Cảnh sát dập tắt đám cháy ô tô trong cơn mưa ở TPHCM

Khoảng 19h ngày 10/8, tài xế cầm lái ô tô 7 chỗ chạy trên đường Gò Dưa, hướng TPHCM đi Tây Ninh. Khi chuẩn bị lên cầu Gò Dưa, phương tiện này bất ngờ bốc cháy. Tài xế nhanh chóng thoát ra ngoài an toàn.

Cảnh sát đội mưa, dập tắt đám cháy ô tô trên đường Gò Dưa (Ảnh: Lam Giang).

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 2 thuộc Phòng PC07 đã điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Đám cháy được dập tắt ngay sau đó.

Tại hiện trường, phần đầu xe bị cháy đen, hư hỏng nặng. Thời điểm xảy ra vụ việc, trời đang mưa.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.