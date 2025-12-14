Gia đình cố nghệ sĩ Thương Tín cảnh báo lừa đảo sau tang lễ

Cố nghệ sĩ Thương Tín được an táng tại nghĩa trang Hòa Thủy (xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa). Công tác tổ chức tang lễ và chôn cất đã được gia đình hoàn tất vào ngày 11/12.

Theo nhạc sĩ Tô Hiếu, hiện anh Hiệp - em trai của tài tử Thương Tín - là người trực tiếp đảm trách việc nhang khói cho cố nghệ sĩ. Các anh em trong gia đình cũng thay nhau hỗ trợ, cùng chăm lo phần mộ để ông được yên nghỉ nơi quê nhà.

Những ngày cuối đời, Thương Tín trở về Phan Rang sinh sống và được em trai chăm sóc. Trong tang lễ, con trai lớn của cố nghệ sĩ – ca sĩ Thanh Tùng – cùng con gái út 12 tuổi cũng có mặt để chịu tang cha. Đám tang diễn ra khá lặng lẽ, chỉ có người thân, hàng xóm cùng một vài khán giả đến viếng.

Con trai lớn và con gái 12 tuổi của cố nghệ sĩ Thương Tín (Ảnh: Nhạc sĩ Tô Hiếu cung cấp).

Liên quan đến những thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc kêu gọi quyên góp xây mộ, hỗ trợ gia đình cố nghệ sĩ, nhạc sĩ Tô Hiếu cũng đại diện gia đình lên tiếng phủ nhận và cảnh báo khán giả tránh bị lừa đảo.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết những ngày qua anh liên tục nhận được phản ánh từ khán giả về việc xem được nhiều bài đăng và video kêu gọi đóng góp tiền với lý do gia đình nghệ sĩ Thương Tín khó khăn, không đủ điều kiện lo hậu sự và xây mộ phần.

"Có nhiều trang giả mạo kêu gọi quyên góp để tổ chức đám tang, lo mộ phần cho anh Thương Tín nên tôi đã báo lại với gia đình. Sau khi thống nhất, gia đình nhờ tôi đại diện lên tiếng phủ nhận, tránh để khán giả bị lừa đảo, mất tiền và mất lòng tin", nhạc sĩ Tô Hiếu chia sẻ.

Từ trái sang phải: Con trai Thương Tín, nhạc sĩ Tô Hiếu và em trai Thương Tín tại tang lễ (Ảnh: Nhạc sĩ Tô Hiếu cung cấp).

Theo nhạc sĩ, gia đình cố nghệ sĩ hoàn toàn không kêu gọi quyên góp dưới bất kỳ hình thức nào, từ tiền bạc, vật chất cho đến việc xây mộ, tổ chức tang lễ hay các nghi thức cúng thất sau này. Phía gia đình khẳng định đây là hành vi lừa đảo, đề nghị khán giả hết sức cảnh giác.

"Mọi việc liên quan đến tang lễ và hậu sự của cố nghệ sĩ đã được gia đình lo liệu chu toàn theo đúng nghi thức truyền thống. Mọi chuyện đã khép lại, gia đình cũng không muốn anh Thương Tín nợ thêm ân tình nào nữa, nên việc kêu gọi quyên góp càng không có", nam nhạc sĩ nói.

Phía gia đình gửi lời cảm ơn đồng nghiệp và khán giả gần xa đã quan tâm, chia sẻ và gửi lời chia buồn trước sự ra đi của cố nghệ sĩ.