Đời thường của nữ chiến sĩ xinh đẹp nhập vai "girl phố" náo loạn hồ Gươm

Sáng 10/8, tại bờ hồ Gươm, Công an TP Hà Nội tổ chức Ngày hội Vì Thủ đô bình yên nhân kỷ niệm 80 năm truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam, 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng thời hướng tới 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Trong khuôn khổ sự kiện, lực lượng Công an TP Hà Nội duyệt đội ngũ, diễu hành quần chúng, giới thiệu các trang thiết bị và phương tiện chuyên dụng với 36 khối, hơn 3.000 cán bộ, chiến sĩ và sử dụng khoảng 250 phương tiện.

Hình ảnh chiến sĩ Mai Ly ngồi sau chiếc xe máy đỏ thu hút sự chú ý của dân mạng (Ảnh: Hải Nam).

Một trong những điểm nhấn thu hút khán giả là màn diễn tập tình huống giả định vây bắt các đối tượng gây rối trật tự công cộng. Trong phần này, một nữ chiến sĩ vào vai người vi phạm gây chú ý nhờ lối diễn xuất tự nhiên, biểu cảm cuốn hút và ngoại hình nổi bật.

Hình ảnh của nữ chiến sĩ nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội, nhiều người hóm hỉnh gọi chị là "girl phố" - cách gọi giới trẻ dùng để chỉ những cô gái có phong cách thời trang đường phố cá tính, năng động nhưng vẫn nữ tính.

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, nữ chiến sĩ này là Lê Thị Mai Ly (SN 1988), hiện công tác tại Công an phường Phúc Lợi, thuộc Công an TP Hà Nội.

Chia sẻ về việc bất ngờ được chú ý, chị Mai Ly cho biết: "Tôi hơi ngạc nhiên và thấy buồn cười khi mọi người gọi mình là "girl phố". Nhưng cảm xúc chủ đạo vẫn là vui, vì đó là một kỷ niệm đẹp và là sự ghi nhận tinh thần, hình ảnh của lực lượng Công an trong một sự kiện ý nghĩa.

Khi thấy mọi người chia sẻ tích cực, tôi tự hào vì đã góp phần tạo thiện cảm và sự gần gũi giữa lực lượng công an và người dân".

Chiến sĩ công an Lê Thị Mai Ly (Ảnh: Facebook nhân vật).

Chị Mai Ly cho biết, tình huống diễn tập sáng 10/8 được Cán bộ Cảnh sát Công an TP Hà Nội tập luyện suốt 2 tuần. Kịch bản giả định một nhóm nam nữ đua xe, lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí, gây mất trật tự công cộng. Khi bị yêu cầu dừng xe kiểm tra, nhóm này chống trả quyết liệt.

"Khi tham gia nhiệm vụ, tôi chỉ nghĩ đến việc làm hết sức mình để hoàn thành tốt nhất. Việc hình ảnh được lan truyền và nhận về sự quan tâm là ngoài dự đoán", chị Mai Ly chia sẻ nói.

Với chị, sự chú ý của công chúng là cơ hội lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an thân thiện, gần gũi, nhiệt huyết - nhất là thế hệ trẻ trong ngành.

"Trang phục tôi mặc trong buổi diễn tập tuân thủ đúng quy định. Tác phong, tinh thần làm việc của tôi cũng luôn kỷ luật, tập trung và tự tin. Có lẽ sự tự nhiên, thoải mái đã khiến những hình ảnh đó trở nên đặc biệt", chị bày tỏ.

Nữ chiến sĩ công an này cũng nhấn mạnh, đây là tình huống giả định và chị tham gia "nhập vai", mọi người không nên học theo.

"Tôi hy vọng tình huống giả định sẽ giúp người dân nâng cao ý thức, chấp hành, tuân thủ pháp luật, an toàn giao thông khi ra đường", chị Mai Ly nói.

Đời thường, nữ chiến sĩ sở hữu phong cách ăn mặc nữ tính, được nhiều người khen ngợi (Ảnh: Facebook nhân vật).

Chị Mai Ly chia sẻ, trong cuộc sống hằng ngày, chị yêu thích chạy bộ, chơi golf, tham gia các hoạt động thể thao, đồng thời dành thời gian đọc sách, chụp ảnh, đi du lịch để khám phá những điều mới.

"Tôi luôn cố gắng sống tích cực, lạc quan và chân thành. Trong công việc tôi nghiêm túc, nhưng ngoài đời tôi khá hài hước, dễ bắt chuyện và luôn lan tỏa năng lượng vui vẻ đến mọi người", chị nói.

Chị Mai Ly chia sẻ, bản thân hạnh phúc khi hình ảnh người chiến sĩ công an nhận được sự yêu mến.

Chị mong công chúng hiểu rằng, phía sau bộ quân phục nghiêm trang là những con người gần gũi, giàu tình cảm, luôn sẵn sàng hy sinh vì cộng đồng. Chị tin hình ảnh ấy sẽ ngày càng rõ nét và được lan tỏa mạnh mẽ hơn.