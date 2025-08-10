Vy Oanh song ca cùng Jimmii Nguyễn, lần đầu hé lộ mối quan hệ suốt 20 năm

Đêm nhạc Du ca của Jimmii Nguyễn tổ chức tối 9/8 tại Phú Thọ, thu hút sự chú ý của khán giả. Chương trình kéo dài 3 tiếng, gồm 26 tiết mục được chia làm 3 chương: Người đi qua bóng tối, Nhân gian là một giấc mơ đẹp và Mãi mãi bên em.

Ca sĩ Jimmii Nguyễn trong đêm nhạc "Du ca" tối 9/8 (Ảnh: Ban tổ chức).

Mở đầu đêm nhạc, Jimmii Nguyễn mang đến những ca khúc về quê hương, đất nước, thân phận con người và về mẹ. Qua những bài hát như Cúi xuống, Có một đêm trăng, Mẹ ngàn đời gió ru, nam ca sĩ thổ lộ tình yêu quê hương, đồng thời gửi lời tri ân đến đất mẹ trong không khí hào hùng hướng về ngày lễ lớn của đất nước.

“Tôi tin rằng mỗi con người nên có những khoảnh khắc nhìn xuống đất, để nghe hơi thở của quê mẹ, để nghe tiếng nước, để yêu nguồn cội mình hơn”, Jimmii Nguyễn bộc bạch.

Tiết mục song ca của Jimmii Nguyễn và Vy Oanh là điểm nhấn (Ảnh: Ban tổ chức).

Sự xuất hiện của ca sĩ khách mời Vy Oanh trong phần 2 của chương trình mang đến bất ngờ cho khán giả. Trên sân khấu, Jimmii Nguyễn và Vy Oanh gửi tặng người hâm mộ ca khúc Fantasy đầy lãng mạn. Nhiều người nhận xét hai ca sĩ có hai giọng hát đối lập nhau nhưng kết hợp lại tạo nên màn trình diễn thú vị.

Vy Oanh chia sẻ, Jimmii Nguyễn là thần tượng của cô từ thời học cấp 3. Âm nhạc của anh trở thành một phần không thể thiếu trong thời thanh xuân của Vy Oanh, truyền cảm hứng cho cô theo đuổi âm nhạc.

"Được đồng hành cùng gia đình anh Jimmii Nguyễn trong đêm nghệ thuật lần này như một giấc mơ thành sự thật", Vy Oanh nói.

Hơn 20 năm qua, Vy Oanh giữ tình bạn thân thiết với vợ chồng Jimmii Nguyễn - Ngọc Phạm. Họ gắn bó và đồng hành trong nhiều hoạt động xã hội. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Vy Oanh có cơ duyên song ca cùng đàn anh.

Trước khi đêm nhạc diễn ra, Vy Oanh chủ động ngỏ ý góp giọng sau 2 lần vuột mất cơ hội biểu diễn ở 2 đêm Du ca trước.

Jimmii Nguyễn hát cùng bà xã Ngọc Phạm và các con (Ảnh: Ban tổ chức).

Con gái của Jimmii Nguyễn cũng góp giọng trong đêm nhạc. Nữ ca sĩ trẻ Alena thể hiện ca khúc do cô tự sáng tác và lôi cuốn khán giả bằng những giai điệu hiện đại của Gã điên, Hysteron Proteron...

Trong chương cuối, Jimmii Nguyễn thể hiện loại hit như: Tình như lá bay xa, Chẳng phải vì khói thuốc cay, Khói thuốc đợi chờ, Hoa bằng lăng, Mãi mãi bên em, Nhớ về em… Đây đều là những bản nhạc làm nên tên tuổi nam ca sĩ từ cuối thập niên 90. Anh cũng biểu diễn Cay - bản hit mới đầy trẻ trung, liên tục đứng vị trí cao tại các bảng xếp hạng âm nhạc gần đây.