Hàng loạt xe tăng và phương tiện thiết giáp của Nga bị Ukraine phá hủy ở Izyum (Ảnh minh họa: Skynews).

Quân đội Nga tiến sâu vào thảo nguyên

Các mũi xung kích của Cụm tác chiến phương Đông (Cụm Vostok) đã tiến vào Nechayevka thuộc khu vực Pokrovskoe, trên mặt trận Huliaipole - Velikomikhaylovsk.

Trong khu vực do Tập đoàn quân 29 của quân đội Nga (RFAF) đảm nhiệm, Lữ đoàn bộ binh cơ giới 36 đã chiếm được Gai, củng cố vành đai khu định cư và tiến về phía ngoại ô phía nam Tikhyi.

Hàng loạt binh sĩ quân đội Ukraine (AFU) đã thiệt mạng, nhưng phía Nga cũng chịu nhiều tổn thất. Trong khi đó, lực lượng Moscow đang tiến hành các cuộc tập kích lớn bằng UAV FPV và bom lượn vào tuyến đường sắt Pokrovskoe - Ternovatoye - Zaliznichnoye.

Trong khu vực do Tập đoàn quân 36 phụ trách, các nhóm xung kích tiếp tục dọn dẹp khu vực giáp ranh với Nechayevka, thắt chặt vòng vây quanh đơn vị Kiev cố thủ bên trong.

Các đơn vị Moscow cũng đang tiến về Radostne, gặp phải sự kháng cự trên mặt trận dài hơn 1km. Các nhóm đột kích đã xâm nhập phía đông Novi Zaporizhia, tại khu vực giáp ranh giữa 2 tỉnh Dnipropetrovsk và Zaporizhia. Trong cuộc giao tranh, 21 lính Ukraine đã bị loại khỏi vòng chiến đấu.

Kết quả của cuộc tấn công, Sư đoàn bộ binh cơ giới số 127 thuộc Tập đoàn quân 5 RFAF, với chính diện rộng 5,5km và chiều sâu tới 1,5km. Việc dọn dẹp các khu vực rừng và rà phá bom mìn ở khu vực phía tây và phía bắc Rivnepillia đang được quân đội Nga hoàn thành.

Cuộc đột phá của Cụm Vostok ở khu vực hợp lưu sông giữa hai con sông Yanchura - Gaichura vẫn tiếp tục. Vẫn chưa rõ liệu các đơn vị của Cụm Vostok có thay đổi hướng tiến công, sau khi vượt sông Gaichur hay không? Liệu họ có di chuyển xa hơn qua sông đến Ternovaty và Vozdvizhevka, hay sẽ dừng lại dọc theo sông và trước tiên tập trung giải quyết Huliaipole và Pokrovskoe.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia ngày 26/11. Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực bao quanh bởi đường màu vàng là nơi họ mới chiếm được. Lực lượng Kiev được cho là rút quân theo các mũi tên xanh (Ảnh: AMK Mapping).

Cụm quân Trung tâm RFAF sa lầy ở mặt trận Pokrovsk

Hướng bắc Pokrovsk, khu vực mũi nhọn Dobropolye

Cụm tác chiến Trung tâm RFAF tiếp tục phong tỏa vòng vây Pokrovsk từ phía tây, điều này dường như khả thi hơn so với các cuộc tấn công trực diện từ làng Novoekonomichne ở phía đông.

Các đơn vị thuộc Tập đoàn quân số 2 và Tập đoàn quân số 51 của Cụm Trung tâm, đang khép chặt vòng vây từ phía tây nam và đông bắc Pokrovsk. Trong đó Tập đoàn quân số 51 đang đối mặt với một tình huống khó khăn, hoạt động đồng thời theo hai hướng vuông góc với nhau, tây nam (Grishino) và tây bắc (Dobropolye). Trong khi đó, họ vẫn cần hoàn tất việc bao vây Rodinske bằng cách tiến dọc theo đường T-0515 về phía tây nam Krasny Liman.

Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 5 thuộc Tập đoàn quân số 51 RFAF đang giao tranh ác liệt tại thành phố Mirnograd, trong khi Tiểu đoàn Trinh sát số 80 Sparta và phân đội đặc nhiệm Storm thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 9 đang tấn công vào làng Rivne.

Hơn nữa, Lữ đoàn bộ binh cơ giới 114 và 132 của Tập đoàn quân 51 đang sa lầy trong cuộc chiến đấu trực diện dọc theo các tuyến Ivanivka - Nikanorivka và Pankovka - Novoe Shakhovo, ở khu vực mũi nhọn Dobropolye.

Ở phía bên kia Dobropolye, các đơn vị lính thủy đánh bộ RFAF, dưới sự chỉ huy tác chiến của Tập đoàn quân tổng hợp số 8 thuộc Quân khu phía Nam, đang tiến hành một cuộc cơ động nghi binh, tấn công theo hướng Sofiyivka.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk - Mirnograd ngày 26/11. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực bao quanh bởi nét đứt màu cam là nơi họ mới giành được và tiếp tục tấn công theo các mũi tên màu cam (Ảnh: Suriyakmaps).

Trong khi đó, các phân đội UAV từ Trung đoàn bộ binh cơ giới số 57 thuộc Sư đoàn bộ binh cơ giới số 20, của Tập đoàn quân số 8 đang tấn công gần Kucheriv Yar.

Câu chuyện về mũi nhọn nói trên đã diễn ra trong 4 tháng. Điểm yếu của nó nằm ở chỗ mặt trận tấn công của Nga ở phía bắc Pokrovsk ban đầu được chọn quá hẹp, để thiết lập tuyến tiếp tế hậu cần ổn định.

Trong khi đó, Pokrovsk vẫn là mục tiêu chủ yếu của chiến dịch, nhưng mũi nhọn vẫn còn, và bây giờ Tập đoàn quân số 51 RFAF buộc phải xoay xở hai mục tiêu. Hiện các đơn vị UAV từ Tiểu đoàn đặc nhiệm 56 đã được tăng cường cho hướng này.

Hướng nam Pokrovsk, làng Novopavlovka

Tập đoàn quân số 2 của Cụm Trung tâm cũng đang gặp khó khăn trong việc tập trung lực lượng để khép chặt vòng vây từ phía tây nam. Các đơn vị của Tập đoàn quân này đang tấn công vào khu vực Kotlino - Udachny, vốn chỉ cách thành phố 15km, đồng nghĩa với việc tình hình đang có những căng thẳng nhất định.

Hơn nữa, việc phân tán lực lượng có thể khiến những binh sĩ còn lại của nhóm quân phòng thủ Ukraine thoát khỏi vòng vây, chỉ huy Cụm quân Trung tâm chắc chắn là không mong muốn điều đó xảy ra.

Đúng là Tập đoàn quân 2 đã đạt được tốc độ tiến quân nhanh hơn trong trung tâm thành phố (đặc biệt là Trung đoàn bộ binh cơ giới 506 thuộc Sư đoàn bộ binh cơ giới 27) và ở cánh trái của vòng vây so với Tập đoàn quân số 51 ở cánh phải, nhưng nhiệm vụ của họ cũng khác nhau.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là các đơn vị Moscow hoạt động theo hướng này đang chịu tổn thất, dần mất đi hiệu quả chiến đấu và cần được tăng viện.

Đối với khu vực Novopavlovsk, nằm ở phía nam Pokrovsk, tình hình ở đó rất đáng báo động do thiếu thông tin từ mặt trận. Được biết, bộ binh của Tập đoàn quân 2 gặp khó khăn, đang nhận được hỏa lực yểm trợ từ Trung đoàn pháo tự hành 400, thuộc Cụm Trung tâm.

Họ cũng được hỗ trợ bởi các phân đội UAV thuộc Lữ đoàn Đặc nhiệm 14 Rubicon, trực thuộc Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Nga. Các đơn vị Rubicon thực hiện 100-150 cuộc không kích mỗi ngày bằng UAV FPV, các mục tiêu chủ yếu theo hướng Pokrovsk, Novopavlovsk và Yuzhno - Konstantinovska.

Trung tâm thành phố

Có khả năng chiến thuật tiến hành các phi vụ trong điều kiện thời tiết bất lợi sẽ tiếp tục. Những tiền lệ thành công đã chứng minh tính thực tiễn của việc sử dụng phương tiện vận tải để vận chuyển quân trong những tình huống như vậy.

Rõ ràng, đây là lý do tại sao các đoạn đường T-0504 từ Novoekonomichne đến Mirnograd và đường O-0544 từ Grodovka đến Mirnograd đang được các đơn vị Nga tích cực “dọn dẹp”.

Điểm đặc biệt của tình hình ở đây là ở phía bắc khu đô thị Pokrovsk (bên ngoài nhà ga), sự hiện diện hỗn loạn của binh sĩ Ukraine trong các khu dân cư, thường buộc các nhóm xung kích của Nga phải chiến đấu trong vòng vây chiến thuật.

Ngược lại, ở phía nam (trước nhà ga), quân đội Ukraine luôn thấy mình ở trong điều kiện tương tự. Các hoạt động chiến đấu du kích như vậy bị trì hoãn theo thời gian và khách quan là không có lợi cho phía Nga, vì việc dọn dẹp các khu vực đô thị đòi hỏi nhiều quân số và hỏa lực hơn đáng kể.

Và việc phải tăng cường quân tiếp viện và vũ khí vào khu vực hẹp như vậy là không thể chấp nhận được, do nguy cơ tổn thất nghiêm trọng. Kết quả là một vòng luẩn quẩn.

Do đó, kết luận được đưa ra là: nếu Pokrovsk không bị "chia cắt" bằng hỏa lực pháo binh và không quân, thì Cụm Trung tâm RFAF sẽ bị sa lầy ở nơi này trong một thời gian dài, vừa lãng phí thời gian và gia tăng tổn thất.