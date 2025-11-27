Cách một bệnh viện công thoát cảnh xếp hàng từ 6h, ngày khám 4.000 lượt

Chạm mã vạch tự đi khám, không xếp hàng chờ đợi tại bệnh viện thông minh (Video: Thương Huyền, Minh Nhật).

Bệnh viện Quân y 103 đã đưa vào triển khai bệnh án điện tử và chuyển đổi số từ tháng 7 vừa qua. Tính đến hiện tại, nhiều ứng dụng khoa học - công nghệ đã giúp bệnh nhân không phải đến sớm xếp hàng dài, các bác sĩ nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

Khi đến bệnh viện, nhân viên y tế sẽ điều phối, hướng dẫn người bệnh đăng ký khám bệnh bằng quét thẻ bảo hiểm y tế, CCCD gắn chip, nhận dạng khuôn mặt, hoặc dùng điện thoại thông minh có VNeID tại các ki-ốt tự động. Ki-ốt tự động sẽ gắn mã ưu tiên để phân luồng đối tượng ưu tiên trong suốt quá trình khám bệnh.

Ngoài ra, ki-ốt tự động sắp xếp mức độ ưu tiên nên khám chuyên khoa nào trước theo thứ tự đợi. Bệnh nhân không còn phải đến sớm để xếp hàng, chờ đến lượt khám bệnh như trước.

Hiện tại, trên 90% bệnh nhân đến khám tại Khoa Khám bệnh thực hiện đăng ký khám qua ki-ốt tự động.

Đăng ký thành công, người bệnh đến thẳng phòng khám được ghi trên phiếu. Tại cửa các phòng khám có màn hình xếp hàng thông minh, hiển thị danh sách bệnh nhân.

Sau khi bệnh nhân được thăm khám, chỉ định các xét nghiệm cận lâm sàng, bác sĩ sẽ tạo mã QR code thanh toán tiền khám bệnh và các dịch vụ kỹ thuật một lần.

Không còn phải đi lại nhiều khu vực, xếp hàng đóng tiền khám, giờ bệnh nhân có thể thanh toán ngay tại phòng khám hoặc trên đường đi tới nơi xét nghiệm.

Bác sĩ chỉ in một phiếu hướng dẫn thực hiện các kỹ thuật cận lâm sàng chung, gồm các thông tin thời gian dự kiến thực hiện kỹ thuật, các vị trí bệnh nhân cần đến theo lộ trình khoa học.

Tại mỗi khu vực thực hiện kỹ thuật đều có trạm check-in tự động, xác nhận người bệnh đã có mặt, hiển thị thông tin người bệnh trên các màn hình chờ.

Bệnh viện đã triển khai hệ thống cấp mã vạch và dán ống mẫu tự động, giúp xác thực thông minh thông tin người bệnh và nhân viên lấy mẫu, đảm bảo quá trình cấp ống và lấy mẫu được thực hiện nhanh chóng, chính xác.

Mỗi nhân viên lấy mẫu được trang bị đầu đọc mã vạch và màn hình hiển thị, cho phép quét và kiểm tra thông tin người bệnh. Đồng thời, thông tin người bệnh cũng được hiển thị trên hệ thống xếp hàng chủ động, giúp đồng bộ và quản lý hiệu quả quy trình lấy mẫu.

Sau khi thu được các mẫu xét nghiệm có gắn mã vạch, hệ thống vận chuyển mẫu tự động sẽ chuyển mẫu đến các khoa xét nghiệm nhanh chóng, chính xác. Các khoa xét nghiệm tiếp nhận, xử lý mẫu, triển khai trên hệ thống tự động hoàn toàn.

Kết quả được cập nhật tức thì vào hệ thống xét nghiệm LIS - ưu tiên mẫu cấp cứu, tự động cảnh báo mẫu lỗi, quản lý bệnh phẩm và an toàn sinh học và lưu vào hồ sơ bệnh án điện tử (EMR).

Các hệ thống chẩn đoán hình ảnh của bệnh viện được tích hợp chặt chẽ với hệ thống thông tin, lưu trữ và truyền tải hình ảnh; cho phép trả kết quả chẩn đoán hình ảnh X-quang, cắt lớp vi tính, cộng hưởng từ, siêu âm… trên nền tảng số, truyền về trạm đọc film cho bác sĩ và app mobile, mã QR in trên phiếu kết quả để người bệnh xem được.

Đơn thuốc của người bệnh được phần mềm tự động chuyển đến quầy thuốc để nhân viên dược chuẩn bị sẵn. Người bệnh đến quầy lĩnh thuốc chỉ cần quét đơn thuốc vào đầu đọc mã vạch, trên màn hình sẽ hiển thị thông tin người lĩnh thuốc.

Người bệnh thanh toán đơn thuốc qua mã QR trên đơn thuốc. Khi đến nhà thuốc, thuốc đã được chuẩn bị sẵn trong túi để người bệnh nhận ngay, không phải chờ đợi.

Thượng tá, BSCKII Phạm Xuân Quang, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp cho biết: “Toàn bộ hồ sơ, bệnh án của cả bệnh nhân nội trú và ngoại trú đều được lưu trữ trên hệ thống bệnh án điện tử. Bệnh nhân có thể dễ dàng xem lại, cung cấp thông tin cho bác sĩ ở các lần tái khám sau”.

Ngoài ra, bệnh viện xây dựng app mobile đầy đủ chức năng hỗ trợ bác sĩ và điều dưỡng đi buồng. Bác sĩ sử dụng app đi buồng để xem kết quả xét nghiệm, X-quang, ra y lệnh, đánh giá dinh dưỡng và tạo mã QR code để người bệnh thanh toán ngay tại giường bệnh.

Ảnh: Mạnh Quân

Video: Thương Huyền, Minh Nhật