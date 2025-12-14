Con trai Bá Chi - Đình Phong gây sốt: Đẹp như tài tử, đỗ đại học danh giá

Ở tuổi 19, Lucas (Tạ Chấn Hiên) được đánh giá là một trong những sao nhí kín tiếng và đáng ngưỡng mộ của làng giải trí Hoa ngữ.

Mới đây, loạt hình ảnh hiếm hoi của Lucas được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc nhanh chóng gây sốt. Nhiều khán giả nhận xét con trai Trương Bá Chi thừa hưởng trọn vẹn nét đẹp của cả cha lẫn mẹ, với ngũ quan hài hòa, thần thái chững chạc và phong độ đúng chất “con nhà nòi”.

Lucas (trái) và Quintus là con trai của Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong (Ảnh: 8days).

Lucas chào đời vào năm 2006, không lâu sau đám cưới bí mật của Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi tại nước ngoài. Khi còn nhỏ, cậu thường xuyên xuất hiện trước truyền thông do cha mẹ đều là những ngôi sao hàng đầu làng giải trí Hong Kong (Trung Quốc).

Sau khi Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi ly hôn vào năm 2012, Lucas sống cùng mẹ và hai em trai tại Hong Kong. Dù không còn là vợ chồng, cả hai nghệ sĩ đều giữ mối quan hệ văn minh, cùng nhau chăm sóc và tạo điều kiện tốt nhất cho các con.

Những năm gần đây, Lucas xuất hiện thường xuyên hơn bên cha. Đầu năm nay, cậu cùng em trai Quintus gây chú ý khi tới ủng hộ buổi biểu diễn của Tạ Đình Phong tại Hong Kong. Sự hiện diện của hai con trai được cho là đã xóa tan tin đồn nam ca sĩ xa cách con cái vì mải mê yêu đương.

Lucas khi còn nhỏ trong vòng tay của cha mẹ (Ảnh: HK01).

Lucas được nhận xét có gương mặt rất giống Tạ Đình Phong thời trẻ, trong khi em trai Quintus lại được khen là “bản sao” của Trương Bá Chi.

Không chỉ nổi bật về ngoại hình, Lucas còn khiến công chúng nể phục bởi thành tích học tập ấn tượng. Theo trang 163, con trai cả của Trương Bá Chi đã được tuyển thẳng vào Khoa Vật lý của Đại học Cambridge - một trong những trường đại học danh giá nhất thế giới với tỷ lệ trúng tuyển toàn cầu chỉ khoảng 15%.

Được biết, chi phí học tập tại Cambridge không hề thấp, học phí mỗi năm khoảng 400.000 NDT (hơn 1,4 tỷ đồng), chưa kể chi phí sinh hoạt đắt đỏ tại Anh.

Trước đó, Lucas từng giành huy chương vàng tại cuộc thi Vật lý Thanh thiếu niên Quốc tế với thiết kế cánh tay robot, hiện được trưng bày tại Bảo tàng Khoa học Hong Kong. Năm 15 tuổi, cậu hoàn thành chương trình 5 năm tại Trường Quốc tế Stamford (Singapore) chỉ trong 3 năm, với điểm số cao hơn 97% học sinh toàn cầu.

Lucas và Quintus bên bà nội Địch Ba Lạp (Ảnh: 8days).

Theo truyền thông Trung Quốc, Lucas và em trai Quintus sẽ thừa hưởng khối tài sản đáng kể từ cha ruột. Tạ Đình Phong được cho là đã để lại toàn bộ tài sản trị giá khoảng 1 tỷ HKD (gần 3.400 tỷ đồng) cho hai con trai, bao gồm cổ phần công ty và bất động sản.

Ngoài ra, nam diễn viên còn lập quỹ giáo dục trị giá 300 triệu HKD (hơn 1.000 tỷ đồng) và chu cấp hàng năm cho Trương Bá Chi để nuôi con.

Sự trưởng thành của Lucas được đánh giá có công lớn của Trương Bá Chi. Sau khi chia tay Tạ Đình Phong, nữ diễn viên không tái hôn, tập trung làm việc và dành phần lớn thời gian chăm sóc các con.

Chia sẻ về kinh nghiệm nuôi dạy con, “ngọc nữ xứ Hương Cảng” cho biết cô luôn cố gắng tránh để các con tiếp xúc với ống kính truyền thông, tôn trọng tối đa quyền riêng tư của các con.

Không chỉ chú trọng thành tích học tập, Trương Bá Chi còn khuyến khích các con phát triển toàn diện. Lucas được tạo điều kiện theo đuổi niềm đam mê vật lý song song với việc chơi guitar. Nữ diễn viên thậm chí cải tạo tầng gara trong nhà thành một phòng thí nghiệm mini để con trai có không gian nghiên cứu và sáng tạo.

Lucas không chỉ học giỏi, còn chơi thể thao và nhạc cụ rất tốt (Ảnh: 8days).

Dù đã ly hôn, Trương Bá Chi vẫn giữ thái độ hợp tác với Tạ Đình Phong trong việc chăm sóc và giáo dục con cái. Nam diễn viên tham gia hỗ trợ quá trình học tập, đồng thời cùng các con nghiên cứu khoa học, thậm chí có những phát minh được cấp bằng sáng chế quốc tế.

Trong một chương trình truyền hình phát sóng vào trung tuần tháng 12, Trương Bá Chi gây chú ý khi chia sẻ quan điểm nuôi dạy con và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả.

Nữ diễn viên cho biết: "Tôi rất hiếm khi mắng các con, nhưng tôi sẽ nói thẳng những vấn đề mà con gặp phải và luôn nhắc thêm một câu: "Con tự đưa ra quyết định thì con phải chịu hậu quả"".

Bà mẹ ba con cũng khẳng định không lo ngại khi con mắc lỗi hay vấp ngã. “Tôi thấy điều đó là bình thường, vì nếu không sai lầm, con người rất khó tiến bộ và trưởng thành hơn”, cô nói.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên 45 tuổi cho rằng một cuộc sống quá suôn sẻ, đủ đầy đôi khi cũng không hẳn là điều tốt cho sự phát triển của trẻ.

“Đôi lúc, khi hành trình của con quá thuận lợi, tôi lại cảm thấy lo lắng. Khi con trai về nhà và nói: "Mẹ ơi, con chơi bóng không giỏi" hoặc "Con không thắng", tôi lại thấy vui. Bởi chơi bóng giỏi hay thắng tất cả các trận đấu chưa chắc đã giúp con học được điều gì. Tôi thà để con đường của các con vất vả hơn một chút để chúng thực sự trưởng thành”, Trương Bá Chi nói.