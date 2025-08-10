Khu đất 90.000m2 ven sông Kôn từng “đẻ” ra tiền bị bỏ hoang
(Dân trí) - Khu đất hơn 90.000m2 ven sông Kôn thuộc xã Bình Khê, tỉnh Gia Lai từng là nơi “đẻ” ra tiền. Tuy nhiên, sau khi Nhà máy đường Bình Định thông báo phá sản năm 2019, đến nay khu đất này bỏ hoang.
Ngày 10/8, lãnh đạo UBND xã Bình Khê, cho biết đã kiến nghị UBND tỉnh Gia Lai xem xét thu hồi hơn 90.000m2 đất được giao cho Công ty cổ phần đường Bình Định, thuê để xây dựng nhà máy và xưởng sản xuất nhưng bị bỏ hoang từ năm 2019 đến nay.
Theo UBND xã Bình Khê, năm 2002, Công ty cổ phần đường Bình Định được UBND tỉnh Bình Định cũ (nay tỉnh Gia Lai) cho thuê đất để xây dựng xưởng sản xuất ván ép với diện tích hơn 20.000m2; điều chỉnh diện tích thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích hơn 70.000m2 vào năm 2004.
Tuy nhiên, từ năm 2019, doanh nghiệp ngừng hoạt động, làm thủ tục phá sản để lại khu nhà máy hoang phế, xuống cấp. Đất không còn được sử dụng, gây lãng phí suốt nhiều năm qua.
Lãnh đạo UBND xã Bình Khê cho biết sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Gia Lai giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ trọng tâm cho các xã, phường (mới) trên địa bàn tỉnh. Trong đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm UBND tỉnh giao UBND xã Bình Khê là thu hút đầu tư dự án khai thác mặt nước đập dâng Văn Phong.
Qua khảo sát, phía Bắc của khu đất đã cho Công ty cổ phần đường Bình Định thuê tiếp giáp với dòng sông Kôn, có chiều dài gần 400m, thuận lợi để thực hiện dự án khai thác mặt nước đập dâng Văn Phong. Đồng thời, hiện nay có một số nhà đầu tư quan tâm đăng ký thực hiện dự án tại khu vực này.
Để tránh gây thất thoát, lãng phí quỹ đất, UBND xã Bình Khê kiến nghị UBND tỉnh xem xét, thu hồi gần 91.000m2 đã giao cho Công ty cổ phần đường Bình Định thuê trước đây, bàn giao cho địa phương quản lý.
“Địa phương rất cần đất cho đầu tư phát triển, nhưng việc thu hồi đất đang gặp khó khăn. Công ty này cũng thông báo phá sản, tuy nhiên thủ tục phá sản phải ưu tiên đến giải quyết nghĩa vụ tài chính, thuế, quyền lợi của người lao động… nên việc này chỉ có tòa án, viện kiểm sát vào cuộc mới hy vọng sớm giải quyết được”, vị lãnh đạo UBND xã thông tin thêm.
Nhà máy đường Bình Định thuộc Công ty cổ phần đường Bình Định - BISUCO, trụ sở chính trên quốc lộ 19 thuộc địa phận xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, Bình Định (nay là xã Bình Khê, tỉnh Gia Lai) từng là niềm kiêu hãnh của công nghiệp chế biến nông sản địa phương nhưng nay như đống đổ nát, hoang tàn.
Hoạt động sản xuất, kinh doanh của Nhà máy đường Bình Định liên tục có lãi, thậm chí lãi tới 200 tỷ đồng như năm 2011. Tuy nhiên, từ tháng 7/2018 đến nay, nhà máy dừng hoạt động, sau đó thông báo phá sản cùng khoản nợ khổng lồ.