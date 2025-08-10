Phát hiện bộ xương người trong võng tại đồi thông ở Lâm Đồng

Ngày 10/8, lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng Công an xã Trường Xuân, Lâm Đồng và các cơ quan chức năng tổ chức điều tra, làm rõ vụ thi thể người phân huỷ trên đồi thông.

Hiện trường vụ người dân phát hiện bộ xương người (Ảnh: An Sinh).

Trước đó, khoảng 13h cùng ngày, nhóm thanh niên đến khu vực đồi thông ở bon Păng Sim, xã Trường Xuân vui chơi thì phát hiện bộ xương người. Theo đó, nhiều phần xương nằm trong võng dù trong khi xương hộp sọ rơi xuống đất.

Nhận tin báo, lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng Công an xã Trường Xuân phong toả hiện trường, tổ chức điều tra, làm rõ vụ việc.