Công ty "công nghệ" với đường dây cờ bạc bịp, nhân viên đều có biệt danh

Ngày 27/11, Phòng Cảnh sát hình sự vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng Công an phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng triệt xóa đường dây đánh bạc trực tuyến quy mô lớn, xuyên quốc gia.

Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố 19 đối tượng về tội Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.

Nhóm đối tượng tham gia các công ty công nghệ để lừa đảo, đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Khoảng 14h ngày 19/11, các đơn vị thuộc Công an thành phố Đà Nẵng kiểm tra tại địa chỉ 1083-1085 Nguyễn Tất Thành (phường Thanh Khê) và phát hiện 63 đối tượng đang sử dụng máy tính kết nối mạng.

Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động phạm tội sử dụng công nghệ cao nên đã tập trung xác minh.

Kết quả xác định, năm 2019, Trần Lê Duy (SN 1983, trú tại phường Thanh Khê) được một phụ nữ tên Ly (chưa rõ lai lịch) thuê đứng ra điều hành một “công ty công nghệ” chuyên lập trình, gia công phần mềm trò chơi, giao dịch tiền ảo và các website giải trí.

Năm 2022, Duy tuyển Lê Công Sơn (SN 1988, trú tại phường Thanh Khê) và giao quản lý các dự án.

Cơ quan công an đã khởi tố 19 đối tượng cầm đầu trong đường dây (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Từ đầu năm 2023, Duy móc nối với một đối tượng tên Torres (trú tại Campuchia) để tham gia xây dựng, nâng cấp các website cờ bạc trực tuyến gồm cá độ bóng đá, casino, xóc đĩa, lô đề, tài xỉu...

Cả nhóm thiết lập mô hình hoạt động như một doanh nghiệp công nghệ, chia nhóm chuyên môn, phân công trưởng, phó nhóm và vận hành bằng hệ thống Google Chat bảo mật cao, hạn chế tối đa việc lộ thông tin.

Nhân viên bắt buộc dùng biệt danh, chỉ được sử dụng máy tính do cơ sở cấp, mọi yêu cầu đều thông qua chỉ đạo của đối tượng Ly ở nước ngoài.

Duy và Sơn phụ trách vận hành, cập nhật giao diện, xử lý lỗi, tích hợp chức năng nạp/rút tiền được thực hiện liên tục theo yêu cầu của Torres.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự kiểm tra đồng loạt 4 cơ sở thuộc hệ thống của nhóm lừa đảo gồm: 4TEK (tại phường Hòa Khánh, Đà Nẵng), NEVEL TECH (tại phường Hải Châu, Đà Nẵng), TEMA và ZENTEK (tại phường Hòa Cường, Đà Nẵng).

Cơ quan công an tạm giữ tang vật gồm 60 laptop, 356 màn hình máy tính, 8 tivi, 5 két sắt, 5 máy đếm tiền, gần 1,3 tỷ đồng cùng 2 ô tô của Duy và Sơn.

Công an thành phố Đà Nẵng cho biết nhiều website đánh bạc vẫn đang hoạt động trên internet, hầu hết các trang này đều lợi dụng để lừa bịp người chơi, tham gia là sẽ mất tiền.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự điều tra mở rộng, truy xét các đối tượng còn lại. Công an thành phố Đà Nẵng kêu gọi các đối tượng từng làm việc tại các cơ sở trên đến Phòng Cảnh sát hình sự trình diện.