm, vòng eo săn chắc cùng đôi chân thon. Khán giả nhận xét Tóc Tiên có gu thời trang hiện đại, luôn biết giữ gìn nhan sắc, trau dồi khí chất riêng.

Ca sĩ từng nhấn mạnh quan điểm "làm đẹp cho chính mình chứ không cần phải là của ai". "Chỉ cần mình thoải mái hạnh phúc với nhan sắc của mình, với việc làm đẹp. Tinh thần phải là của mình đã chứ không phải của ai, phải đợi chờ ai", Tóc Tiên chia sẻ.

Bên cạnh những ý kiến cho rằng Tóc Tiên lột xác về ngoại hình ở tuổi 36, một số dân mạng đồn đoán cô thực hiện phẫu thuật sửa mũi nên vẻ ngoài có phần khác lạ. Trước những bàn tán, Tóc Tiên vẫn giữ im lặng.

Tóc Tiên sinh năm 1989, tham gia sinh hoạt văn nghệ ở Nhà thiếu nhi TPHCM từ năm 4 tuổi, bước vào con đường ca hát từ năm 13 tuổi. Khi sự nghiệp đang thành công, cô sang Mỹ du học. Năm 2014, cô về nước hoạt động trở lại, phát hành nhiều ca khúc trở thành hit như Ngày mai, Có ai thương em như anh, Yêu rồi yêu rồi yêu... Cô từng nhận giải Nghệ sĩ châu Á xuất sắc tại Mnet Asian Music Awards năm 2017. Tóc Tiên chạm ngõ điện ảnh qua phim Già gân, mỹ nhân và găng tơ, Thanh Sói...

Ảnh: Facebook nhân vật