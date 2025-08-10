Xử phạt tài xế xe rác chuyển làn không đúng ở TPHCM

Tối 10/8, Phòng CSGT (PC08) Công an TPHCM cho biết, Đội CSGT An Sương vừa lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông N.T.Đ. (tài xế xe chở rác) về hành vi chuyển làn đường không đúng nơi cho phép.

Trước đó, qua theo dõi và tiếp nhận phản ánh từ đường dây nóng của Phòng PC08, Đội CSGT An Sương tiếp nhận một clip, ghi lại cảnh xe tải chở rác lưu thông trên đường đường Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây vi phạm Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Qua xác minh, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định và mời tài xế N.T.Đ. lên làm việc.

CSGT lập biên bản tài xế xe rác chuyển làn không đúng nơi cho phép trên đường Tô Ký (Ảnh: PC08).

Tại trụ sở công an, ông Đ. trình bày, khoảng 20h ngày 4/8, ông cầm lái ô tô tải chở rác mang biển số 51D-96x.xx, lưu thông trên đường Tô Ký, hướng từ cầu vượt Quang Trung về đường Đông Bắc. Khi đến giao lộ Tô Ký - Đông Bắc, tài xế chuyển làn sang trái để quay đầu xe hướng về đường Đỗ Mười. Trong quá trình chuyển làn, ông Đ. đã để xe đi qua vạch phân chia các làn xe cùng chiều.

Ông Đ. cho biết, nguyên nhân xuất phát từ gia đình có việc đột xuất nên ông đã chạy với tốc độ nhanh. Bên cạnh đó, làn đường tại khu vực trên khá hẹp nên ông phải chuyển làn đường như trong clip mới có đủ khoảng trống để quay đầu.

Căn cứ nội dung trên, Đội CSGT An Sương đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với nam tài xế về hành vi chuyển làn đường không đúng nơi cho phép. Theo quy định, ông Đ. sẽ bị phạt 600.000-800.000 đồng.