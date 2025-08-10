Công an xã kịp thời đưa du khách Hà Lan bị ngã đi cấp cứu

Chiều 10/8, Công an xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ cho biết, chiến sĩ của đơn vị vừa kịp thời giúp đỡ một du khách nước ngoài gặp tai nạn trên địa bàn.

Chiến sĩ Công an xã Mai Châu đưa du khách gặp nạn đến bệnh viện cấp cứu (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ).

Khoảng 17h50 cùng ngày, Công an xã Mai Châu nhận được tin báo khẩn cấp, một du khách nước ngoài bị ngã tại khu vực trung tâm xã. Ngay lập tức, lực lượng trực ban đơn vị đã triển khai phương tiện, nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Tại đây, du khách Mahesh Shekar (48 tuổi, quốc tịch Hà Lan) đang đau đớn, không thể tự di chuyển. Cán bộ chiến sĩ Công an xã Mai Châu đã phối hợp với người dân và bạn đồng hành của du khách hỗ trợ sơ cứu, đưa lên cáng và di chuyển đến cơ sở y tế gần nhất để cứu chữa.

Du khách Mahesh Shekar (48 tuổi, quốc tịch Hà Lan) được cấp cứu kịp thời, sức khỏe đang dần ổn định (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Nhờ sự phản ứng nhanh, tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp nhịp nhàng, ông Mahesh Shekar đã được cấp cứu kịp thời, sức khỏe dần ổn định, tinh thần cũng được trấn an.

Hai người khách quốc tế đã bày tỏ sự cảm kích và gửi lời cảm ơn chân thành tới cán bộ chiến sĩ Công an xã Mai Châu.