Hồ sơ dự án đất vàng ở Hải Phòng của Tập đoàn Nam Cường vừa bị thu hồi

UBND TP Hải Phòng mới đây ra thông báo về việc thu hồi khu B thuộc dự án khách sạn quốc tế Đồ Sơn, rộng 2,5ha do Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội (Tập đoàn Nam Cường) quản lý, sử dụng do vi phạm pháp luật về đất đai.

Trước khi bị thu hồi, dự án có lịch sử kéo dài hơn 2 thập kỷ và dính không ít lùm xùm xung quanh việc xây dựng, giấy phép.

Vào năm 2002, UBND TP Hải Phòng cho phép Công ty TNHH Thương mại - Du lịch Nam Cường (nay là Tập đoàn Nam Cường) thuê khu “đất vàng” ven biển Đồ Sơn để đầu tư trung tâm du lịch và giải trí.

Năm 2018, thời hạn thuê đất tiếp tục được điều chỉnh và gia hạn, đồng thời dự án được xác nhận mục tiêu xây dựng khách sạn tiêu chuẩn quốc tế. Hải Phòng cũng gia hạn tiến độ sử dụng đất đối với Tập đoàn Nam Cường để thực hiện dự án đầu tư xây dựng trung tâm du lịch và giải trí (khu B - khách sạn quốc tế Đồ Sơn).

Tổ hợp khách sạn có khu đất vi phạm (Ảnh: Nguyễn Dương).

Trong quá trình triển khai, Tập đoàn Nam Cường đã xây dựng công trình khách sạn 18 tầng không phép, sau đó chuyển giao cho Công ty cổ phần Kinh doanh bất động sản NC Home (Công ty NC Home) tiếp tục thi công hoàn thiện.

Đầu năm 2024, Thanh tra Sở Xây dựng Hải Phòng phối hợp với quận Đồ Sơn cũ tổ chức kiểm tra, phát hiện hàng loạt vi phạm tại dự án này. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng xác định, Công ty NC Home đang thi công 6 công trình không có giấy phép, trong đó có công trình khách sạn 18 tầng nhận từ chủ đầu tư cũ là Tập đoàn Nam Cường.

Bên cạnh đó, còn nhiều công trình quy mô lớn khác như khu tổ chức sự kiện, gồm 2 nhà nổi, 1 tầng hầm, có kết cấu khung cột bê tông cốt thép, diện tích xây dựng 2.113m2; tòa nhà hạ tầng kỹ thuật rộng 621,8m2.

Công ty NC Home cũng thi công xây dựng khu ký túc xá cao 3 tầng (381m2); bể bơi và công trình phụ (490m2); công trình hạ tầng kỹ thuật và phụ trợ, đường nội bộ, tường bao, thoát nước…

Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn cũ sau đó ban hành quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực xây dựng đối với Công ty NC Home về hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng, mức xử phạt là 140 triệu đồng.

Đến cuối năm 2024, Thanh tra Chính phủ cũng đã kết luận loạt vấn đề vi phạm tại dự án.

Mới đây, UBND TP Hải Phòng đã ra thông báo về việc thu hồi khu B thuộc dự án khách sạn quốc tế Đồ Sơn, rộng 2,5ha do Tập đoàn Nam Cường đang quản lý, sử dụng do vi phạm pháp luật về đất đai. Doanh nghiệp sẽ không được bồi thường về đất, tài sản gắn liền với đất và chi phí đầu tư đất còn lại.

UBND TP Hải Phòng yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương di dời tài sản khỏi khu đất trong vòng 45 ngày. Nếu quá thời hạn, các tài sản chưa di dời khỏi khu đất sẽ được xác định là không còn nhu cầu sử dụng, UBND thành phố sẽ tiếp tục trình tự theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp doanh nghiệp không chấp hành, giao UBND phường Đồ Sơn thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định thu hồi đất theo quy định.