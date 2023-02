Tiết lộ cuộc sống hôn nhân ít ai biết của vợ chồng son Bình An - Phương Nga

Tiết lộ về cuộc sống hôn nhân ít ai biết của vợ chồng son Bình An - Phương Nga

Thoát ra khỏi những vai diễn gắn mác "đào hoa" hay nam thần trên màn ảnh, diễn viên Bình An tự nhận mình là người cực kì nguyên tắc, hơi bảo thủ, gia trưởng nhưng rất thủy chung và yêu vợ.

Bình An - Phương Nga là một trong những cặp đôi hot của showbiz Việt. Hành trình 5 năm từ yêu đến cưới dẫu chẳng dài để họ có thể chia sẻ những kinh nghiệm, sự từng trải của mình trong tình yêu và hôn nhân, nhưng cũng đủ để đôi vợ chồng son hiểu, thông cảm và thương nhau dẫu rằng họ "trái dấu".

Trong cuộc trò chuyện với PV Dân trí, cặp đôi "trai tài gái sắc" này lần đầu tiết lộ về câu chuyện tình yêu, chuyện nghề và những thay đổi, thú vị khi họ về chung một nhà.

Diễn viên Bình An và Á hậu Phương Nga.

Hai người đều ồn ào chắc thành cái chợ

Câu chuyện tình yêu của một diễn viên được mệnh danh là "nam thần màn ảnh VTV" với Á hậu Việt Nam bắt đầu như thế nào?

Bình An: Cảm ơn câu hỏi của chị đã giúp chúng tôi được ôn lại kỷ niệm.

Ngày ấy, tôi là khách mời của một chương trình Hoa khôi do báo Sinh viên Việt Nam tổ chức còn Phương Nga là thí sinh. Hôm đó, tôi đã rất phân vân có nên đi không vì quay xong, về tới nhà đã 19h mà chương trình bắt đầu từ 19h30. Nhưng cuối cùng tôi cũng đến. Như một chữ duyên để chúng tôi được gặp nhau và tôi thì... con tim đã chết, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười của cô ấy!

Phương Nga: Đúng là duyên số, vì tôi cũng rất phân vân không biết có nên đi thi không còn Bình An hôm ấy suýt cũng không có mặt (cười).

Mỗi lần kể lại, tôi vẫn thấy buồn cười. Hồi đấy, tôi cận khá nặng, đứng trên sân khấu, nhiều đèn sáng nên nhìn xuống dưới chẳng rõ ai mặt ngang mũi dọc thế nào, chỉ biết có một người mặc vest xanh ngồi vắt chân, khoanh tay nhìn kỹ, chằm chằm vào mình nên mình cũng có chút để ý.

Bình An - Phương Nga chia sẻ về cuộc sống hôn nhân của vợ chồng son (Video: Minh Hoàng).

Bình An có mất công sức tán đổ bà xã - người anh đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên?

Bình An: Thời gian chúng tôi quen nhau, Nga chưa phải là Á Hậu, đang là sinh viên năm thứ nhất và Hoa khôi của trường Kinh tế Quốc dân nên đây cũng chỉ là một cơ duyên để hai đứa có thể gặp nhau. Tôi không có tham vọng yêu để lấy một người làm Á hậu hay Hoa hậu vì tôi từng có quan điểm: Trong tình cảm, tôi sẽ không yêu và lấy một người làm nghệ thuật, nhưng cuối cùng thì... vợ tôi không làm nghệ thuật nhưng cũng làm trong ngành giải trí (cười).

Nhiều người nhận xét, hai bạn "trái dấu" nhau hoàn toàn: Bình An trầm tính, nhẹ nhàng bên cạnh một Phương Nga vui tươi và sôi nổi hơn. Có đúng vậy không?

Bình An: Cũng đúng! Giống như tên của tôi vậy: Bình An. Trong hơn 10 năm làm nghề, khán giả theo dõi cũng sẽ thấy, tôi là người khá hiền. Tôi vẫn luôn cố gắng nỗ lực trong từng vai diễn và những sản phẩm để chứng minh cho mọi người thấy khả năng của mình. Vì vậy, không có chuyện Bình An ép buộc bản thân xây dựng tính cách của mình phải thế này thế khác hay làm quá lên.

Phương Nga ở cạnh Bình An lúc nào cũng "nhoi nhoi" (cười). Nhưng tôi thấy cái gì cũng có hai thái cực, như có âm thì sẽ có dương, có một người trầm tính ắt hẳn người kia sẽ năng động. Hai người bù trừ cho nhau chứ đều ồn ào sẽ thành cái chợ mất (cười).

Phương Nga: Bình thường, những lúc vui hay sau khi ăn xong nhiều năng lượng tôi cũng "nhây" đấy (cười), kiểu luôn tạo không khí để hai người cùng vui với nhau nhưng nếu mệt mỏi hay vừa đi làm về chắc không nhây được mà chỉ ngồi và không nói gì cả.

Nuôi 3 con mèo để chiều sở thích của vợ

Khi về chung một nhà, hẳn hai bạn cũng phải thay đổi để hòa hợp với đối phương?

- Bình An: Tôi là người cực kì nghiêm túc và có phần bảo thủ, gia trưởng, nhưng điều quan trọng nhất là tôi yêu vợ của mình.

Vì thế, tôi đã chấp nhận bỏ qua những nguyên tắc của bản thân như: Tôi từng nói, không yêu một người làm nghệ thuật thì tôi đã thay đổi rồi. Tôi cũng không yêu mèo, nhưng hiện tại tôi đang nuôi ba con mèo để chiều sở thích đó của vợ.

- Phương Nga: Tôi nghĩ, bản tính con người không dễ gì thay đổi, hơn nữa, chúng tôi cũng có những thành công nhất định trong công việc của mình nên sẽ hình thành cái tôi khá cao.

Tuy nhiên, chúng tôi đã có 5 năm để tìm hiểu, yêu nhau và đi đến quyết định kết hôn nên không có gì là vội vàng. Đó là cả quá trình.

Với chúng tôi, điều quan trọng nhất trong tình yêu hay hôn nhân là hai người cần nhường nhịn và tôn trọng nhau chứ không phải lúc nào cũng đưa cái tôi của mình lên hàng đầu.

Còn xưng hô có thay đổi không hay vẫn cậu - mợ?

- Bình An: Ở nhà, chúng tôi chủ yếu gọi nhau là bạn với mình, thỉnh thoảng cậu - mợ, đôi lúc lại mày - tao, nhưng không khi nào xưng hô anh - em hay chồng ơi! vợ ơi!

Tôi nghĩ, không cần thiết khi lấy nhau rồi phải thay đổi cách gọi, miễn sao hai người cảm thấy quen thuộc, thoải mái và vui vẻ là được.

- Phương Nga: Xưng hô anh - em hay vợ - chồng cảm giác sai sai và ngượng miệng lắm, mặc dù tôi ít hơn Bình An đến 5 tuổi (cười).

Cuộc sống hôn nhân không thể tránh khỏi những lúc mâu thuẫn, "cơm không lành canh chẳng ngọt" nhưng với vợ chồng son Bình An - Phương Nga chắc ngược lại?

Diễn viên Bình An: "Nhiều lúc tôi cũng suy nghĩ và sợ vợ sẽ tủi thân"

- Bình An: Thú thật, mới cưới nhưng thời gian dành cho vợ, dành cho gia đình hay những thứ khác tôi đều phải gác sang một bên để tập trung cho vai Khôi trong phim Đừng làm mẹ cáu. Nhiều lúc, tôi cũng nghĩ và sợ vợ mình sẽ tủi thân.

Hai tháng sau khi cưới, chúng tôi mới đi hưởng tuần trăng mật và đến thời điểm hiện tại, tôi mới có thời gian ngồi đây để chia sẻ những câu chuyện này, đây cũng là lúc tôi sẽ dành thời gian nhiều hơn cho gia đình và bản thân.

- Phương Nga: Tôi nghĩ, cặp đôi nào cũng vậy thôi, dù sống với nhau đã lâu hay vợ chồng son mới cưới đều không tránh khỏi những khi cãi nhau. Chúng tôi cũng vậy, nhưng không đến mức "cơm không lành, canh chẳng ngọt".

Nhiều người nói vợ chồng mới cưới sẽ lãng mạn, dành nhiều thời gian rồi quấn quýt bên nhau nhưng chúng tôi thì khác. Khoảng 1 tuần sau khi cưới, hai đứa mới chính thức chuyển về ở chung với nhau, sau đó hai người đều rất bận rộn. Thậm chí, thời gian gặp nhau ở nhà đôi lúc cũng không có.

Bình An nhiều khi sợ tôi tủi thân nhưng thực ra, tôi không có thời gian để buồn hay tủi thân đâu (cười). Vì tôi vẫn đi học, bận làm bài và hai đứa cứ cuốn vào guồng quay của công việc. Thậm chí, khi An dậy đi làm lúc đấy tôi vẫn đang ngủ, còn tôi đi học về thì An đã đi tỉnh nào đấy rồi. Quan trọng là mình phải học cách làm quen và sắp xếp thời gian biểu của hai đứa sao cho hợp lý.

Chưa sẵn sàng làm bố, làm mẹ

Còn mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu là Á hậu thì sao?

- Phương Nga: Tôi với An sống riêng tại Hà Nội, còn bố mẹ chồng ở Phú Thọ. Thật sự, tôi vẫn không thể hình dung mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu sẽ có khó khăn gì, vì mọi thứ bố mẹ đối với tôi quá tốt. Bố mẹ chồng tôi thực sự rất đáng yêu!

Bình An từng gọi Phương Nga là "nóc nhà tương lai", vậy khi đã làm "nóc nhà" của một nghệ sĩ rồi bạn có cảm thấy đôi lúc chênh vênh, chóng mặt không vì nhiều người vẫn cho rằng nghệ sĩ dễ xao động và cũng lắm thị phi?

- Phương Nga: Chúng tôi dành niềm tin tuyệt đối cho nhau nên mới đến được ngày hôm nay. Trong 5 năm, từ khi yêu cho đến khi đã thành vợ chồng, chúng tôi không bao giờ có xích mích vì ghen tuông bạn diễn hay người thứ ba gì cả. Có vẻ là cái nhà này của tôi cũng không cao lắm, nó chắc chắn và rất kiên cố (cười).

- Bình An: Tôi nghĩ, thị phi hay không là do mỗi người. Người ta vẫn nói rằng, làm nghệ thuật thường trăng hoa, nay cô này mai cô khác nhưng tôi không bận tâm tới điều đó. Vì từ trước tới nay, tôi luôn có những nguyên tắc riêng khi làm nghề. Gần 10 năm đóng phim, tôi chưa bao giờ yêu bạn diễn của mình. Tôi luôn khẳng định với vợ như vậy.

Tôi nói với cô ấy: "Bạn xem phim có quyền ghen nhưng bạn phải tin vào mình vì mình chưa bao giờ như thế và sẽ không bao giờ như thế".

Cả hai bạn đều là người của showbiz, thực tế đời sống của nghệ sĩ không phải lúc nào cũng hào nhoáng và không phải ai cũng giàu có. Có nhiều cặp nghệ sĩ, vợ hoặc chồng sẽ có thêm nghề tay trái để nuôi sống đam mê. Hai bạn thì sao?

- Bình An: Có những câu chuyện gia đình, có những câu chuyện liên quan đến chúng tôi, chúng tôi không thể lúc nào cũng kể hết với mọi người. Nhưng đến bây giờ, có thể khẳng định một điều là chúng tôi làm nghề vì đam mê và chúng tôi vẫn có những công việc khác tạo ra thu nhập để nuôi đam mê của mình.

Mình là những người trẻ, mình phải năng động, không phải chỉ tập trung vào một thứ, một việc được.

Trong năm 2023, hai bạn có những kế hoạch gì cho bản thân và cuộc sống của mình. Sinh em bé chẳng hạn?

- Bình An: Mọi người vẫn thường nói, yêu và lấy nhau không có gì khác đến khi chúng ta có một đứa con. Vì có con sẽ cần hi sinh thời gian, công việc của mình để tập trung cho con, nếu không con sẽ thiệt thòi. Còn nếu tập trung cho con quá thì bản thân cũng sẽ cảm thấy thua thiệt, không thể phát triển tốt cho sự nghiệp. Vì vậy, tôi muốn mọi thứ phải trọn vẹn nhất.

Chúng tôi còn nhiều dự định, như dành thời gian đi du lịch cùng nhau nhiều hơn hoặc cố gắng tập trung vào công việc nên chưa sẵn sàng làm bố, làm mẹ lúc này.

- Phương Nga: Trước mắt, tôi sẽ tập trung học sau đó mới có được những bước tiến xa hơn. Hai đứa đều muốn một kế hoạch cho tương lai và nhiều mục tiêu khác nữa.

Cảm ơn Bình An - Phương Nga vì những chia sẻ!

Diễn viên Bình An, tên đầy đủ là Nguyễn Bình An, tên khác Alvin Ichi (SN 15/8/1993 tại Phú Thọ). Bình An học khóa 33 trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, cùng với Phan Thắng, Quỳnh Kool, Trung Ruồi, Thương Cin, Trần Nghĩa, Minh Trang. Anh là một trong những nam diễn viên tham gia nhiều phim truyền hình của VFC như: Zippo, mù tạt và em, Đi qua mùa hạ, Ngược chiều nước mắt, Tình khúc bạch dương, Chạy trốn thanh xuân, Những cô gái trong thành phố, Mối tình đầu của tôi, Tiệm ăn dì ghẻ, 11 tháng 5 ngày, Mặt nạ gương, Ga-ra hạnh phúc, hiện tại là Đừng làm mẹ cáu với vai Khôi, đóng cặp với Quỳnh Lương. Bùi Phương Nga (SN 16/11/998) là Á hậu 1 của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018. Đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2018 và vào Top 10 chung cuộc nhờ khán giả bình chọn. Cô cũng từng là Hoa khôi Gương mặt trang bìa của Báo Sinh viên Việt Nam. Ngày 13/2/2022, Bình An đã chính thức cầu hôn Phương Nga dưới sự chứng kiến của người thân và bạn bè sau gần 5 năm hẹn hò. Ngày 21/10/2022, Phương Nga và Bình An chính thức về chung một nhà.

